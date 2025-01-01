حدد خطة الأسعار والقدرات التي تناسب عملك من IBM Security QRadar EDR. ثم تواصل مع أحد ممثلي IBM أو شريك أعمال IBM المفضل لديك لمعرفة المزيد عن الخصومات المتاحة على الأسعار.
الوقاية قبل التنفيذ
إيقاف تنفيذ الملفات بالكامل عند اكتشاف وجود رمز ضار في مصدر الرمز
أنظمة التشغيل الصغيرة ومحركات الذكاء الاصطناعي المزدوجة
السماح بالكشف المحدد والتشغيل التلقائي لنقاط النهاية غير المتصلة بالشبكة.
الحصول على رؤية حول الهجمات
ربط معلومات التنبيهات مثل الأسباب الأساسية وتقييم المخاطر وإطار عمل MITRE ATT&CK
مكافحة برامج الفدية
تحليل سلوكيات الملف للمساعدة في الكشف عن الهجمات الوشيكة وإيقاف العمليات الضارة
فحص التوقيعات
إيقاف تنفيذ الملفات بالكامل عند اكتشاف وجود رمز ضار في مصدر الرمز
الحصول على رؤى حول التهديدات
استخدام تحليلات قائمة على البيانات الوصفية بالإضافة إلى تحليلات الكشف والانتشار للعثور على ملفات ثنائية جديدة
صيد التهديدات
الاستخراج الآلي للبيانات والبحث في الوقت الفعلي عن مؤشرات الاختراق (IOC) والملفات الثنائية والسلوكيات
المعلومات الجنائية
توفر جمع المعلومات الجنائية عن بُعد لتحليلها وإعادة بناء أنشطة المهاجم
للمؤسسات فقط
الأدلة المخصصة
التمكن من إنشاء أدلة مخصصة للكشف والاستجابة والمعالجة من خلال الأتمتة
للمؤسسات فقط
الوصول عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)
توفير إمكانية الوصول المباشر إلى محركات QRadar EDR لتمكين أتمتة سير العمل والتكامل مع منصات خارجية
للمؤسسات فقط
شبكة معزولة تمامًا
للمؤسسات فقط
مراقبة حوادث الأمن والتحقيق بها والإبلاغ عنها على مدار الساعة طوال الأسبوع خلال العام بأكمله.
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احتواء الاختراق مع توصيات للاستجابة
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تعامل المحللين مع جميع التنبيهات (منخفضة/متوسطة /عالية الخطورة)
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صيد استباقي للتهديدات
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ضبط الأدلة
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خدمة الكشف والاستجابة لنقاط النهاية المُدارة في نظام QRadar مصممة للمؤسسات متوسطة الحجم التي تبذل جهودها للاستفادة من ميزة حل الكشف والاستجابة لنقاط النهاية المُدارة (MDR) القائم على الخدمة السحابية (SaaS) والمدعوم بالذكاء الاصطناعي. تشمل القدرات الرئيسية ما يلي: