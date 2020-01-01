{وصف صفحة ويكي صفحة الخدمة مع روابط مضمنة: وصف الصفحة قريبًا}}
{بعد وصف الويكي - الويكي - حدّد نقاط الألم التي يعاني منها العميل، مستهدفًا الأسباب الرئيسية التي قد تدفعه إلى هذه الصفحة طلبًا للمساعدة. قم بربط الميزة التفاضلية لهذه الخدمة بكيفية مساعدة تكنولوجيا المعلومات في تخفيف نقاط الألم. قم بتضمين روابط مضمنة سياقية لروابط مضمنة إلى روابط مفيدة ذات صلة بالخدمة الأصلية المفيدة التي تعتمد على المعلومات هنا، بما في ذلك أي روابط كانت في السابق روابط CTA مستقلة.
قم بتضمين وجهة نظر IBM الفريدة من نوعها مع ربطها بالاتجاهات الكلية التي يواجهها الجمهور المستهدف. امنح الجمهور المستهدف العبارة أو التشبيه الذي سيجعلهم يبدون أذكياء أو يجلب منظوراً جديداً لموضوع الخدمة. استلهم أفضل الجمل من أفضل الجمل من مواد المبيعات أو الرسائل ذات الصلة.
لا تقم بتضمين فن المخزون في قسم النظرة العامة. اترك منطقة الصورة فارغة ما لم يكن هناك فيديو عالي الجودة يمكن استخدامه. لا تستخدم فيديو قصص العملاء.}}.
{قم بتلخيص القدرات أدناه، مع تسليط الضوء على كيفية عملها جميعًا لتحقيق ميزة أو مزايا محددة للعميل في الخدمة.}}.
{وصف ما يحصل عليه العميل بالفعل من هذه القدرات المحددة عند استخدام الخدمة. قم بنسج التفاصيل الملموسة ذات الصلة بالموضوع، والتفاصيل المتعلقة بالتوظيف، والتفاصيل المتعلقة بالتوظيف، وأي تفاصيل مؤثرة تنطبق على القدرات المحددة. قم بتضمين روابط مضمنة سياقية إلى الموارد أو الصفحات الأصلية الإضافية ذات الصلة حيثما أمكن لتجنب الروابط النصية المستقلة.}}.
{تعامل مع هذا الأمر من الخارج. تجنّب المصطلحات التسويقية (المعلومات التكنولوجية غامضة ولا تترجم بشكل جيد Globalization). انظر إلى الحالة لمعرفة كيف يتحدث الجمهور المستهدف عن القدرات والمشاكل التي تم حلها بكلماتهم الخاصة. كشف التفاصيل الفنية التي من شأنها أن تجعل الشخص أكثر راحة في فهم ماهية المعلومات التقنية التي ستجعل الشخص أكثر راحة في فهم ماهية العمل معنا}.
{ملاحظة: في صفحات الخدمات السابقة، كانت القدرات توصف غالبًا بأنها خدمات "." إن الإشارة إليها على أنها "القدرات" يخفف من الارتباك. لا تستخدم صورًا زخرفية أو صورًا فنية مزخرفة؛ بل قدم فقط صورًا عالية الجودة تساعد في إلقاء الضوء على القدرات على مستوى أكثر تقنية.}}.
{اختياريًا، استخدم منطقة الخاتمة هذه إذا كان الملخص الإضافي ضروريًا لربط جميع التفاصيل معًا في نقطة داعمة أكبر}.
{وصف كيفية عمل القدرات (القدرات) لتحقيق الإحصائية. لا تكتفِ بقول أن الإحصائية حدثت، بل قم بوصف التفاصيل الفنية والقدرات (القدرات) التي عملت معًا للسماح بحدوث الإحصائيات في السياق المحدد.}}.
{كن واضحًا بشأن ما تعنيه الإحصائية من حيث ما يحصل عليه العميل. قم بتضمين الأرقام والأطر الزمنية الإضافية ذات الصلة إذا كانت المعلومات التوضيحية تساعد في الفهم. اجعل جميع الأوصاف في القسم بنفس الطول.}}.
