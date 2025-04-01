IBM Z Virtual Test Platform

IBM يوفر ZVTP اختبارًا ثوريًا للاختبار التقني الذي يمكّن المطور من اختبار تطبيق Zz/OS بمعزل عن غيره باستخدام نموذج التسجيل والتشغيل. يسمح ذلك بإجراء اختبار تكامل التطبيقات المبكر حيث يتم اختبار تدفقات البرامج الأكثر تعقيدًا قبل تسليم التعليمات البرمجية لاختبار التكامل الكامل.

تم تضمين ZVTP مع ZVTP هو الأتمتة العمل مع القطع الأثرية لتطوير الأتمتة لـ z/OS التطبيق الهجين. وبفضل هذه الحلول، يمكن لمجموعة فابروفسكي أن تحقق مجموعة من الاختبارات المؤتمتة والمستمرة التي تمكنها من تحسين الجودة وتحقيق الإمكانات الكاملة لعمليات التطوير عبر المنصات.