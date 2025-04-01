watsonx.ai

متوفر اليوم Watson Studio ، يجمع بين العمل المفتوح IBM مع أدوات العمل الخاصة بالبيانات القائمة على الرموز البرمجية والمرئية لمساعدتك على بناء وتشغيل وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي الموثوق بها على أي سحابة بكفاءة.

وتتضمن القدرات الأساسية: MLOps، Decision Optimization ، والنمذجة المرئية، والنمذجة البصرية، والنمذجة البصرية، والتطوير الآلي، وحوكمة الذكاء الاصطناعي.

