IBM Z Virtual Test Platform
Advanced تكامل التطبيقات اختبار التطبيقات في وقت مبكر من دورة حياة تطوير البرمجيات واختبار التكامل العميق للتطبيق الهجين z/OS
جرّب تجربة المعلومات مجاناً
رسم توضيحي للأشخاص الذين يعملون على منصة الاختبار الافتراضية IBM Z

IBM Z Virtual Test Platform (ZVTP) هي أداة اختبار توفر القدرات لتحويل اختبار التكامل الكامل إلى وقت مبكر من دورة التطوير. 

IBM يوفر ZVTP اختبارًا ثوريًا للاختبار التقني الذي يمكّن المطور من اختبار تطبيق Zz/OS بمعزل عن غيره باستخدام نموذج التسجيل والتشغيل. يسمح ذلك بإجراء اختبار تكامل التطبيقات المبكر حيث يتم اختبار تدفقات البرامج الأكثر تعقيدًا قبل تسليم التعليمات البرمجية لاختبار التكامل الكامل.

تم تضمين ZVTP مع ZVTP هو الأتمتة العمل مع القطع الأثرية لتطوير الأتمتة لـ z/OS التطبيق الهجين. وبفضل هذه الحلول، يمكن لمجموعة فابروفسكي أن تحقق مجموعة من الاختبارات المؤتمتة والمستمرة التي تمكنها من تحسين الجودة وتحقيق الإمكانات الكاملة لعمليات التطوير عبر المنصات.

 بدء التوثيق موجز الحل ابدأ في كل بيئة البدء في اختبار التحول إلى اليسار z/OS التطبيق التطبيق
ما الجديد ملخص الميزة والتحسينات الجديدة ل IBM Z Virtual Test Platform
المزايا
اختبار التحول إلى اليسار

التحول إلى اليسار واختبار تدفقات البرامج الأكثر تعقيدًا قبل تسليم التعليمات البرمجية لاختبار التكامل الكامل لتحسين جودة التعليمات البرمجية.
أتمتة الاختبار

تنفيذ الاختبارات بمعزل عن غيرها دون الحاجة إلى مجموعة كاملة من البرامج الوسيطة.
سهولة تصحيح الأخطاء

تبسيط تصحيح المشكلات المعقدة عن طريق إعادة تشغيل الاختبارات المسجلة بمعزل عن غيرها.
تقليل المخاطر

اكتشف المشكلات في وقت مبكر من خلال اختبار التحول إلى اليسار لتقليل المخاطر والتكاليف الإجمالية.
التكامل من البداية إلى النهاية

استخدم اختبارًا واحدًا في إطار العمل من أجل اختبار واحد من أجل اختبار معقد، سحابة هجينة عميقة Integration Testing ، من طرف إلى طرف.
جرّب تجربة المعلومات مجاناً

أدوات اختبار التجربة التي ستساعدك على التحول إلى اليسار وتسريع ممارسات اختبار الأسلوب الرشيق z/OS التطبيق.

تعلّم كيف:

  • استخدام ZUnit لإنشاء حالات اختبار الوحدة القابلة لإعادة الاستخدام لـ z/OS التطبيق؛ و
  • استخدام IBM ZVTP لإنشاء اختبارات المعاملات لـ z/OS التطبيق للتحول إلى اليسار وتبسيط اختبار تكامل التطبيقات

استخدم معرف IBM الخاص بك (أو أنشئ معرفًا جديدًا) للوصول إلى الإصدار التجريبي لمدة 3 أيام.
التسجيل في التجربة
ميزة
تسجيل اختبار والتقاطه للإعادة

تسجيل معاملة أو برنامج دفعي يلتقط البيانات والمعلومات، وإنشاء اختبار قابل لإعادة الاستخدام يمكن إعادة تشغيله في برنامج دفعي بدون البرنامج الوسيط (على سبيل المثال، ®CICS، Db2). كما يمكن تنفيذ الاختبارات على نظام IBM Z للتطوير والاختبار يعمل على نظام للتطوير والاختبار يعمل على أي نظام سحابي.

