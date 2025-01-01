عملاء الخدمة لديك هم أثمن ما تملكه من مواردك. ولسوء الحظ، فإنهم يقضون معظم وقتهم في البحث في أنظمة أو مستندات متعددة للعثور على إجابات. يمكن لـ الذكاء الاصطناعي أتمتة الطلبات المتكررة التي تستهلك وقتاً ثميناً ومساعدة الوكلاء على حل مشاكل العملاء المعقدة.
watsonx Assistant يسخّر ®قوة الذكاء الاصطناعي الاصطناعي لإظهار الرؤى وتقديم المعلومات ذات الصلة في متناول أيدي وكلائك، حتى يتمكنوا من الرد على استفسارات العملاء بشكل أسرع وبثقة أكبر.
watsonx Assistant العروض:
-● التكامل السلس عبر قنوات التفاعل والأنظمة الخلفية التي تعمل على أتمتة الردود عبر الويب أو الدردشة عبر الهاتف المحمول، ويمكنها الاستفادة من قاعدة بياناتك أو إدارة علاقات العملاء، بل والتعلم من التفاعلات السابقة لأفضل وكلائك.
- Natural Language Understanding (NLU) والتعامل مع اللغة الطبيعية (NLP) للمساعدة في التعرف على نوايا وكلائك وعملائك وكياناتهم ومشاعرهم في الوقت الفعلي.
الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرات التي تقدم إجابات جديرة بالثقة بناءً على وثائق الشركة وتقترح معلومات عن الخطوات التالية قبل أن يطلبها وكيلك.
اطّلع على خيارات التسعير المختلفة لاشتراكك watsonx Assistant وقم ببناء أول مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك اليوم.
قم بتوسيع نطاق خبرة وإرشاد أفضل وكلائك في كل تفاعل للعملاء مع مركز الاتصالات الخاص بك. يمكن لمساعد watsonx Assistant "الاستماع" إلى محادثات الدعم لإظهار المعلومات ذات الصلة في سياقها مع تقديم مساعدة الوكيل بشكل استباقي في الوقت الفعلي، استنادًا إلى النوايا والكيانات ومشاعر العملاء في المناقشة.
في بعض الأحيان، يحتاج الخبير في بعض الأحيان إلى القليل من المساعدة. قم بتوصيل مساعد watsonx Assistant بأنظمتك الخلفية وقاعدة المعرفة المجمّعة لتمكين وكلاء مركز الاتصال من التفاعل مع العمليات التجارية أو استخراج الرؤى بسرعة من كميات كبيرة من المستندات الموجودة أو سجلات الدردشة - كل ذلك من خلال المحادثة الطبيعية.
قم بتحليل حجم المكالمات، وملخصات أداء الوكلاء، واكتشاف الاتجاهات في تفاعلات العملاء، وموجزات أداء وفعالية مركز الاتصال. التدريب بكفاءة ودعم الوكلاء الجدد لتسريع عملية التهيئة من خلال تضمين المعلومات في قنوات الدعم الحالية، مثل Intercom. استخدم الأتمتة لتقديم الاقتراحات وإدارة المهام البسيطة بشكل مستقل لتعزيز رضا العملاء.
شاهد قصص نجاح العملاء، حيث أحدثت watsonx Assistant تأثيرًا كبيرًا على الأعمال التجارية.
المساعدة الألياف الضوئية الآن بسلاسة تمتزج مع التدخل البشري. باستخدام watsonx Assistant ، قام بنك RBS (الآن NatWest) ببناء مساعد رقمي لتحسين مشاركة العملاء مع حل المشاكل بشكل أسرع وتقليل وقت محادثة الوكيل مع العملاء بنسبة 20%.
يتلقى العملاء الردود في ثوانٍ وليس دقائق. يولي بنك براديسكو البرازيلي اهتمامًا شخصيًا لكل عميل من عملاء تكنولوجيا المعلومات البالغ عددهم 65 مليون عميل من خلال watsonx Assistant. تم تقليل زمن الاستجابة من 10 دقائق إلى بضع ثوانٍ فقط.
أصبحت خدمة خبير الآن أسرع بنسبة 60%. يعتمد Crédit Mutuel على خبرة مركز اتصال تكنولوجيا المعلومات مع watsonx Assistant. فهي تسرّع سير العمل وتمكّن مستشاري العملاء من حل المشاكل الأكثر دقة.
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