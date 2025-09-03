مراقبة Wifi للشبكات الحديثة

احصل على رؤية كاملة وموحدة عبر البنى التحتية لشبكات wifi مع IBM SevOne

رسم يصور شبكة wifi وإشعارات تنبيه ورسومات بيانية

هل يمكنك ضمان أداء ثابت لشبكة الـ wifi؟

في بيئات الأعمال التي تعطي الأولوية للأجهزة المحمولة اليوم، يعتمد المستخدمون لديك على خدمات شبكة wifi عالية الجودة للوصول إلى شبكات شركتك. يتوقع جميع المستخدمين وجود اتصال wifi متاح وموثوق ويقدم أداءً عاليًا بشكل دائم، وذلك بدءًا من موظفيك ووصولاً إلى عملائك وشركائك. ولا يقبل تقديم أقل من ذلك.

لضمان الحصول على خدمات wifi متسقة وعالية الجودة، تحتاج إلى منصة مراقبة للشبكة يمكنها جمع بيانات الأداء عبر البنية التحتية لشبكة wifi المحدثة لديك وباقي شبكة مؤسستك بسرعة وعلى نطاق واسع. وهذا بالضبط ما يقدمه IBM SevOne.

القدرات
استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل استباقي

يوفر سير عمل فريدًا من نوعه لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها من أجل تحديد الأحداث المؤثرة في الأداء والتخفيف من حدتها على نحو سريع واستباقي.
الرؤية الشاملة

تدعم عروض wifi من Cisco وAruba إلى جانب تغطية عملاء wifi ونقاط الوصول اللاسلكية (APs) ووحدات تحكم LAN اللاسلكية (WLCs).
تغطية شاملة

توفر تغطية شاملة لنقاط الوصول اللاسلكية ووحدات التحكم اللاسلكية من Cisco وAruba، مع إمكانية رؤية موسعة لشبكة المؤسسة بأكملها.
عرض حركة المرور الدقيق

يوفر تفاصيل دقيقة لتدفق حركة المرور عبر واجهات wifi محددة لتحديد كيفية تأثير سلوكيات حركة المرور في المستخدمين والتطبيقات.
الكشف عن نقاط الوصول غير الشرعية

تمكين الكشف السريع لنقاط الوصول غير المعتمدة أو غير الشرعية وغير المنشورة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإنشاء تقارير فورية بالتفاصيل ذات الصلة.
عزل "مسار التنقل" وعرضه

تتبع أداء محطات wifi للمستخدمين النهائيين بمرور الوقت، واستكشف أخطاء أداء الأجهزة اللاسلكية مقارنةً بوحدة التحكم اللاسلكية، وذلك باستخدام بيانات تم جمعها على مدار ما يصل إلى عام كامل.

تحديث مراقبة wifi للشركات

حالات استخدام مراقبة شبكة wifi في sevone - رؤى التحليلات
التحليلات والرؤى

يوفر IBM SevOne أفضل أدوات جمع البيانات والتحليلات والرؤى التشغيلية في المجال، وذلك للمكونات الرئيسية للنشر اللاسلكي للشركات، بما في ذلك عناصر الـ wifi ومؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس المهمة.
حالات استخدام مراقبة شبكة wifi في sevone - لوحات المعلومات التفاعلية
لوحة معلومات تفاعلية

يقدم IBM SevOne تقارير تفاعلية لتزويد فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق عمليات الشبكة والفرق الهندسية برؤية تفصيلية حول عمليات نشر البنية التحتية لشبكة wifi والبنية التحتية للحرم الجامعي. تسهل المرونة الواسعة الاستفادة من هذه التقارير أو تخصيصها بشكل أكبر لتلبية متطلباتها التشغيلية المحددة.
    حالات استخدام مراقبة شبكة wifi في sevone - دعم البائع
    دعم البائع المدمج

    يوفر IBM SevOne -المصمم لعروض wifi من Cisco وAruba- قدرات مراقبة الـ wifi وإدارته التي تكمل القدرات الموجودة في أدوات إدارة الـ wifi المدمجة التي يوفرها البائع وتوسعها.
