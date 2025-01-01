تبسيط الأتمتة باستخدام محرك مهام سير عمل قوي ومنخفض التعليمات البرمجية
يعد IBM Rapid Infrastructure Automation محرك أتمتة سير عمل يدعم الأساليب البرمجية ذات الأكواد المخفضة والكاملة على حدٍ سواء، إذ يوفر حلاً متعدد الاستخدامات وسهل الاستخدام يتناسب مع الاحتياجات التنظيمية.
الأدوات التقليدية أو العمليات اليدوية تعيق الأتمتة، ما يؤثر على الإنتاجية وقابلية التوسع. يعالج محرك سير العمل ضمن IBM Rapid Infrastructure Automation، بتصميمه القوي والمرن والبديهي، هذه المشكلات على نطاق السحابة. إذ يمكنك إنشاء عمليات سير عمل معقدة بدون تعليمات برمجية باستخدام كتل إجراءات جاهزة أو لغات شائعة، مثل JSON وYAML، مما يبسّط العمليات ويعزز الإنتاجية للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء.
تتميز IBM Rapid Infrastructure Automation بالآلاف من كتل الإجراءات المبنية مسبقًا على واجهة برمجة التطبيقات وواجهة سحب ووضع حديثة. تعمل هذه الميزات على تبسيط العمليات، ودمج أدوات الأتمتة الحالية عبر مجموعة التقنية، والتكيف مع احتياجات العمل المتطورة. تعمل هذه الأداة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة على تسهيل تنفيذ الأتمتة والتنسيق على نطاق أوسع مع الحفاظ على المرونة في التطوير المخصص، فهي تدعم التحول الرقمي والميزة التنافسية في مشهد تقني سريع التغيُّر.
التكامل بسلاسة مع أنظمتك وتطبيقاتك الأخرى، ما يحرر فرقك للأعمال الأعلى تأثيرًا. ومن ثم، بإمكانك تبسيط العمليات وتقليل الجهد اليدوي من خلال عمليات سير العمل المؤتمتة.
لا يقتصر الأمر على أتمتة العديد من المهام اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً وتؤدي إلى إبطاء عملياتك فحسب، بل أيضًا أتمتة التكامل مع التقنيات والأنظمة التي تتقاطع في مجموعتك.
تبسيط وتيسير النظام البنائي التكنولوجي لديك من خلال حل متكامل. توحيد الأتمتة باستخدام أدوات مثل ITSM وCMDB وNPM. تضمن لك IBM Rapid Infrastructure Automation عمليات منسقة وسلسة عبر مجموعتك الكاملة والأنظمة والأقسام المتنوعة.
يوفر محرر سير عمل IBM Rapid Infrastructure Automation بيئة منخفضة التعليمات البرمجية لمساعدة المستخدمين على إنشاء مهام سير عمل وتحريرها دون عناء. وبإمكانك ترتيب كتل الإجراءات بصريًا ضمن عمليات سير العمل لبناء عمليات مؤتمتة، حيث يمنح المرونة لكل من المستخدمين المبرمجين وغير المبرمجين. ومن ثم، يصبح تصميم العمليات المعقدة وتنسيقها وأتمتتها أمرًا سريعًا وسهلاً.
مزامنة المنصات وأتمتة العمليات لتعزيز الإنتاجية
يستخدم Excel على نطاق واسع في التمويل والمحاسبة وتحليل البيانات، وهو ضروري لإدارة البيانات بكفاءة. إذا كنت تبحث عن تحسين سير العمل لديك، فإن تكامل IBM Rapid Infrastructure Automation يوفر قيمة كبيرة لمستخدمي Excel، حيث يمكنك تحسين عمليات إدارة البيانات وتحسين الكفاءة، عبر الاستعانة بهذه القدرات.
تتضمن ميزات HubSpot التسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي والحصول على عملاء جدد والتحليلات والأتمتة. يساعدك تكامل IBM Rapid Infrastructure Automation مع HubSpot على الارتقاء بسير العمل لديك إلى المستوى التالي من خلال ربط HubSpot بالمنصات الأخرى، وبناء مسارات عمل مخصصة، وتنفيذ الأتمتة المخصصة لتحقيق نمو قابل للقياس.
تساعد Jira الفرق على التخطيط والتتبع والتعاون بكفاءة لتحسين تنفيذ المشروع. بفضل ميزاته القابلة للتخصيص والتتبع في الوقت الفعلي، يمكّن Jira الفرق من تعزيز الإنتاجية وتحقيق نتائج ناجحة. ومن خلال تكامله مع IBM Rapid الأتمتة البنية السريعة، يمكن للمستخدمين الآن الاتصال بمنصاتهم المفضلة الأخرى من أجل عمليات سير عمل تتسم بالسلاسة.