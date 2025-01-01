إدارة الأتمتة الآمنة والمركزية مع IBM® Rapid Infrastructure Automation
ومع توسع الأتمتة، تزداد أهمية تدابير الحوكمة والأمن القوية. تضمن IBM Rapid Infrastructure Automation الأتمتة الآمنة والفعالة من خلال الحوكمة المحسنة والإدارة المركزية.
يلبي IBM Rapid Infrastructure Automation الطلب الحيوي على إدارة الأتمتة الآمنة والمركزية. كما أنه يزيد من الأمان عن طريق التحكم في الوصول حسب الأدوار على مستوى كتلة الإجراءات.
تعمل المنصة على توحيد إدارة سير عمل الأتمتة من أجل حوكمة متسقة ووصول أوسع نطاقاً مع أذونات محكومة. تتضمن السمة الرئيسية إدارة الأتمتة والجدولة وتخزين سير العمل في مستودع Git للتحكم في الإصدار والتعاون.
توفر لوحات معلومات الحوكمة مقاييس في الوقت الفعلي ورؤى عائد الاستثمار لاتخاذ قرارات مستنيرة. التسجيل الشامل ومعالجة الأخطاء يدعمان التدقيق الشامل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
توفر IBM Rapid Infrastructure Automation لوحة تحكم مركزية لإدارة جميع أنشطة الأتمتة، وتعمل كنقطة وصول واحدة لسير العمل. يعمل هذا النهج على تبسيط الإدارة وتحسين الرؤية وضمان تطبيق سياسة أمان متسقة في جميع أنحاء المجموعة. كما أنه يقلل من المخاطر المرتبطة بجهود الأتمتة اللامركزية.
تقوم IBM Rapid Infrastructure Automation بتنفيذ التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC) على مستوى كتلة الإجراءات، ما يحسن بشكل كبير من أمان سير عمل الأتمتة. يضمن هذا التحكم الدقيق إمكانية وصول المستخدمين المصرح لهم فقط إلى أقسام سير العمل المحددة وتعديلها، ما يقلل من التعديلات غير المصرح بها ويحافظ على سلامة العملية المؤتمتة.
تعمل IBM Rapid Infrastructure Automation على تسهيل التخزين المركزي لسير العمل، مما يتيح سهولة المشاركة بين الفرق. وهذا يعزز التعاون ويضمن ممارسات الأتمتة المتسقة، حيث يتيح التخزين المركزي الخاص بالمستودع المركزي للفرق إمكانية الوصول إلى عمليات سير العمل وتعديلها وإعادة استخدامها، ما يؤدي إلى تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة مع الحفاظ على التحكم في الإصدار والمساءلة.
توفر لوحات معلومات الحوكمة وعائد الاستثمار قياسات في الوقت الفعلي لسرعة الكشف عن المشكلات وحلها وتوفير وقت التنفيذ اليدوي، ما يساعد المؤسسات على تحسين الأتمتة والعمليات.
يدعم IBM Rapid Infrastructure Automation تخزين مهام سير العمل في مستودع Git عن بُعد مما يوفر تحكمًا كاملاً في الإصدار والتعاون وإمكانية التتبع.
يوفر Rapid Infrastructure Automation (RIA) تسجيلًا مكثفًا ومعالجة للأخطاء لتسهيل تدقيق مهام سير العمل واختبارها ومعالجة الأخطاء.
يدعم IBM Rapid Infrastructure Automation المصادقة من موفري الهوية (IdP) التابعين لجهات خارجية ممن يستخدمون مجموعة متنوعة من البروتوكولات، فلا يتم تخزين كلمات المرور مؤقتًا أو بشكل دائم ويتم دومًا تشفير الاتصالات.
تفويض حق الوصول على مستوى سير العمل وتكامل المورّدين ومفتاح المصادقة ومستوى كتلة الإجراءات وغيرها المزيد. يمكنك إدارة مَن يمكنه تحرير مهام سير العمل أو عرضها أو تشغيلها أو جدولتها وقصر الوظائف على مستخدمين بعينهم.