يُعَد IBM® Gen7 Fibre Channel بنية تحتية حديثة لشبكات التخزين للبيانات الحساسة، ما يمكِّن المؤسسات من تحقيق شبكة تخزين متصلة ذاتية التعلم والتحسين والشفاء. يجمع بين التحليلات القوية وقدرات الأتمتة المتقدمة لتسريع الوصول إلى البيانات، والتكيف مع المتطلبات المتغيرة، ودعم عمليات الأعمال المستمرة دائمًا.
تُعَد موجِّهات IBM® Storage Networking SAN512B-7 وSAN256B-7 مع Gen7 Fibre Channel وتقنية Fabric Vision البنية الأساسية لتحقيق شبكة التخزين ذاتية التشغيل لمركز البيانات حسب الطلب. زمن الانتقال القصير جدًا وعرض النطاق الذي يصل إلى 64 جيجابت/ثانية يوفران أعلى مستوى من الأداء لأعباء عمل NVMe. بفضل الموثوقية المثبتة في مراكز البيانات، وقابلية التوسع السلسة، والتحليلات المدمجة، والأتمتة، يتم تحقيق أقصى مستويات الأداء والإنتاجية والكفاءة لاستثمارات وموارد التخزين.
تم تصميم موجِّهات الجيل السابع لتلبية النمو المستمر للبيانات ومتطلبات التطبيقات الحيوية، وهي مخصصة لتشغيل بيئات التخزين واسعة النطاق التي تتطلب سعة أكبر، وزيادة معدل نقل البيانات، ومستويات أعلى من المرونة.
تمكِّن تقنية الجيل السابع (Gen7) من إنشاء شبكة SAN ذاتية التحسين تعمل على مراقبة أنماط حركة المرور بشكل استباقي، وتُعيد تشكيلها، وتُعطي الأولوية تلقائيًا لتدفقات البيانات لتحسين أداء التطبيقات وموثوقيتها.
يمكن لموجِّهات الجيل السابع (Gen7) أتمتة الإجراءات لتبسيط الإدارة وحل المشكلات دون تدخل بشري، لتجنُّب انقطاع الشبكة والأعطال.
يمنح IBM® SANnav Management Portal وSANnav Global View مسؤولي تكنولوجيا المعلومات رؤية شاملة عبر شبكة التخزين بأكملها، بدءًا من النظرة العالمية ووصولًا إلى البيئات المحلية.
تتميز موجِّهات الجيل السابع بتقنية Gen7 Fibre Channel الرائدة في الصناعة، التي تعزز الأداء لأعباء العمل المتطلبة وتلبي احتياجات التطبيقات المستقبلية المكثفة من حيث الإدخال/الإخراج وعرض النطاق.
باستخدام IBM® Extension Blade، توفِّر موجِّهات الجيل السابع اتصالًا متكاملًا على مستوى المدن وعلى المستوى العالمي، مع حل توسعة مخصص لمراكز البيانات لبيئات تخزين Fibre Channel وIP.
تُكمِل موجِّهات IBM® Z أجهزة الكمبيوتر المركزي من خلال تقديم بنية FICON الأسرع والأكثر موثوقية وقابلية للتوسع في الصناعة، إلى جانب ميزات فريدة ومبتكرة، جميعها تساهم في تحقيق أعلى عائد على الاستثمار. تعزز موجِّهات Gen7 مع امتداد النوع B من جهود IBM الشاملة في مجال المرونة الإلكترونية.