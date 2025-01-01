OpenJDK وIBM Runtimes for Business
دعم مرن وفعَّال من حيث التكلفة من فئة المؤسسات لعمليات نشر Java
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رجل أعمال يجلس على مكتبه ويستخدِم كمبيوتر محمولًا

ما الذي يمكن أن يقدِّمه لعملك؟

لمساعدة المؤسسات التي تبحث عن الطريقة الأكثر موثوقية وفاعلية من حيث التكلفة لدعم تطبيقات Java الحيوية، تقدِّم IBM دعمًا لـ OpenJDK، وهي نسخة مفتوحة المصدر مدعومة من قِبَل الصناعة ومجتمع المطورين.

يوفر IBM® Runtimes for Business دعمًا تجاريًا لبيئات تشغيل Java مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى قدرات المراقبة والإدارة لتطبيقات Java.

 استكشِف الخيارات
دعم مرن

يمكنك تحديد التطبيقات التي تحتاج إلى دعم من فريق الدعم العالمي الرائد في فئته من IBM.
سريع وفعَّال

يدعم IBM Runtimes for Business بيئة تشغيل Eclipse OpenJ9 JVM، التي توفِّر أوقات بدء وتشغيل أسرع.
مصدر مفتوح

تُدرك IBM أن Java JDK بالغ الأهمية لتطبيقات الأعمال عبر العديد من منصات وقت التشغيل.
مراقبة التطبيقات وإدارتها

تشخيص المشكلات بسرعة وتحسين جودة الخدمة.

الموارد

تنزيل IBM Semeru Runtimes (OpenJDK مع Eclipse OpenJ9)

عزِّز تطبيقاتك مع هذه التنزيلات المجانية.

 تنزيل Eclipse Temurin (OpenJDK مع HotSpot)

احصل على تنزيلات مجانية من مشروع Eclipse Adoptium.

 عرض بيانات الأداء

OpenJDK مع Eclipse OpenJ9: لا داعي للقلق، فقط تحسينات

 تفاصيل التسعير

ادفع مقابل بيئات تشغيل ™Java فقط حيث تحتاج إلى دعم من فئة المؤسسات مع هذا التوزيع المفتوح والجاهز للإنتاج من OpenJDK.
اتخِذ الخطوة التالية

تعرَّف على كيفية التوفير في دعم المؤسسات لـ Java.

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