قم بتحسين تجربة مركز الاتصال الخاص بك مع تمكين الموظفين في مؤسستك الحكومية. خصص بعض الوقت لملء أداة تقدير ROl أدناه وشاهد كيف يمكن لمؤسستك ترقية خدمة العملاء في القطاع العام باستخدام مساعد واتسونكس من IBM™.
* يتم حساب النتائج الموضحة بناءً على بيانات وافتراضات معينة فيما يتعلق بالاستخدام المحتمل لـ watsonx. مساعد، بما في ذلك إدخال المستخدم، معيار المستخدم، وبيانات الطرف الثالث من أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وبيانات خدمة العملاء من IBM ، ودراسة فورستر أبريل 2023 TEI، برعاية IBM. يتم احتساب الفوائد المالية المحتملة بناءً على القيمة المقدرة لزيادة الإنتاجية التي يمكن إعادة توزيعها لأعمال ذات قيمة أعلى. يتم تقديم النتائج لأغراض توضيحية فقط ولا ينبغي الاعتماد عليها كضمان أو التزام بالنتائج أو الفوائد المحتملة أو الفعلية. لا تستند النتائج إلى بيانات فعلية أو نمذجة إحصائية ،وقد لا تكون دقيقة أو قابلة للتطبيق عليك. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على ظروفك الخاصة واستخدامك وتكويناتك وبيئتك، من بين عوامل أخرى.
من خلال الجمع بين كل من الذكاء الاصطناعي التقليدي والذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للوكالات تحقيق تطلعات خدمة المواطنين التي ربما كانت تبدو غير واردة من قبل.
من الضروري أن يكون لدى الوكالات الفيدرالية الأمريكية المهتمة بتحويل خدماتها المقدمة للمواطنين من خلال الذكاء الاصطناعي رؤية استراتيجية. اكتشف المزيد.