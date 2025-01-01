الأدوات التقليدية أو العمليات اليدوية تعيق الأتمتة، ما يؤثر على الإنتاجية وقابلية التوسع. يعالج محرك سير العمل ضمن IBM Rapid Infrastructure Automation، بتصميمه القوي والمرن والبديهي، هذه المشكلات على نطاق السحابة. إذ يمكنك إنشاء عمليات سير عمل معقدة بدون تعليمات برمجية باستخدام كتل إجراءات جاهزة أو لغات شائعة، مثل JSON وYAML، مما يبسّط العمليات ويعزز الإنتاجية للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء.

تتميز IBM Rapid Infrastructure Automation بالآلاف من كتل الإجراءات المبنية مسبقًا على واجهة برمجة التطبيقات وواجهة سحب ووضع حديثة. تعمل هذه الميزات على تبسيط العمليات، ودمج أدوات الأتمتة الحالية عبر مجموعة التقنية، والتكيف مع احتياجات العمل المتطورة. تعمل هذه الأداة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة على تسهيل تنفيذ الأتمتة والتنسيق على نطاق أوسع مع الحفاظ على المرونة في التطوير المخصص، فهي تدعم التحول الرقمي والميزة التنافسية في مشهد تقني سريع التغيُّر.