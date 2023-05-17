IBM Service Management Unite

لوحة معلومات إدارة الخدمة الموحَّدة

لمحة عامة

IBM® Service Management Unite هو عنصر مجاني متاح مع:

IBM® Z Service Management Suite
IBM® Z Service Automation Suite
IBM® Z System Automation V4 أو أعلى
IBM® Z Netview V6.3 أو أعلى
IBM® Z Monitoring Suite

تجمع لوحة المعلومات المخصصة هذه معلومات ومهام إدارة أنظمة الكمبيوتر المركزي من مصادر متباينة في بيئة واحدة. تظهر أحداث الاستثناء في المراقبة والأتمتة معًا، ما يُتيح لك تحليل المشكلات وعزلها وتشخيصها باستخدام جميع البيانات ذات الصلة في واجهة واحدة. يمكنك أيضًا التفاعل مباشرةً مع النظام، بإصدار الأوامر وعرض النتائج دون الحاجة إلى الانتقال إلى وحدة تحكم أخرى.

عرض موحَّد للتقارير

تحديد المشكلات وعزلها بسرعة أكبر من خلال رؤية موحَّدة لحالة سلامة النظام.
الحل التعاوني للمشكلات

يمكنك تقليل وقت حل المشكلات من خلال تحسين التعاون بين الفِرق، عن طريق تفعيل أداة ChatOps المدمجة في Slack أو Microsoft Teams أو Mattermost.
لوحة معلومات جاهزة وقابلة للتخصيص

احصل على عناصر لوحة معلومات جاهزة وقابلة للتخصيص، يتم تحديثها باستمرار لتوفير ميزات جديدة وتحسين لوحة معلومات IBM® Service Management Unite.
رؤى البيانات مع وحدة التحكم في العمليات

احصل على رؤية وإنتاجية محسَّنة من خلال وحدة تحكُّم متكاملة في العمليات يمكنك استخدامها لإصدار الأوامر ومعالجة المشكلات.

الميزات

رجل يصل إلى خوادم Z من كمبيوتر محمول
يوفر عرضًا موحَّدًا لحالة سلامة النظام

فهم كيفية عمل نظامك من خلال عرض شامل لحالة أنظمة z/OS والتفاعل معها عبر لوحة معلومات إدارة الخدمة. الوصول إلى مؤشرات الأداء الرئيسية وحالة الأتمتة للموارد في حالة استثناء دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى شاشة أخرى. إجراء تحليل المشكلة وتشخيصها باستخدام شاشات لوحة المعلومات. استخدام جهاز محمول لعرض الحالة العامة للتطبيقات عبر الإنترنت.
شخصان مسؤولان عن النظام يعملان على تكوين نظام مؤسسي
توفير نقطة تحكُّم واحدة للأتمتة الفعَّالة

إدارة جميع أنظمة الكمبيوتر الرئيسي والأنظمة غير z/OS المرتبطة بها عبر عدة مجالات إدارية من نقطة تحكُّم واحدة. الوصول إلى المعلومات والمهام من بيئة الأتمتة والمراقبة وإدارة الشبكة والجدولة. استخدام العروض البيانية لفهم علاقات التطبيقات والوظائف المؤتمتة بسهولة. عرض سجلات نظام z/OS والرسائل الاستثنائية. تشغيل وظائف الأتمتة لإيقاف أو بدء أو إعادة تشغيل أو نقل العناصر التي تعمل على بيئات z/OS وغير z/OS دون الحاجة إلى فتح شاشة أخرى أو تسجيل الدخول إليها.
الكثير من فقاعات الدردشة
التكامل مع Z ChatOps

يُعَد ChatOps نموذجًا يدمج بين الأشخاص والأدوات والعمليات في منصة تعاون، لتمكين الفِرق من التواصل بكفاءة وإدارة سير العمل بسهولة. يوفر IBM Z ChatOps دعمًا لبيئات Z من خلال دمج روبوت محادثة يُتيح للمستخدمين الوصول إلى معلومات أدوات إدارة أنظمة Z مباشرةً داخل Slack أو Microsoft Teams أو Mattermost. إبلاغ فريق عمليات تكنولوجيا المعلومات بسهولة بشأن التنبيهات من تطبيقات IBM Z. كما يتكامل ChatOps مع IBM Service Management Unite لتوفير وصول واسع إلى بيانات IBM Z، ما يمكِّن مستخدمي الدردشة من الغوص في لوحات المعلومات عبر الويب للحصول على معلومات إضافية. مع Z ChatOps، يمكنك تسريع حل الحوادث وتسريع تدريب مشغِّلي IBM Z من الجيل القادم.

لوحات معلومات مخصصة لمنتج IBM
لوحات المعلومات تُتيح التخصيص والوصول إلى بيانات Z.

احصل على رؤية شاملة للنظام باستخدام تقنيات لوحات المعلومات المقدمة من Jazz for Service Management وIBM Dashboard Application Services Hub. أنشئ لوحات معلوماتك الخاصة لعرض بيانات وإجراءات مخصصة من مصادر مختلفة. يمكن تعيين لوحات المعلومات لأدوار المستخدم المناسبة حسب الحاجة.
رجل أعمال يمشي وهاتف في يده.
يعمل على الأجهزة المحمولة

يمكنك استخدام الأجهزة المحمولة للوصول إلى لوحات معلومات Service Management Unite المهيأة للعمل على الهواتف، بحيث يمكنك مراقبة وإدارة بيئتك باستخدام الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. يمكن توسيع إمكانية التنقل بسهولة من خلال إنشاء لوحات معلومات خاصة بك لدمج البيانات والوظائف.
قائد التصميم الصناعي يحمل شارة نظام IBM z17 المصمَّمة حديثًا.
يعمل مباشرةً على z/OS

نشر صورة Service Management Unite مباشرةً على z/OS باستخدام z/OS Container Extensions.

الموارد

البدء باستخدام IBM Service Management Unite
تعرَّف على واجهة المستخدم القابلة للتخصيص لإدارة الخدمات، والتي توفِّر لوحات معلومات لمراقبة وتشغيل بيئة الكمبيوتر المركزي الخاصة بك.
فيديوهات حول IBM Service Management Unite
شاهِد مقاطع الفيديو حول IBM Service Management Unite على مركز IBM MediaCenter لتتعرَّف على المزيد من ميزاته وحالات استخدامه.

منتجات ذات صلة

IBM Z Service Management Suite

إدارة شاملة لمؤسستك على z/OS، تشمل المراقبة والتحكم والأتمتة.

 IBM Z System Automation

حل التوافر العالي وبرمجيات الأتمتة لأنظمة z Systems.

 IBM Z Netview

تحافظ على أعلى درجة من التوفر على شبكات نظام z Systems.

 IBM Z Monitoring Suite

تجمع مجموعة من أدوات IBM Z Monitoring في حل واحد متكامل.
اتخذ الخطوة التالية

حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.
