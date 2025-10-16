IBM TS2270 Tape Drive

تم تصميم TS2270 Tape Drive لدعم تقسيم الوسائط، حيث يُتيح إنشاء قسمين على وسائط LTO Ultrium 7. يُتيح التقسيم استخدام IBM Storage Archive، ما يحسِّن القدرة على الوصول إلى أقسام صغيرة من البيانات على الشريط. كما يساعد على تبادل البيانات بين المنصات المختلفة.