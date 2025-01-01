الموارد

{{وصف صفحة موارد المنتج وصف ويكي مع روابط مضمنة: وصف الصفحة قريبًا}}
تجربة

{تقديم "تجربة" بإيجاز - وبشكل مقنع - "تجربة" الأصل هنا. يجب أن تكون المعلومات التوضيحية للعرض التوضيحي للمنتج 1:1 (قد يكون أيضًا فيديو توضيحي ممتاز على مستوى النظرة العامة طالما أن المعلومات التوضيحية ليست على أي صفحة أخرى. لا تستخدم أي فيديو قديم. في حالة عدم توفر أي شيء، تخطي هذا القسم.}}.
الخطة

{يمكن للمقدمة الاختيارية تلخيص "الخطة" الموارد. ركز على فائدة واضحة للعميل. تجنب الزخرفة التسويقية.}}.

 {الموارد العنوان}}

{قسم &quot;الخطة&quot; مخصص للمعلومات الأساسية التي يحتاجها العملاء قبل أن يتمكنوا من البدء في تنفيذ المنتج التقني المحدد.}}.

 {الموارد العنوان}}

{أضف أنواع بدء التشغيل من الوثائق والمعلومات الحرفية اللازمة لجعل المنتج يعمل مع أنظمة الشركة}.

 {الموارد العنوان}}

{{تضمين متطلبات النظام، والبنى المرجعية، والوثائق، ومكتبة التعليمات البرمجية؛ ويمكن أيضًا استخدام بث ويب ومقاطع الفيديو التجريبية التي تدور حول البدء.}}.

 {الموارد العنوان}}

{في كل حاجب، قم بتضمين تسمية عامة من كلمة واحدة أو كلمتين من نوع المحتوى في حالة الجملة (على سبيل المثال، &quot;متطلبات&quot;، &quot;بث ويب&quot;، إلخ}}.

 {الموارد العنوان}}

{في كل عنوان، استخدم عنوان المورد. إذا كان عنوان الموارد طويلًا جدًا أو غير وصفي بما فيه الكفاية، فاكتب عنوانًا أفضل. جرب نفس التنسيق لجميع عناوين العناصر.}}.

 {الموارد العنوان}}

{وصف ما يحصل عليه العميل من حيث ما يحصل عليه العميل. ابدأ بفعلٍ ما لتبقى نشطاً (&quot;شاهد&quot;، &quot;اقرأ&quot;، &quot;استكشف&quot;). اجعل نسخة كل وصف بنفس الطول.}}.
{عناوين تلخيص عناصر القائمة}} {{وصف نشط لموارد أخرى}} {{وصف نشط لموارد أخرى}} {{وصف نشط لموارد أخرى}} {{وصف نشط لموارد أخرى}} {{وصف نشط لموارد أخرى}} {{وصف نشط لموارد أخرى}}
النهج

{يمكن أن تلخص المقدمة الاختيارية "نهج" الموارد. ركز على فائدة واضحة للعميل. تجنب الزخرفة التسويقية.}}.

 {الموارد العنوان}}

{{يتمحور قسم &quot;النهج&quot; حول المشاركة مع الآخرين والوصول إلى الموارد لتحديد النهج الصحيح لـ &quot;النهج&quot; قبل التنفيذ على وجه التحديد.}}.

 {الموارد العنوان}}

{&quot;النهج&quot; هو وسيلة للحصول على مزيد من المساعدة في مرحلة &quot;الخطة&quot;. تتضمن الموارد ™IBM المرآب وأدلة البدء السريع، وكلما كان ذلك متاحًا، مختبرات الخبير IBM.}}.

 {الموارد العنوان}}

{ في كل حاجب، قم بتضمين تسمية عامة من كلمة واحدة أو كلمتين من نوع المحتوى في حالة الجملة (على سبيل المثال، &quot;دليل&quot;، &quot;استشارة&quot;، &quot;مختبر&quot;، إلخ}}.

 {الموارد العنوان}}

{في كل عنوان، استخدم العنوان &quot;العنوان&quot;. إذا كان عنوان المعلومات طويلًا جدًا أو غير واضح بما فيه الكفاية، فاكتب عنوانًا وصفيًا أفضل. جرب نفس التنسيق لجميع عناوين العناصر في القسم.}}.

 {الموارد العنوان}}

{وصف ما يحصل عليه العميل من حيث ما يحصل عليه العميل. في كل وصف، ضع في اعتبارك البدء بفعل لإبقاء الأمور نشطة (&quot;شاهد&quot;، &quot;اقرأ&quot;، &quot;استكشف&quot;).}}.

 {الموارد العنوان}}

{اجعل معلومات التدوين واضحة كيف ترتبط الموارد بالمنتج الذي تتم مناقشته. قم بتضمين المزيد من التفاصيل حسب ما تسمح به المساحة. تأكد أن تكون نسخة كل وصف بنفس الطول.}}.
{عناوين تلخيص عناصر القائمة}} {{وصف نشط لموارد أخرى}} {{وصف نشط لموارد أخرى}} {{وصف نشط لموارد أخرى}} {{وصف نشط لموارد أخرى}} {{وصف نشط لموارد أخرى}} {{وصف نشط لموارد أخرى}}
الممارسة

{يمكن أن تلخص المقدمة الاختيارية "الممارسة" الموارد. ركز على فائدة واضحة للعميل. تجنب الزخرفة التسويقية.}}.

