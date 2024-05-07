يعتمد نموذج Usage للحل QRadar SIEM على الأحداث في الثانية (EPS) والتدفقات في الدقيقة (FPM). يتم تحديد EPS من خلال عدد أحداث السجل التي يتم استيعابها في الثانية، بينما يتم تحديد FPM من خلال اتصالات الشبكة في الدقيقة. يُعَد الترخيص باستخدام هذا المقياس متاحًا للأجهزة المادية والأجهزة الافتراضية.
يعتمد نموذج Enterprise للحل QRadar SIEM على عدد الخوادم الافتراضية المُدارة (MVS) المستخدمة.ويتم تحديد الخوادم الافتراضية المُدارة (MVS) حسب عدد جميع الخوادم المادية والافتراضية والسحابية في البيئة.ويُتيح لك الترخيص باستخدام هذا المقياس استيعاب سلوك الشبكة وأحداث السجل غير المحدودة.
بالنسبة إلى عروض البيئات المحلية، فإننا نقدِّم خيار الاشتراك أو نماذج الترخيص الدائم.
يتوفر QRadar SIEM في شكل أجهزة وأجهزة افتراضية يمكن نشرها محليًا. تُعدُّ هذه الخيارات رائعة للمؤسسات التي تريد الحصول على تحكم تفصيلي في البنية التحتية لتقنية المعلومات لديها.
تجمع خدمات إدارة التهديدات من IBM X-Force بين أفضل الأدوات والمحللين الأمنيين ذوي الخبرة وصائدي التهديدات لمراقبة نقاط النهاية والشبكات والتطبيقات بحثًا عن التهديدات. تساعدك هذه الخدمات المُدارة في الاستجابة للحوادث لتتمكن من التركيز على أعمالك.
انخفاض مخاطر وتكاليف الاختراق الأمني الكبير، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 1.7 مليون دولار أمريكي.
تقليل الوقت الذي يقضيه المحلل في التحقيق في الحوادث، والذي تُقدَّر قيمته بنحو 2.8 مليون دولار أمريكي.
تقليل الوقت الذي يقضيه المحللون في التعامل مع النتائج الإيجابية الزائفة، والذي تُقدَّر قيمته بنحو 814,000 دولار أمريكي تقريبًا.
"يتفوق QRadar من حيث التكلفة. يبدأ Splunk بتكلفة منخفضة، ولكن مع التوسع (بسبب نموذج الترخيص الخاص به)، سرعان ما يصبح مكلفًا جدًا. إذ قد يستمر في استهلاك الموارد بشراهة".
"كانت التكلفة والتكاملات عوامل حاسمة في اختيار المنتج النهائي. وقد تم اختيار QRadar بعد أخذ جميع هذه العوامل بعين الاعتبار".
"يُعَد IBM QRadar أفضل SIEM في فئته. فكَّرنا في Splunk، لكنا كنا نحن بحاجة إلى شخص مخصص لإدارة الأداة. عندما فكَّرنا في Splunk آخر مرة، كانت تكاليفه الإضافية كبيرة جدًا".
"سيعمل QRadar على خفض إجمالي تكلفة الملكية وتحسين عائد الاستثمار لفريق الأمن، بفضل قدرته على إجراء معظم التحقيقات والتوصيات الخاصة بالمعالجة".
الأسعار المعروضة هي أسعار إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبَّقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.