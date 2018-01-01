تتطور البيئة التنظيمية بوتيرة سريعة. منذ تطبيق قانون اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي في عام 2018، استمرت زيادة السياسات واللوائح الأمنية الجديدة والمعدلة، ما يشكِّل تحديات للمؤسسات أثناء محاولتها مواكبة التحديثات. إن اللوائح التنظيمية مثل قانون حماية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) ولوائح الإبلاغ للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تتضمن آثارًا واسعة النطاق على المستوى العالمي، ما يتطلب من العديد من المؤسسات الاطلاع عليها والالتزام بها.

صُمِّم IBM QRadar SOAR Breach Response لتيسير عملية الامتثال لقوانين الإبلاغ عن عمليات اختراق أمن البيانات بعد وقوع حادث أمني. وهو يمكِّن محللي مركز العمليات الأمنية (SOC) من اتخاذ الخطوات المناسبة والتعاون مع الأعضاء المناسبين في الفريق للاستجابة لاختراقات الأمن التي تتعلق بالمعلومات الحساسة والبيانات الشخصية ومعلومات التعريف الشخصية (PII) وأنواع البيانات الأخرى. وبفضل تكامله مع تقنيات تنسيق الأمان، والأتمتة، والاستجابة (SOAR) ومتطلبات إعداد تقارير اختراقات البيانات، يقدِّم Breach Response دعمًا للمؤسسات لتلبية متطلبات أكثر من 200 لائحة خصوصية حول العالم، ما يتيح لفِرَق أمن المعلومات دمج مهام تقارير الخصوصية في أدلة الاستجابة للحوادث الخاصة بهم.