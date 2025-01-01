أتمتة إدارة السحابة العامة

تحكم في الأتمتة باستخدام واجهة مستخدم بخاصية السحب والإفلات. تعمل IBM Rapid Network Automation على تبسيط عمليات البنية التحتية المعقدة، ما يحرر فريقك للتركيز على إنشاء عمليات أتمتة جديدة بدلاً من صيانة العمليات الموجودة لديك أو توسيعها. من خلال أتمتة مهام سير العمل هذه، فإنك تقلل من فرص حدوث أخطاء وتحسن الكفاءة وتسرع من إعداد التكوين.