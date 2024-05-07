يعتمد نموذج Usage للحل QRadar SIEM على الأحداث في الثانية (EPS) والتدفقات في الدقيقة (FPM). يتم تحديد EPS من خلال عدد أحداث السجل التي يتم استيعابها في الثانية، بينما يتم تحديد FPM من خلال اتصالات الشبكة في الدقيقة. يُعَد الترخيص باستخدام هذا المقياس متاحًا للأجهزة المادية والأجهزة الافتراضية.