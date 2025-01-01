{يمكن أن تلخص المقدمة الاختيارية "نهج" الموارد. ركز على فائدة واضحة للعميل. تجنب الزخرفة التسويقية.}}.

{تسمية نوع المحتوى العام}} {الموارد العنوان}} {{يتمحور قسم "النهج" حول المشاركة مع الآخرين والوصول إلى الموارد لتحديد النهج الصحيح لـ "النهج" قبل التنفيذ على وجه التحديد.}}.

{تسمية نوع المحتوى العام}} {الموارد العنوان}} {"النهج" هو وسيلة للحصول على مزيد من المساعدة في مرحلة "الخطة". تتضمن الموارد ™IBM المرآب وأدلة البدء السريع، وكلما كان ذلك متاحًا، مختبرات الخبير IBM.}}.

{تسمية نوع المحتوى العام}} {الموارد العنوان}} { في كل حاجب، قم بتضمين تسمية عامة من كلمة واحدة أو كلمتين من نوع المحتوى في حالة الجملة (على سبيل المثال، "دليل"، "استشارة"، "مختبر"، إلخ}}.

{تسمية نوع المحتوى العام}} {الموارد العنوان}} {في كل عنوان، استخدم العنوان "العنوان". إذا كان عنوان المعلومات طويلًا جدًا أو غير واضح بما فيه الكفاية، فاكتب عنوانًا وصفيًا أفضل. جرب نفس التنسيق لجميع عناوين العناصر في القسم.}}.

{تسمية نوع المحتوى العام}} {الموارد العنوان}} {وصف ما يحصل عليه العميل من حيث ما يحصل عليه العميل. في كل وصف، ضع في اعتبارك البدء بفعل لإبقاء الأمور نشطة ("شاهد"، "اقرأ"، "استكشف").}}.