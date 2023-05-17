لوحة معلومات إدارة الخدمة الموحَّدة
IBM® Service Management Unite هو عنصر مجاني متاح مع:
IBM® Z Service Management Suite
IBM® Z Service Automation Suite
IBM® Z System Automation V4 أو أعلى
IBM® Z Netview V6.3 أو أعلى
IBM® Z Monitoring Suite
تجمع لوحة المعلومات المخصصة هذه معلومات ومهام إدارة أنظمة الكمبيوتر المركزي من مصادر متباينة في بيئة واحدة. تظهر أحداث الاستثناء في المراقبة والأتمتة معًا، ما يُتيح لك تحليل المشكلات وعزلها وتشخيصها باستخدام جميع البيانات ذات الصلة في واجهة واحدة. يمكنك أيضًا التفاعل مباشرةً مع النظام، بإصدار الأوامر وعرض النتائج دون الحاجة إلى الانتقال إلى وحدة تحكم أخرى.
تحديد المشكلات وعزلها بسرعة أكبر من خلال رؤية موحَّدة لحالة سلامة النظام.
يمكنك تقليل وقت حل المشكلات من خلال تحسين التعاون بين الفِرق، عن طريق تفعيل أداة ChatOps المدمجة في Slack أو Microsoft Teams أو Mattermost.
احصل على عناصر لوحة معلومات جاهزة وقابلة للتخصيص، يتم تحديثها باستمرار لتوفير ميزات جديدة وتحسين لوحة معلومات IBM® Service Management Unite.
احصل على رؤية وإنتاجية محسَّنة من خلال وحدة تحكُّم متكاملة في العمليات يمكنك استخدامها لإصدار الأوامر ومعالجة المشكلات.
إدارة شاملة لمؤسستك على z/OS، تشمل المراقبة والتحكم والأتمتة.
حل التوافر العالي وبرمجيات الأتمتة لأنظمة z Systems.
تحافظ على أعلى درجة من التوفر على شبكات نظام z Systems.
تجمع مجموعة من أدوات IBM Z Monitoring في حل واحد متكامل.