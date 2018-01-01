تتطور البيئة التنظيمية بوتيرة سريعة. منذ تطبيق قانون اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي في عام 2018، استمرت زيادة السياسات واللوائح الأمنية الجديدة والمعدلة، ما يشكِّل تحديات للمؤسسات أثناء محاولتها مواكبة التحديثات. إن اللوائح التنظيمية مثل قانون حماية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) ولوائح الإبلاغ للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تتضمن آثارًا واسعة النطاق على المستوى العالمي، ما يتطلب من العديد من المؤسسات الاطلاع عليها والالتزام بها.
صُمِّم IBM QRadar SOAR Breach Response لتيسير عملية الامتثال لقوانين الإبلاغ عن عمليات اختراق أمن البيانات بعد وقوع حادث أمني. وهو يمكِّن محللي مركز العمليات الأمنية (SOC) من اتخاذ الخطوات المناسبة والتعاون مع الأعضاء المناسبين في الفريق للاستجابة لاختراقات الأمن التي تتعلق بالمعلومات الحساسة والبيانات الشخصية ومعلومات التعريف الشخصية (PII) وأنواع البيانات الأخرى. وبفضل تكامله مع تقنيات تنسيق الأمان، والأتمتة، والاستجابة (SOAR) ومتطلبات إعداد تقارير اختراقات البيانات، يقدِّم Breach Response دعمًا للمؤسسات لتلبية متطلبات أكثر من 200 لائحة خصوصية حول العالم، ما يتيح لفِرَق أمن المعلومات دمج مهام تقارير الخصوصية في أدلة الاستجابة للحوادث الخاصة بهم.
يساعد Breach Response مؤسستك على:
مواكبة لوائح الخصوصية سريعة التطور
التدرب والاستعداد من خلال محاكاة الحوادث
تسريع الاستجابة للاختراقات والمعالجة من خلال دمج المهام وأفضل الممارسات المتعلقة بالخصوصية
حاز برنامج QRadar SOAR مؤخرًا على جائزة ريد دوت للتصميم (Red Dot) عن أحسن واجهة وتجربة مستخدم، بما يقدمه من مساعدة للمؤسسات على أتمتة وتنظيم سير عمل استجابتها للحوادث وضمان اتباع عملياتها المحددة بطريقة متسقة، ومحسَّنة، وقابلة للقياس.
اكتشف مدى فاعلية IBM QRadar SOAR with Privacy في التعامل مع الاستجابات للاختراقات.
سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على الرؤى حول كيفية تقليل هذه التكاليف.
في يوليو 2023، صوتت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لاعتماد قواعد ومتطلبات جديدة للأمن السيبراني لجميع الشركات المدرجة علنًا لمعالجة المخاطر. تعرَّف على دور QRadar SOAR Breach Response في مساعدة مؤسستك على تعزيز فاعلية الاستجابة.