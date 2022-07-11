قم بزيادة عائد الاستثمار عن طريق تسريع متوسط الوقت الذي يستغرقه وكلاؤك البشريون في التعامل مع وكلائك البشريين باستخدام الخدمة الذاتية روبوت المحادثة للمبيعات, مؤتمتة للإجابة على أسئلة العملاء المحتملين الروتينية حول الأسعار أو المواصفات في الوقت الفعلي. يتلقى وكلاؤك عمليات تسليم سلسة مع إعادة توجيه جميع المعلومات التي تم جمعها، مما يلغي الحاجة إلى التكرار Question and Answer.