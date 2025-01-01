أتمتة أمن البنية التحتية

إدارة بكفاءة لأمان البنية التحتية وأمان الشبكة مع IBM Rapid Infrastructure Automation. من خلال التنسيق والأتمتة بتعليمات برمجية مخفضة، يمكنك تضمين الأمان والامتثال باستخدام أدوات الأمان في كل جزء من عملياتك المؤتمتة. وبمجرد توفر سياسات أمان أكثر استقرارًا وعمليات أكثر انسيابية، يصبح للفرق المعنية بعمليات التشغيل التكنولوجية وقتًا وموارد للتركيز على المبادرات الإستراتيجية الأكثر أهمية.