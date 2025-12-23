أداة اختبار وظيفية واختبار الانحدار لتطبيقات واجهة المستخدم الرسومية لـ SAP
مع IBM Rational Functional Tester Extension for SAP Solutions، يمكنك تسريع عملية إنشاء اختبارات النظام وتنفيذها وتحليلها لضمان الكشف المبكر وإصلاح تطبيقات واجهة المستخدم الرسومية لـ SAP.
اختيار لغة برمجة نصية ومحرر رائد في المجال لتأليف الاختبارات وتخصيصها: Java في Eclipse® أو Microsoft® Visual Basic .NET® في Visual Studio .NET.
استخدم تقنية ScriptAssure لتحسين مرونة البرنامج النصي للاختبار.
يوفر هذا البرنامج قدرات اختبار آلية للاختبارات الوظيفية واختبارات الانحدار، وواجهة المستخدم الرسومية، والاختبارات القائمة على البيانات.
IBM Engineering Test Management هو حل تعاوني قائم على الويب وإدارة الجودة يقدم حلولاً شاملة من البداية إلى النهاية لتخطيط الاختبارات وإدارة الأصول.
يوفر أدوات اختبار البرمجيات التي تدعم نهج عمليات التطوير: اختبارات التكامل، والاختبارات الوظيفية، واختبار الأداء، والمحاكاة الافتراضية.