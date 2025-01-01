إدارة المباني لتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة والاستدامة المكتبية خلال دورة حياة العقار. مع IBM TRIRIGA ، وهو حل متكامل لإدارة مكان العمل (IWMS)، يمكنك:

تضمين معايير جهود الاستدامة في حيازة الفضاء

إعطاء الأولوية لخطة الاستدامة في مشاريع الإنشاءات والتجديدات

تمكين كفاءة الطاقة من خلال المباني الخضراء وعقود الإيجار الخضراء

دمج بيانات المحفظة للمساعدة في جهود الحد من النفايات

تحقيق أهداف البصمة الكربونية من خلال تحسين المساحة

إطالة العمر الافتراضي بممارسات مستدامة من خلال تحسين الصيانة والتقييم الصيانة

الاستفادة من مراقبة مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتصور وإدارة بيانات إنترنت الأشياء (IOT) للمساعدة في تحسين الاستدامة