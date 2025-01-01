تجربة المستخدم
افتح آفاق المعارف الذكية باستخدام حل تحليل البيانات البديهي. اختبر هذه الوظيفة من خلال تجربة SPSS كاملة المزايا أو استكشف خيارات التسعير
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شاشة منتج IBM SPSS Statistics تعرض مخططات شريطية مجمعة
استمتع بعملية تحويل البيانات إلى قرارات بسرعة وسهولة

إنّ IBM® SPSS® Statistics بمثابة حل بديهي يُبسِّط العرض المصور للبيانات ويُسهِّل تحليل الإحصائيات. كما تتيح لك واجهته البديهية ووظائفه التي تعمل بنمط "الإشارة والنقر" إجراء التحليلات وتنظيم البيانات بسهولة، سواءً كنت مبتدئًا أو باحثًا ذو خبرة أو محترفًا في مجال الأعمال.

بدءًا من إنشاء الإحصائيات الوصفية وحتى تنفيذ النماذج التنبؤية المتقدمة، يقدم SPSS Statistics مجموعة شاملة من الاختبارات وإجراءات التحليلات لمساعدتك في تحقيق نتائج موثوقة وتقديمها بتنسيقات سهلة الفهم واتخاذ قرارات أكثر وعيًا.  
اختبر بنفسك تجربة الاستخدام السهل لـ SPSS Statistics في جولتنا الخاصة بالمنتج.
المزايا
تجربة سلسة

بسّط إعداد البيانات وتحليلها باستخدام واجهة سهلة الاستخدام، ما يلغي الحاجة إلى الترميز.
خاصية سحب ووضع بسيطة

قم بتمكين المبرمجين، وغير المبرمجين، والمحللين، باستخدام أدوات علم البيانات المرئية.

 
إدارة البيانات بشكل مرن

احذف، وحوّل، وحلل، أي نوع من مجموعات البيانات بسرعة، بما في ذلك بيانات الاستطلاع، أو قواعد بيانات الشركات، أو البيانات التي تُنزّل من خلال الويب. 
العمليات القابلة للتكرار والأتمتة

استخدم بناء الجملة الطبيعية لتسجيل وأتمتة خطوات تحليلك. قم بإعادة إنتاج التحليلات في أي وقت لتعزيز الكفاءة وتقليل الأخطاء.
ما يمكنك فعله

إمكانية استخدام فائقة عبر القطاعات المختلفة

يوفر برنامج IBM SPSS Statistics إمكانات ومرونة لا تتوفر في البرامج الإحصائية التقليدية، ولهذا السبب تعتمد عليه المؤسسات حول العالم في مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل:
استكشاف البيانات لتحليل عمليات التسويق

تصور شخصيات المستخدمين من خلال تحليل بيانات الاستطلاع للعملاء لإنشاء إستراتيجيات تسويقية قائمة على الاستهداف.
تحليل البيانات السريرية وأبحاث الرعاية الصحية

استخدام تحليلات البيانات المتقدمة والنماذج التنبؤية لتحليل أنماط الأمراض وعوامل الخطر واتجاهات السلامة العامة وتحديد الأنماط الوبائية.
التنبؤ وتحليل الاتجاهات 

توقع الاتجاهات المستقبلية لتخطيط الاستراتيجيات التنظيمية واللوجستيات وعمليات التصنيع بشكل أفضل.
الحوكمة القائمة على البيانات

اكتشاف عمليات الاحتيال والتقليل من مخاطر الأعمال. تقديم التقارير للحكومة بشأن النتائج.
التعليم المحسّن باستخدام معارف البيانات

تحليل أداء الطلاب ومقارنة التدخلات التعليمية لتحسين نتائج التدريس والتعلم.
مراقبة الجودة والتصنيع

مراقبة جودة المنتج وتحديد مجالات التحسين واستكشاف العوامل الرئيسية وراء الاختلافات لتحسين عمليات التصنيع.
أحدث التحسينات

يتضمن SPSS Statistics V30.0.0 إجراءات تحليل جديدة ومحسّنة، وامتدادات اختبار معيارية مدمجة، وتحسين الأداء، وواجهة محدثة مزودة بخيار الوضع الداكن.

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الأسئلة الشائعة

نُحدّث باستمرار مجموعة منتجات IBM SPSS Statistics لدينا لتوفير المقدرة والتنوع وسهولة الاستخدام التي تحتاجها لمواجهة أصعب التحديات التحليلية. إذ أنه مع كل إصدار نضيف إجراءات جديدة وميزات ودعمًا للمنصة لمساعدة المستخدمين على العمل بشكل أسرع وأكثر فعالية.

لا تتطلب منصتنا الفريدة للبرامج الإحصائية سوى الحد الأدنى من الفهم للمفاهيم الإحصائية، وتوفر واجهة بديهية ومجموعة قوية من الميزات التي تُمكّن مؤسستك من استخلاص المعارف القابلة للتنفيذ بسرعة من بياناتك.

يشتمل الإصدار الأحدث من SPSS على العديد من تحديثات تجربة المستخدم الجديدة، بما في ذلك إجراء نموذج البقاء الجديد وإجراءات تمديد المصدر المفتوح وواجهة المستخدم (UI) وتحسينات سجل الأعمال.

لا. يُمكّن برنامج SPSS المستخدمين من إعداد البيانات وتحليلها من خلال واجهة مستخدم بديهية دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية.
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