{استخدام العناصر CTAs إذا كانت الإحصائيات من ثلاثة مصادر مختلفة، واستخدام بعض أو جزء من اسم الأصل أو الفكرة. إذا كانت إحصائيتان من مصدر واحد والثالثة من مصدر آخر، ففكر في استخدام الحواشي بدلاً من ذلك.}}.
{وصف ما يحصل عليه العميل بالفعل من هذه القدرات المحددة عند استخدام الخدمة. قم بنسج التفاصيل الملموسة ذات الصلة بالموضوع، والتفاصيل المتعلقة بالتوظيف، والتفاصيل المتعلقة بالتوظيف، وأي تفاصيل مؤثرة تنطبق على القدرات المحددة. تسليط الضوء على المزايا التفاضلية مقارنة بالمنافسين. قم بتضمين روابط مضمنة في السياق إلى الأصل الإضافي والموارد أو الصفحات ذات الصلة.}}.
{تعامل مع هذا الأمر من الخارج. تجنّب المصطلحات التسويقية (المعلومات التكنولوجية غامضة ولا تترجم بشكل جيد Globalization). انظر إلى الحالة وقصص العملاء لتتعلم كيف يتحدث الجمهور المستهدف عن القدرات والمشاكل التي تم حلها بكلماتهم الخاصة. كشف التفاصيل الفنية التي من شأنها أن تجعل الشخص أكثر راحة في فهم ماهية المعلومات التقنية التي ستجعل الشخص أكثر راحة في فهم ماهية العمل معنا}.
{ملاحظة: في صفحات الخدمات الحالية، غالبًا ما توصف القدرات بأنها خدمات "." إن الإشارة إليها على أنها "القدرات" يخفف من الارتباك. لا تستخدم صورًا زخرفية أو صورًا فنية مزخرفة؛ بل قدم فقط صورًا عالية الجودة تساعد في إلقاء الضوء على القدرات على مستوى أكثر تقنية.}}.
{وصف ما يحصل عليه العميل بالفعل من هذه القدرات المحددة عند استخدام الخدمة. قم بنسج التفاصيل الملموسة ذات الصلة بالموضوع، والتفاصيل المتعلقة بالتوظيف، والتفاصيل المتعلقة بالتوظيف، وأي تفاصيل مؤثرة تنطبق على القدرات المحددة. قم بتضمين روابط مضمنة سياقية إلى الموارد أو الصفحات الأصلية الإضافية ذات الصلة حيثما أمكن لتجنب الروابط النصية المستقلة.
تعامل مع هذا الأمر كطرف خارجي. تجنّب المصطلحات التسويقية (المعلومات التكنولوجية غامضة ولا تترجم بشكل جيد Globalization). انظر إلى الحالة وقصص العملاء لتتعلم كيف يتحدث الجمهور المستهدف عن القدرات والمشاكل التي تم حلها بكلماتهم الخاصة.
اكشف عن التفاصيل الفنية التي من شأنها أن تجعل الشخص أكثر راحة في فهم طبيعة العمل معنا. ملاحظة: في صفحات الخدمات الفردية، غالبًا ما كانت القدرات توصف في السابق على أنها خدمات "." إن الإشارة إليهم بـ "القدرات" في عنوان القسم يخفف من الارتباك.
لا تستخدم صورًا زخرفية أو صورًا فنية مزخرفة؛ بل قدم فقط صورًا عالية الجودة تساعد في إلقاء الضوء على القدرات على مستوى أكثر تقنية.}}.
{وصف ما يحصل عليه العميل بالفعل من هذه القدرات المحددة عند استخدام الخدمة. قم بنسج التفاصيل الملموسة ذات الصلة بالموضوع، والتفاصيل المتعلقة بالتوظيف، والتفاصيل المتعلقة بالتوظيف، وأي تفاصيل مؤثرة تنطبق على القدرات المحددة. قم بتضمين روابط مضمنة سياقية إلى الموارد أو الصفحات الأصلية الإضافية ذات الصلة حيثما أمكن لتجنب الروابط النصية المستقلة.