         استكشف كيفية إنشاء تسجيل استكشاف إعادة تشغيل تسجيل
    واجهة مستخدم حديثة

    يوفر برنامج ZVTP واجهة مستخدم حديثة للمستخدمين تعرض بسرعة عروضًا للاختبار والبيانات التي تم جمعها وتسجيلات إعادة التشغيل.

         استكشف كيفية عرض التسجيل
    تصور تدفق البرنامج للاختبار

    قم بتشغيل حالة اختبار وتصور تدفق مسار التنفيذ والتفاصيل الأخرى لاكتساب فهم أعمق للبرنامج قيد الاختبار.
    تطبيق مصحح أخطاء z/OS

    تسريع تصحيح الأخطاء التي ظهرت في الاختبار من خلال إعادة إنشاء السيناريو بسهولة باستخدام تسجيل للاختبار الذي فشل.

         اكتشف IBM Debug for z/OS
    اختبار واحد في إطار العمل الفردي

    استخدم اختبارًا واحدًا في إطار العمل من أجل اختبار واحد من أجل اختبار معقد، سحابة هجينة عميقة Integration Testing ، من طرف إلى طرف.
    اختبار التطبيقات الهجينة التي تعمل بنظام z/OS

    تطوير وتنفيذ حالات الاختبار الخاصة بـ z/OS التطبيق الهجين باستخدام إطار عمل اختبار واحد. IBM يوفر التوزيع لغالاسا إطار عمل شامل مع القطع الأثرية لدعم الربط بين z/OS المتطلبات البيئية.

         التكامل مع توزيع IBM للتوزيع لغالاسا
    فيديوهات توضيحية

    اكتشف أهمية وجود خط أنابيب اختبار واحد بغض النظر عن لغة برمجة التطبيقات المستخدمة.

    تكوين منصة اختبار IBM الافتراضية على نظام التشغيل z/OS من خلال تنفيذ بعض المهام الإلزامية لضمان التنفيذ الصحيح لحالات الاختبار. يسلط هذا الفيديو الضوء على الخطوات الرئيسية لعملية التهيئة للتثبيت الأساسي لنقطة الاتصال الافتراضية على نظام z/OS.

    تعلّم كيفية تطبيق اختبار التحول إلى اليسار، وإنشاء وتشغيل كل من اختبارات الوحدة واختبارات تكامل التطبيقات المبكرة ثم إضافتهما بنجاح إلى خط الأنابيب.

    الموارد ملحق خادم VTP مع تجربة مستخدم محسنة

    استكشف كيف تقوم حالة الاختبار بتقطير مجموعة بيانات التسجيل إلى بيانات وصفية لمفتاح المعلوماتية في قاعدة بيانات على IBM Z للاستمرار.

    تعزيز جودة البرمجيات من خلال الاختبار المستمر IBM z/OS التطبيق

    اكتشف كيف يمكن للمطورين والمختبرين تطبيق ممارسات اختبار الأسلوب الرشيق على z/OS التطبيق والأدوات التي يمكن أن تساعد في تسريع عملياتهم.

    المنتجات ذات الصلة IBM Z Development and Test Environment

    منصة لتطوير واختبار واختبار وعرض وتعليم الكمبيوتر المركزي. تُمكّن تكنولوجيا المعلومات ®z/OS من تشغيل أي برنامج من برامج z/OS على نظام محلي متوافق مع x86 أو مثيل السحابة.

     تطوير واختبار افتراضي من IBM ل z/OS

    أنظمة ®IBM z الافتراضية لـ z/OS للتطوير والاختبار في بيئات Linux على IBM Z.

     IBM Debug for z/OS

    تصحيح الأخطاء وتغطية الشيفرة البرمجية لـ z/OS التطبيق المكتوب بلغة COBOL و PL/I و C/C++C و Assembler مع دعم واسع النطاق للإرث التطبيق.

     IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS

    تحسين الأداء لوحدات برنامج COBOL التي تم تجميعها بالفعل دون إعادة تجميع أو ترحيل الرمز أو ضبط الأداء.

     IBM عمليات اختبار التطوير

    منصة اختبار ومحاكاة افتراضية للمساعدة في ضمان جودة التطبيق

    الأسئلة المتداولة

    اختيار الملاءمة المناسبة

    توفر ZUnit اختبار القدرات على مستوى البرنامج. نقدم الآن اختبارًا على مستوى المعاملات مع IBM Z Virtual Test Platform ، مما يتيح المستوى الأول من Integration Testing.

