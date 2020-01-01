{وصف ما يحصل عليه العميل بالفعل من هذه القدرات المحددة عند استخدام الخدمة. قم بنسج التفاصيل الملموسة ذات الصلة بالموضوع، والتفاصيل المتعلقة بالتوظيف، والتفاصيل المتعلقة بالتوظيف، وأي تفاصيل مؤثرة تنطبق على القدرات المحددة. قم بتضمين روابط مضمنة سياقية إلى الموارد أو الصفحات الأصلية الإضافية ذات الصلة حيثما أمكن لتجنب الروابط النصية المستقلة.

تعامل مع هذا الأمر كطرف خارجي. تجنّب المصطلحات التسويقية (المعلومات التكنولوجية غامضة ولا تترجم بشكل جيد Globalization). انظر إلى الحالة وقصص العملاء لتتعلم كيف يتحدث الجمهور المستهدف عن القدرات والمشاكل التي تم حلها بكلماتهم الخاصة.

اكشف عن التفاصيل الفنية التي من شأنها أن تجعل الشخص أكثر راحة في فهم طبيعة العمل معنا. ملاحظة: في صفحات الخدمات الفردية، غالبًا ما كانت القدرات توصف في السابق على أنها خدمات "." إن الإشارة إليهم بـ "القدرات" في عنوان القسم يخفف من الارتباك.

لا تستخدم صورًا زخرفية أو صورًا فنية مزخرفة؛ بل قدم فقط صورًا عالية الجودة تساعد في إلقاء الضوء على القدرات على مستوى أكثر تقنية.}}.