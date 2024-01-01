لتحقيق النجاح في جذب عملاء جدد، يحتاج مقدمو الخدمات المُدارة إلى مجموعة من العروض متعددة المستويات والفعالة من حيث التكلفة لإعداد التقارير، والتنبيه، ومراقبة تقنيات الشركة باستخدام حل يمكنه توفير عروض خدمات أكثر تقدمًا وتخصيصًا تتيح لهم تقديم كتالوج خدمات أشمل. يقدم برنامج IBM® SevOne مجموعة شاملة من الخدمات بدءًا من الشبكة واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN) إلى قابلية ملاحظة السحابة العامة مثل AWS و Azure وصولاً إلى قابلية ملاحظة الأنظمة المحلية مثل شبكة واي فاي، والحرم الجامعي، ومراكز البيانات المعرّفة بالبرمجيات، والفروع/والعمل عن بُعد، والبنية التحتية المرتكزة على التطبيقات (ACI)، وكلها مصممة لدعم بيئة السحابة المتعددة الهجينة المرتكزة على التطبيقات التي تعمل فيها الشركات اليوم.
بات من المسلم به أن برنامج ®IBM® SevOne هو رائد القيمة لعام 2024 في قابلية ملاحظة الشبكات.
تمكين مقدمي الخدمات المُدارة من زيادة الإيرادات في الأسواق المتنامية الجديدة من خلال تقديم خدمات متميزة ومتعددة المستويات
يوفر هيكل ترخيص بسيط يتيح إمكانية توقع التكلفة لتقدير تكلفة تنفيذ عقود مقدم خدمات مدارة تقديرًا موثوقًا ودقيقًا
لوحات معلومات غير تقليدية ودعم واسع لأجهزة الشبكات تمكّن مقدمي الخدمات المُدارة من قابلية ملاحظة الشبكات بسرعة، مما يسهّل تحقيق الإيرادات في وقت مبكر
تمكين تقليل الاعتماد على الموارد المكلفة والنادرة من خلال محرك أتمتة منخفض التعليمات البرمجية مدمج مع قابلية ملاحظة الشبكة
فهم الموارد اللازمة لتجنب الاختناقات مع إتاحة الوقت الكافي لتوفير المزيد من النطاق الترددي أو نشر المزيد من الأجهزة الافتراضية المضيفة
دمج العديد من أنظمة المراقبة. التخلص من معظم أو كل التكاليف الإضافية والخفية التي قد تكون مرتبطة بالأنظمة الحالية
يتجاوز IBM SevOne مرحلة الاكتشاف ويعمل على ما هو مهم، ما يمكّن تكنولوجيا المعلومات من إطلاق خدمات أعمال جديدة بسرعة أكبر، مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية. وتمتد هذه الميزات إلى تحويل المعارف المتعلقة بالشبكة إلى إجراءات آلية لتبسيط العمليات.