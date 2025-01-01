أتمتة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
توسيع نطاق أتمتة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ITSM) لتشمل مؤسستك بأكملها
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أتمتة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق واسع

أصبحت الأتمتة بسيطة مع IBM® Rapid Infrastructure Automation، والتي توسع إدارة حل الحوادث عبر مجموعة بأكملها. وتعمل IBM Rapid Infrastructure Automation على تعزيز المعالجة الفعالة للحوادث لتقليل فترات التعطل حتى تتمكن من إدارة الاستجابات المؤتمتة الذكية لكل قسم من مؤسستك.
القدرات
إدارة حلول الحوادث عبر مجموعتك

تُبسّط IBM Rapid Infrastructure Automation عملية حل الحوادث من خلال توفير تحديثات مباشرة وإدارة الاستجابات بصورة أسهل عبر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالكامل. من خلال تكاملها السلس مع أنظمة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأدوات المراقبة، يمكن لفرقك تشخيص المشكلات ومعالجتها بكفاءة أكبر من ذي قبل.
توحيد عمليات تكنولوجيا المعلومات مع سهولة التكامل

بفضل IBM Rapid Infrastructure Automation، يمكنك إجراء تكامل لأنظمة المراقبة وأدوات الخدمة في منصة واحدة مترابطة. تعمل ميزة التكامل على مستوى المؤسسة على التخلص من صوامع البيانات وتعزيز التعاون بين فرق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات لاستيعاب مهام سير عمل أسرع وحل الحوادث من دون التقليل من جودة الخدمة.
تحقيق الأتمتة والحوكمة الجديرة بالثقة

تم تصميم IBM Rapid Infrastructure Automation لمساعدة المؤسسات على تعزيز الرؤية والحوكمة في مبادرات أتمتة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باستخدام عمليات الأتمتة المركزية التي تتسم بالكفاءة والأمان، حيث إنها تسهّل الحصول على معارف جديدة بشأن أداء الأتمتة لتوجيه عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات ودعم قابلية التوسع.
حالات الاستخدام ذات الصلة إدارة أداء الشبكات المؤتمتة

حوّل الرؤى المستخلصة من أدوات إدارة الأداء إلى إجراءات قابلة للتنفيذ عبر النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات لديك.

 أتمتة أمان الشبكة

تبسيط مهام الامتثال والأمان. دمج البنية التحتية وأتمتة امتثال الأجهزة وإدارة التحديثات وقواعد بيانات المستخدمين.

 تنسيق الأتمتة وتوسيع نطاقها عبر الأنظمة

أتمتة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتنسيقها
عمليات تكامل المنصات مكتبة Rapid Infrastructure Automation غنية تضم تكاملات مجردة لأي بيئة تكنولوجيا المعلومات
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تعلّم كيف يمكن لإدارة الأداء المؤتمتة توحيد عمليات تكنولوجيا المعلومات وتنظيمها.

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