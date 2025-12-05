برنامج مركزي لإدارة المفاتيح للتعامل مع مفاتيح التشفير الحساسة.
Unified Key Orchestrator for IBM z/OS، المعروف سابقًا باسم IBM® Enterprise Key Management Foundation-Web Edition، هو برنامج لإدارة المفاتيح يعمل على تنظيم وتأمين دورة حياة مفاتيح التشفير مركزيًا عبر مؤسستك، سواء في البيئات المحلية أم متعددة السحابات، بما في ذلك IBM Cloud وAWS KMS وAzure Key Vault وGoogle Cloud.
تنسيق دورة حياة المفاتيح من خلال واجهة موحَّدة باستخدام نموذج ذهني مشترك لجميع مخازن المفاتيح، سواء أكانت المفاتيح مخزَّنة في سحابات متعددة أم في البنية المحلية.
إنشاء المفاتيح ودفعها إلى مخازن المفاتيح عبر عمليات نشر هجينة متعددة السحابات مثل IBM Cloud وMicrosoft Azure وAmazon Web Services وGoogle Cloud Platform.
نسخ واسترداد المواد المشفرة باستخدام قاعدة بيانات مركزية ومستودع واحد، مع استعادة المفاتيح بنقرة واحدة لتجنُّب فقدان الوصول الناتج عن الحذف التشفيري.
تمكين إدارة المفاتيح المشفرة بسلاسة عبر بيئات سحابية متعددة باستخدام نموذج حالة مفاتيح موحَّد متوافق مع IBM Cloud وMicrosoft Azure وAmazon Web Services وGoogle Cloud Platform.
تزويد التطبيقات الموزعة بإمكانية الوصول الآمن إلى أجهزة التشفير في IBM Z عبر الشبكة باستخدام CC ACSP، ما يُتيح عمليات تشفير مركزية ومجمعة عبر وحدات HSM على IBM Z.
الحفاظ على السيطرة الكاملة على مفاتيح التشفير الخاصة بك باستخدام CC MSDKE، الذي يعتمد على نهج المفتاح المزدوج لحماية بيانات Microsoft 365 - يبقى أحد المفاتيح تحت سيطرتك، بينما يتم تخزين الآخر بأمان في Microsoft Azure.
إدارة وتنسيق مفاتيح التشفير على z/OS، بما في ذلك مفاتيح تشفير مجموعات البيانات، عبر عدة أنظمة sysplexes على IBM Z.
دمج UKO for z/OS مع IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager عبر واجهات برمجة التطبيقات للاستفادة من تشفير الكمبيوتر المركزي لإنشاء المفاتيح الرئيسية وتشفير أو فك تشفير مفاتيح التخزين عند الطلب.
تنفيذ UKO for z/OS مع Enterprise Key Management Foundation (EKMF) Workstation لدعم تشغيل الغرف الآمنة والحفاظ على ضوابط صارمة لإدارة المفاتيح.
عند التخطيط لتثبيت UKO، من المهم فهم اعتبارات التخطيط ومتطلبات البرنامج.
احصل على فهم للأنظمة التشغيلية المدعومة، والبرامج ذات الصلة، والمشغِّلات الافتراضية، ومتطلبات الأجهزة، ومتطلبات النظام التفصيلية، بما في ذلك التفاصيل على مستوى العناصر.
احصل على فهم لمهارات التثبيت المحددة المطلوبة للتحضير لتثبيت UKO.
استكشِف مجموعة من الأدوات الإرشادية لمساعدتك على إدارة جهاز Trusted Key Entry (TKE) ووحدات التشفير الخاصة بالمضيف.
اكتشِف عدد المفاتيح التي يجب استخدامها لتشفير مجموعة بيانات z/OS.
في هذا الكتاب الإلكتروني، ستحصل على شرح لحماية البيانات من خلال التشفير والتشفير الشمل في IBM Z مع التركيز على تشفير مجموعات بيانات IBM z/OS.
إدارة مفاتيح مؤسسية مركزية لتسهيل تنظيم دورة حياة مفاتيح التشفير.
احمِ بياناتك عبر بيئات السحابات المتعددة واحتفِظ بمفتاحك الخاص (KYOK) لضمان التحكم الحصري في المفاتيح.
الجمع بين المركزية وتبسيط وأتمتة عملية إدارة مفاتيح التشفير لحماية البيانات المشفرة.
اكتشِف كيف يتعامل Unified Key Orchestrator for IBM z/OS مع مفاتيح التشفير الحساسة الخاصة بك.