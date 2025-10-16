IBM TS2270 Tape Drive

محرك الأشرطة LTO Ultrium من الجيل السابع بنصف الارتفاع.

A black IBM tape drive is prominently displayed against a plain white background. The device features a visible IBM logo and a clear front panel design. The compact and professional appearance suggests use in data storage or archival systems.

يوفر سعة ومعدلات نقل بيانات أعلى

تم تصميم IBM® TS2270 Tape Drive لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتخزين وتقليل فترات النسخ الاحتياطي، ولتوفير حل ممتاز للتخزين للمؤسسات التي تحتاج إلى النسخ الاحتياطي والحفظ/الاسترجاع وتخزين البيانات الأرشيفية منخفض التكلفة. من خلال دمج أحدث جيل من تقنية LTO الرائدة في الصناعة، يوفر TS2270 Tape Drive سعة أكبر ومعدلات نقل بيانات أعلى مقارنةً بالجيل السابق. تدعم تقنية LTO Ultrium 7 تقسيم الوسائط وتقنية IBM Storage Archive وتشفير البيانات ووسائط الكتابة مرة واحدة والقراءة عدة مرات.

 
انخفاض تكاليف التخزين الإجمالية

يوفر TS2270 Tape Drive حماية طويلة الأجل للبيانات من خلال النسخ الاحتياطي والتخزين المؤرشف، مع تقليل تكاليف التخزين الإجمالية.
ترشيد استخدام الطاقة

مع الزيادة الكبيرة في أداء نقل البيانات مقارنةً بالجيل السابق من LTO Ultrium بحجم نصف الارتفاع، يوفر TS2270 معدل نقل يصل إلى 300 ميجابت في الثانية مع واجهة اتصال SAS بسرعة 6 جيجابت في الثانية.
تبسيط إدارة البيانات

تبسيط إدارة البيانات باستخدام IBM® Storage Archive المستند إلى تقنية IBM Linear Tape File System، وتقنية LTO Ultrium 7 المصممة لدعم تقسيم الوسائط وتشفير البيانات.
حماية الاستثمار في البنية التحتية

يتضمن TS2270 Tape Drive أحدث جيل من تقنية LTO الرائدة في الصناعة (LTO Ultrium الجيل السابع)، موفِّرًا سعة تخزين أكبر وسرعات نقل بيانات أعلى لحماية الاستثمار طويل الأجل في بنية الشريط التحتية.

الميزات

كمبيوتر محمول فوق طاولة داخل غرفة تخزين الخادم.
تقسيم الوسائط وIBM Storage Archive

تم تصميم TS2270 Tape Drive لدعم تقسيم الوسائط، حيث يُتيح إنشاء قسمين على وسائط LTO Ultrium 7. يُتيح التقسيم استخدام IBM Storage Archive، ما يحسِّن القدرة على الوصول إلى أقسام صغيرة من البيانات على الشريط. كما يساعد على تبادل البيانات بين المنصات المختلفة.
روبوت تخزين داخلي.
سعة أعلى

توفِّر سعة التخزين الفعلية حتى 15 تيرابايت لتلبية أكثر متطلبات النسخ الاحتياطي والأرشفة صعوبة. تساعد السعة الأعلى على تقليل عدد تغييرات الخراطيش المطلوبة لعمليات النسخ الاحتياطي، وتقليل مساحة التخزين الفعلية اللازمة لوسائط النسخ الاحتياطي والأرشفة. يوفر الشكل نصف الارتفاع تكلفة تنفيذ أقل مع الحفاظ على نفس السعة العالية وسرعة نقل البيانات كالنسخة كاملة الارتفاع، ما يجعله مثاليًا لبيئات الرفوف الضيقة حيث تكون المساحة محدودة.
نفق داخلي لإظهار السرعة.
معدل نقل بيانات أصلي يصل إلى 300 ميجابايت/ثانية.

يوفر معدل نقل يصل إلى 300 ميجابت/ثانية مع واجهة اتصال SAS بسرعة 6 جيجابت/ثانية أداءً محسَّنًا لنقل البيانات، ما يساعد على تلبية متطلبات تقليل فترات النسخ الاحتياطي وتمكين قراءة وكتابة البيانات بشكل أسرع، وتقليل فترات الانتظار الطويلة لعمليات النسخ الاحتياطي والاسترجاع لضمان استمرار عمل المؤسسة.
المواصفات الفنية

التكوينات المتاحةالطراز 3580 H7S - محرك أشرطة LTO Ultrium 7 واحد، واجهة SAS بسرعة 6 جيجابت/ثانية.
نوع محرك الأشرطةLTO Ultrium 7
السعة المادية6 تيرابايت أصلي؛ 15 تيرابايت مع ضغط 1:2.5
عدد محركات الأشرطة1
عدد خراطيش الأشرطة1
معدل نقل البياناتسرعة نقل بيانات أصلية تصل إلى 300 ميجابايت/ثانية.
نوع الوسائطالقراءة والكتابة:
LTO Ultrium 7
خرطوشة بيانات 6 تيرابايت
خرطوشة WORM بسعة 6 تيرابايت
LTO Ultrium 6
خرطوشة بيانات 2.5 تيرابايت
خرطوشة WORM بسعة 2.5 تيرابايت

القراءة فقط:
LTO Ultrium 5
خرطوشة بيانات 1.5 تيرابايت
خرطوشة WORM بسعة 1.5 تيرابايت

متاح أيضًا:
خرطوشة تنظيف LTO Ultrium
الوزن4.3 كجم (9.4 أرطال)
متطلبات الطاقةتيار متردد من 100 إلى 240 فولت، بتردد 50 إلى 60 هرتز، نطاق تلقائي.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)213 مم × 58 مم × 332 مم (8.4 بوصات × 2.3 بوصة × 13.1 بوصة)
الضمانضمان محدود لمدة ثلاث سنوات، وحدة قابلة للاستبدال من قِبل العميل (CRU)، وخدمة في الموقع في معظم البلدان، ضمن يوم العمل التالي خلال ساعات العمل الرسمية (9 صباحًا حتى 5 مساءً من الاثنين إلى الجمعة)، مع توفُّر ترقيات للخدمة.

منتجات ذات صلة

IBM Storage Archive

تحسين الكفاءة وخفض تكاليف التخزين متعدد المستويات على المدى الطويل.

 IBM Tape Storage

التخلص من العقبات التي تعيق تلبية الاحتياجات المتزايدة للتخزين وتقليل فترات النسخ الاحتياطي، مع دمج تقنية IBM LTO Ultrium 6.

 IBM TS4500 Tape Library

استجب لتحديات التخزين السحابي التي تواجهها باستخدام حل التخزين السحابي من الجيل التالي الذي يوفر سعة تخزين عالية وإدارة متكاملة.

 IBM Storage Scale

استفد من الوصول إلى برامج تخزين عالية الأداء وقابلة للتوسع وخدمات بيانات على مستوى المؤسسة بسعة عمومية موحَّدة.

