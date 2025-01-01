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خيارات النشر البيئات المحلية نظام الكشف والاستجابة المُدارة

الوقاية قبل التنفيذ

إيقاف تنفيذ الملفات بالكامل عند اكتشاف وجود رمز ضار في مصدر الرمز

أنظمة التشغيل الصغيرة ومحركات الذكاء الاصطناعي المزدوجة

السماح بالكشف المحدد والتشغيل التلقائي لنقاط النهاية غير المتصلة بالشبكة.

الحصول على رؤية حول الهجمات

ربط معلومات التنبيهات مثل الأسباب الأساسية وتقييم المخاطر وإطار عمل MITRE ATT&CK

مكافحة برامج الفدية

تحليل سلوكيات الملف للمساعدة في الكشف عن الهجمات الوشيكة وإيقاف العمليات الضارة

فحص التوقيعات

إيقاف تنفيذ الملفات بالكامل عند اكتشاف وجود رمز ضار في مصدر الرمز

الحصول على رؤى حول التهديدات

استخدام تحليلات قائمة على البيانات الوصفية بالإضافة إلى تحليلات الكشف والانتشار للعثور على ملفات ثنائية جديدة

صيد التهديدات

الاستخراج الآلي للبيانات والبحث في الوقت الفعلي عن مؤشرات الاختراق (IOC) والملفات الثنائية والسلوكيات

المعلومات الجنائية

توفر جمع المعلومات الجنائية عن بُعد لتحليلها وإعادة بناء أنشطة المهاجم

للمؤسسات فقط

الأدلة المخصصة

التمكن من إنشاء أدلة مخصصة للكشف والاستجابة والمعالجة من خلال الأتمتة

للمؤسسات فقط

الوصول عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)

توفير إمكانية الوصول المباشر إلى محركات QRadar EDR لتمكين أتمتة سير العمل والتكامل مع منصات خارجية

للمؤسسات فقط

شبكة معزولة تمامًا

للمؤسسات فقط

مراقبة حوادث الأمن والتحقيق بها والإبلاغ عنها على مدار الساعة طوال الأسبوع خلال العام بأكمله.

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احتواء الاختراق مع توصيات للاستجابة

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تعامل المحللين مع جميع التنبيهات (منخفضة/متوسطة /عالية الخطورة)

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صيد استباقي للتهديدات

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ضبط الأدلة

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*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
IBM QRadar MDR

خدمة الكشف والاستجابة لنقاط النهاية المُدارة في نظام QRadar مصممة للمؤسسات متوسطة الحجم التي تبذل جهودها للاستفادة من ميزة حل الكشف والاستجابة لنقاط النهاية المُدارة (MDR) القائم على الخدمة السحابية (SaaS) والمدعوم بالذكاء الاصطناعي. تشمل القدرات الرئيسية ما يلي:

  • مراقبة مستمرة على مدار اليوم طوال الأسبوع خلال العام بأكمله
  • استخدام التعلم الآلي لتحديد حالة التنبيهات تلقائيًا وإغلاق الإيجابيات الكاذبة
  • معالجة المحللين للتنبيهات الحساسة
  • إشعارات للتنبيهات الحساسة مع توصية أو استجابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر وحدة تحكم نظام QRadar EDR
  • الضبط الاستباقي
  • الضبط البيئي
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