 {الموارد العنوان}}

{يتمحور قسم &quot;الممارسة&quot; حول التدرب على المنتج قبل أن يستخدم العميل نظام المعلومات التكنولوجية أو عندما يبدأ العميل في استخدام نظام المعلومات التكنولوجية. فكر المعلومات التكنولوجية كقسم الكيفية التقنية.}}.

 {الموارد العنوان}}

{تشمل البرامج التعليمية العملية، والعروض التوضيحية، والجولات الخاصة بالمنتج التي تتعلق بميزة معينة، والدورات التدريبية المتعلقة بالمنتج التي يقدمها البائعون الذين تربطنا بهم علاقة}.

 {الموارد العنوان}}

{ في كل حاجب، قم بتضمين تسمية عامة من كلمة واحدة أو كلمتين من نوع المحتوى في حالة الجملة (على سبيل المثال، &quot;جولة في المنتج&quot;، &quot;دورة تدريبية&quot;، &quot;برنامج تعليمي&quot;، &quot;عرض توضيحي&quot;، إلخ}}.

 {الموارد العنوان}}

{في كل عنوان، استخدم العنوان &quot;العنوان&quot;. إذا كان عنوان المعلومات طويلًا جدًا أو غير واضح بما فيه الكفاية، فاكتب عنوانًا وصفيًا أفضل. جرب نفس التنسيق لجميع عناوين العناصر في القسم.}}.

 {الموارد العنوان}}

{وصف ما يحصل عليه العميل من حيث ما يحصل عليه العميل. في كل وصف، ضع في اعتبارك البدء بفعل لإبقاء الأمور نشطة (&quot;شاهد&quot;، &quot;اقرأ&quot;، &quot;استكشف&quot;).}}.

 {الموارد العنوان}}

{اجعل معلومات التدوين واضحة كيف ترتبط الموارد بالمنتج الذي تتم مناقشته. قم بتضمين المزيد من التفاصيل حسب ما تسمح به المساحة. تأكد أن تكون نسخة كل وصف بنفس الطول.}}.
{عناوين تلخيص عناصر القائمة}} {{وصف نشط لموارد أخرى}} {{وصف نشط لموارد أخرى}} {{وصف نشط لموارد أخرى}} {{وصف نشط لموارد أخرى}} {{وصف نشط لموارد أخرى}} {{وصف نشط لموارد أخرى}}
استكشف

{مقدمة اختيارية يمكن أن تلخص "استكشف" الموارد ركز على فائدة واضحة للعميل. تجنب الزخرفة التسويقية.}}.

 {الموارد العنوان}}

{يتيح قسم &quot;استكشف&quot; للعملاء استكشاف المنتج أو عائلة المنتجات أو عالم المنتجات مع تقارير المحللين، المستندات الفنية والرسوم البيانية والرسوم البيانية وبث ويب ويب وما إلى ذلك}}.

 {الموارد العنوان}}

{{&quot;استكشف&quot; يمكن أن يكون مفيدًا لأشخاص المبيعات الذين يرغبون في توجيه العملاء المحتملين إلى المزيد من المعلومات حول المنتج أو اتجاهات عالم تكنولوجيا المعلومات أكثر مما قد يكون لدينا في النظرة العامة والصفحات الفرعية.}}.

 {الموارد العنوان}}

{ في كل حاجب، قم بتضمين تسمية عامة من كلمة واحدة أو كلمتين من نوع المحتوى في حالة الجملة (على سبيل المثال، &quot;تقرير محلل&quot;، &quot;المستندات الفنية&quot;، &quot;رسم بياني&quot;، إلخ}}.

 {الموارد العنوان}}

{في كل عنوان، استخدم العنوان &quot;العنوان&quot;. إذا كان عنوان المعلومات طويلًا جدًا أو غير واضح بما فيه الكفاية، فاكتب عنوانًا وصفيًا أفضل. جرب نفس التنسيق لجميع عناوين العناصر في القسم.}}.

 {الموارد العنوان}}

{وصف ما يحصل عليه العميل من حيث ما يحصل عليه العميل. في كل وصف، ضع في اعتبارك البدء بفعل لإبقاء الأمور نشطة (&quot;شاهد&quot;، &quot;اقرأ&quot;، &quot;استكشف&quot;).}}.

 {الموارد العنوان}}

{اجعل معلومات التدوين واضحة كيف ترتبط الموارد بالمنتج الذي تتم مناقشته. قم بتضمين المزيد من التفاصيل حسب ما تسمح به المساحة. تأكد أن تكون نسخة كل وصف بنفس الطول.}}.
{عناوين تلخيص عناصر القائمة}} {{وصف نشط لموارد أخرى}} {{وصف نشط لموارد أخرى}} {{وصف نشط لموارد أخرى}} {{وصف نشط لموارد أخرى}} {{وصف نشط لموارد أخرى}} {{وصف نشط لموارد أخرى}}
اتخذ الخطوة التالية

{كن محددًا قدر الإمكان بشأن القيمة المكتسبة من زر (أزرار) الحث على الشراء. على سبيل المثال: "البدء في إصدار إصدار تجريبي مجاني من IBM Watson Studio أو احجز استشارة خبير IBM لمناقشة كيف يمكن للمعلومات أن تعزز احتياجات عملك المحددة."}}.

 {{ابدأ إصدار تجريبي مجاني}} {اقرأ صحيفة البيانات (614 كيلو بايت)}}
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الحواشي

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