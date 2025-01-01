جرّب watsonx Assistant

في هذه الجولة الإرشادية الذاتية، يمكنك استكشاف كيفية قيام بنك ليندير، وهو بنك خيالي يضع العميل أولاً، بنشر مدعوم بالذكاء الاصطناعي watsonx Assistant روبوت المحادثة لخدمة العملاء رقميًا. شاهد بنفسك كيف يفهم مساعد افتراضي الذكي المحادثة البشرية، ويقوم بأتمتة الخدمة الذاتية والإجراءات ويحسن من تجربة العملاء.
أبرز الملامح العرض التوضيحي:
- جرّب الدردشة watsonx Assistant لحل المشكلات
- شاهد كيف يقوم مساعد watsonx Assistant بتوجيه المستخدم للإجابة عن أسئلته - من خلال ردود الدردشة بالإضافة إلى الإرشادات والتوجيهات على الصفحة
- ميزة مثل ملء النماذج، Natural Language Understanding ، والدوارات المضمنة ومقاطع الفيديو والمزيد
- تعرّف على عمليات التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء الشائعة، وأدوات البحث، ومصادر البيانات، ومنصات مراكز الاتصال، والقنوات الأخرى