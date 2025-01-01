مكنت إعادة تخيل تجربة العملاء المعاد تصورها مع مدعوم بالذكاء الاصطناعي مساعد افتراضي من زيادة كفاءة الوكيل بنسبة 33% وتحديث المعلومات مركز الاتصالات.
يتم دمج الذكاء الاصطناعي والتحليلات والسحابة التقنية السحابة إلى ®باور أفا, مساعد افتراضي يمكنه الإجابة على أكثر من 150 سؤالاً شائعاً على مدار الساعة باللغتين الإنجليزية والإسبانية، والتنبؤ بوصول الحافلة التالية في الوقت الفعلي.
الخدمات المصرفية والمالية
البيع بالتجزئة
الاتصالات
الرعاية الصحية
القطاع العام
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