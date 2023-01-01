IBM watsonx Assistant كان أحد المنتجات التي تم تقييمها في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 لـ Enterprise الذكاء الاصطناعي الحواري للمنصات (CAIP)، وهو سوق تم تعريفه من قبل Gartner على أنه "سوق منصات الذكاء الاصطناعي الحواري للمؤسسات لمنصات البرمجيات المستخدمة في بناء، ®أورشستريت، وصيانة العديد من حالات الاستخدام وطرائق الأتمتة التخاطبية."

من بين ميزة المنتج وميزة التعليقات الخاصة بالعملاء، هذا العام IBM ShowCase القدرات "رمز منخفض" مبنى الذكاء الاصطناعي الحواري المسمى بـ "الإجراءات تسهّل الإجراءات بشكل كبير على المستخدمين التقنيين وغير التقنيين إنشاء تدفقات محادثة دون الحاجة إلى القلق بشأن التنسيق والمنعطفات غير المتوقعة في المحادثة. يقدم هذا الجيل الجديد من مساعد watsonx Assistant أيضًا قوالب جديدة يمكن للشركات استخدامها للوصول إلى السرعة المطلوبة بسرعة استنادًا إلى مجالها. وأخيرًا، قمنا أيضًا بتضمين التكامل والقدرات الجديدة التي تتيح مشاركة التكامل عبر إجراءات متعددة.