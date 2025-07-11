IBM Tivoli Tape Optimizer on z/OS

تسريع عمليات النسخ، وزيادة استخدام موارد الأشرطة، وتوسيع قدرات المهام المتعددة

عرض ثلاثي الأبعاد، مع خلفية نيون مجردة، ونفق فضائي ينعطف إلى الجانب.

لمحة عامة

يعمل IBM Tivoli Tape Optimizer on IBM z/OS على تحسين كفاءة عمليات الأشرطة. ويُتيح لك تسريع عمليات النسخ، وزيادة استخدام موارد الأشرطة، وتوسيع قدرات المهام المتعددة، ما يُسهِّل نسخ كميات كبيرة من الأشرطة ومجموعات البيانات بكفاءة وسهولة أكبر.
الفوائد
التمتع بمرونة أكبر

نسخ أحجام الأشرطة ومجموعات البيانات من وإلى مجموعة متنوعة من أجهزة ووسائط الأشرطة بسهولة أكبر.
الحفاظ على موارد الأشرطة

تجميع المعلومات واستغلال مساحة الأشرطة إلى أقصى حد للمساعدة على خفض التكاليف وتقليل أعمال الصيانة.
تسريع مهام النسخ

استخدام قدرات المهام المتعددة، وميزات إعادة التشغيل التلقائية، وعناصر التصفية المتقدمة لتسهيل تسريع العمليات.
أتمتة التحديثات

الاحتفاظ بمعلومات مكتبة الأشرطة IBM DFSMSrmm™‎ وتحديث كتالوج نظام IBM z/OS تلقائيًا.
الحصول على تكامل التطبيقات

التكامل مع بوابة IBM Tivoli Enterprise Portal التي تُتيح مقارنة البيانات جنبًا إلى جنب لمراقبة أكثر فاعلية واكتشاف المشكلات وإصلاحها.

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