أتمتة أمن البنية التحتية

إدارة بكفاءة لأمان البنية التحتية وأمان الشبكة مع IBM Rapid Infrastructure Automation. من خلال التنسيق والأتمتة بتعليمات برمجية مخفضة، يمكنك تضمين الأمان والامتثال باستخدام أدوات الأمان في كل جزء من عملياتك المؤتمتة. وبمجرد توفر سياسات أمان أكثر استقرارًا وعمليات أكثر انسيابية، يصبح للفرق المعنية بعمليات التشغيل التكنولوجية وقتًا وموارد للتركيز على المبادرات الإستراتيجية الأكثر أهمية.
تتيح الأتمتة المحسّنة عبر الصوامع التحكم في الأمان والامتثال من خلال التنسيق، ما يمنع فشل التدقيق، حيث إن الرؤية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والخاصة بالتزويد والتهيئة تسهّل الأتمتة المستمرة لامتثال البنية التحتية.
تبسيط البنية الأساسية وأتمتة أمان الشبكة باستخدام منصة سهلة الاستخدام ومنخفضة التعليمات البرمجية. تكامل سريع مع الأنظمة الحالية، ما يقلل من المهام اليدوية، ويضمن تكوينات متسقة، ويسرّع من الاستجابات لمشاكل الشبكة والبنية التحتية على مستوى المجموعة.
دمج البنية الأساسية وإدارة أمان الشبكة والأتمتة باستخدام منصة موحدة تعتمد على واجهة برمجة تطبيقات. تدعم المنصة عددًا كبيرًا من البائعين والبروتوكولات، ما يضمن قابلية التشغيل البيني السلس وحوكمة البنية التحتية المعقدة المبسطة.
أتمتة وتنسيق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
توحيد إدارة الحوادث وتقليل وقت التعطل ومعالجة مشكلات تكنولوجيا المعلومات بشكل استباقي في مؤسستك.
تحويل المعارف المستقاة من أدوات إدارة الأداء إلى إجراءات عبر نظامك البنائي.