    تتيح المعلومات التكنولوجية إجراء المرحلة الأولى من اختبار المعاملات من قبل المطورين/المختبرين (أو تشغيلها تلقائيًا كجزء من خط الأنابيب) قبل النشر في بيئة كاملة.

    IBM Z Virtual Test Platform هو منتج شوبز يتم تسهيل تجارب منتجات شوبز من قبل شركة Techline.

    نعم. IBM Z Virtual Test Platform يمكن استخدامها لاختبار انحدار بعد مشاريع مثل ترقيات المترجم، أو ترقيات إدارة تكوين البرامج (SCM)، أو تنفيذ المُحسِّن الثنائي التلقائي (ABO).

    على سبيل المثال، يمكنك إنجاز ما يلي:

    • استخدم IBM Z Virtual Test Platform لتسجيل المعاملة
    • تطبيق ABO على البرامج في المعاملة
    • إعادة تشغيل الاختبارات للتحقق من سلامة التطبيق الممكّن ABO
    • الدُفعات بما في ذلك Db2 و DL/I
    • ®CICS مع المكالمات إلى Db2 و DL/I
    • IMS TM و BMP
    • دعم إدخال/إخراج الملفات لمعالجة الملفات المتسلسلة (QSAM) وملفات VSAM (KSDS وESDS وRRDS)
    • IBM IMS MQ مع Batch و ®CICS و IMS
    • التكامل السلس مع خط أنابيب CI/CD

    من أجل اختبار تطبيق المؤسسة قد يحتاج المختبرون إلى:

    1) استخدم Selenium لتشغيل التطبيق على الويب
    2) التفاعل مع 3270 شاشة
    3) إرسال وتحقيق عملية دُفعات JCL
    4) التفاعل مع ®CICS أو IMS أو الأنظمة الفرعية الأخرى

    يسمح Galasa باستخدام جميع هذه التقنيات في نطاق فئة الاختبار نفسها من خلال واجهة برمجة تطبيقات قوية وسهلة تسمح للمختبرين باستخدام التقنية المناسبة في الوقت المناسب. يمكن للمختبرين أيضًا تشغيل نفس الاختبارات على جميع بيئات الاختبار الخاصة به بغض النظر عما إذا كانت على LPAR أو Z Development and Test Environment (ZD&T) أو Wazi آلية تحديد الوصول أو نظام فرعي مع نماذج.

    كيف تبدأ

    نظام z/OS ، و IBM Z Virtual Test Platform. بمجرد التسجيل، لا تحتاج إلى البرامج الوسيطة/الأنظمة الفرعية الأصلية أو البيانات لتنفيذ الاختبار.

    لا تستغرق تكنولوجيا المعلومات سوى بضع ساعات فقط إذا تم توفير كل ما يلزم من أمن وبنية تحتية. تعتمد المعلومات التكنولوجية على المضيف بالكامل - جميع أجهزة الكمبيوتر المركزية.


    لتحميل IBM التوزيع لغالاسا، يرجى النقر هنا

    دعم المنتج

    نعم، تحتاج تكنولوجيا المعلومات إلى منصة تطوير واختبار LPAR حقيقية أو منصة تطوير واختبار Z (ZD&T).

    هذا كله تطوير واختبار.

    IBM Z Virtual Test Platform لا يفرض أي برامج إضافية z/OS أو برنامج عميل إضافي.


    يمكنك تثبيت منصة IBM Z Virtual Test Platform على ZD&T إذا كان المنتج مرخصًا بالفعل على الأجهزة الحقيقية (Dev و Test LPARs).

    نعم، للعملاء المستحقين IBM Z Virtual Test Platform.
    الخطوات التالية

    اكتشف مدى عمق اختبار التكامل العميق للتطبيق الهجين z/OS الذي يعمل بالطاقة . حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل شركة IBM Z.

         جرّب تجربة المعلومات مجاناً
    المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم IBM ®ريدبوكس الدعم والخدمات التمويل العالمي مرونة التسعير المرن التعليم والتدريب المجتمع مجتمع المطورين الشركاء الموارد