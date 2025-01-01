تحويل المعارف إلى إجراءات باستخدام IBM® Rapid Infrastructure Automation. تسمح هذه الأداة القوية بتشغيل واجهة برمجة التطبيقات (API) للأتمتة على نطاق واسع. وتقوم بتنفيذ إجراءات عبر نظام تكنولوجيا المعلومات البنائي بناءً على إشارات من أدوات إدارة الأداء. كما تجمع بيانات الأداء الحيوية على نطاق واسع وتوسع نطاق رؤيتك.
تحويل المعارف إلى إجراءات لأتمتة الحلقة المغلقة. أتمتة تكوين أجهزة الشبكة وتزويدها وإدارتها واختبارها وما إلى ذلك.
الاستيراد السلس للبيانات الوصفية للأجهزة والإحداثيات الجغرافية وغيرها. يمكنك تقليل عدد النقرات في منصة إدارة الأداء وأتمتة إدارتها والأدوات ذات الصلة مثل مزامنة المخزون وإلغاء تكرار التذاكر وغيرها.
ابدأ بجمع البيانات من أدوات أخرى غير التي تدعمها أدواتك لإدارة الأداء اليوم، ووسع نطاق رؤيتك. أدخل البيانات من مصادر أخرى مثل أدوات DNS أو أدوات APM أو NPM على التوالي لزيادة دقة تنبيهاتك.
أتمتة وتنسيق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
توحيد إدارة الحوادث وتقليل وقت التعطل ومعالجة مشكلات تكنولوجيا المعلومات بشكل استباقي في مؤسستك.
تحويل العمليات باستخدام أمن البنية التحتية والأتمتة.