تعامل مع هذا الأمر كطرف خارجي. تجنّب المصطلحات التسويقية (المعلومات التكنولوجية غامضة ولا تترجم بشكل جيد Globalization). انظر إلى الحالة وقصص العملاء لتتعلم كيف يتحدث الجمهور المستهدف عن القدرات والمشاكل التي تم حلها بكلماتهم الخاصة.
اكشف عن التفاصيل الفنية التي من شأنها أن تجعل الشخص أكثر راحة في فهم طبيعة العمل معنا. ملاحظة: في صفحات الخدمات الفردية، غالبًا ما كانت القدرات توصف في السابق على أنها خدمات "." إن الإشارة إليهم بـ "القدرات" في عنوان القسم يخفف من الارتباك.
لا تستخدم صورًا زخرفية أو صورًا فنية مزخرفة؛ بل قدم فقط صورًا عالية الجودة تساعد في إلقاء الضوء على القدرات على مستوى أكثر تقنية.}}.
{أن شركة IBM لديها مفكرون أذكياء يعملون في مجال الخدمات. قم بتضمين معلومات السيرة الذاتية هنا مثل الخبرة المحددة، والمشاريع التي قمت بها، والجوائز التي حصلت عليها وأي شيء آخر ذي صلة ومتعلق بالخدمة.}}.
{أن شركة IBM لديها مفكرون أذكياء يعملون في مجال الخدمات. قم بتضمين معلومات السيرة الذاتية هنا مثل الخبرة المحددة، والمشاريع التي قمت بها، والجوائز التي حصلت عليها وأي شيء آخر ذي صلة ومتعلق بالخدمة.}}.
{أن شركة IBM لديها مفكرون أذكياء يعملون في مجال الخدمات. قم بتضمين معلومات السيرة الذاتية هنا مثل الخبرة المحددة، والمشاريع التي قمت بها، والجوائز التي حصلت عليها وأي شيء آخر ذي صلة ومتعلق بالخدمة.}}.
{إلقاء الضوء على سبب رغبة العميل في العمل مع IBM فيما يتعلق بعروض الشريك. ما هي الميزة؟ ما الذي يحصل عليه العميل ولا يحصل عليه العميل في أي مكان آخر؟ اجعل العلاقة واضحة بين الخدمة وعروض الشركاء.}}.
{إلقاء الضوء على سبب رغبة العميل في العمل مع IBM فيما يتعلق بعروض الشريك. ما هي الميزة؟ ما الذي يحصل عليه العميل ولا يحصل عليه العميل في أي مكان آخر؟ اجعل العلاقة واضحة بين الخدمة وعروض الشركاء.}}.
{إلقاء الضوء على سبب رغبة العميل في العمل مع IBM فيما يتعلق بعروض الشريك. ما هي الميزة؟ ما الذي يحصل عليه العميل ولا يحصل عليه العميل في أي مكان آخر؟ اجعل العلاقة واضحة بين الخدمة وعروض الشركاء.}}.
{إلقاء الضوء على سبب رغبة العميل في العمل مع IBM فيما يتعلق بعروض الشريك. ما هي الميزة؟ ما الذي يحصل عليه العميل ولا يحصل عليه العميل في أي مكان آخر؟ اجعل العلاقة واضحة بين الخدمة وعروض الشركاء.}}.
{إلقاء الضوء على سبب رغبة العميل في العمل مع IBM فيما يتعلق بعروض الشريك. ما هي الميزة؟ ما الذي يحصل عليه العميل ولا يحصل عليه العميل في أي مكان آخر؟ اجعل العلاقة واضحة بين الخدمة وعروض الشركاء.}}.
{إلقاء الضوء على سبب رغبة العميل في العمل مع IBM فيما يتعلق بعروض الشريك. ما هي الميزة؟ ما الذي يحصل عليه العميل ولا يحصل عليه العميل في أي مكان آخر؟ اجعل العلاقة واضحة بين الخدمة وعروض الشركاء.}}.
{يمكن لمقدمة القسم الاختيارية أن تلخص كيفية استفادة الصناعات من الخدمة. تجنب المصطلحات التسويقية. اجعل المعلومات المعلومات قصيرة للحفاظ على الفائدة.}}.
{وصف كيف يمكن أن تكون هذه المواد من الخدمة. قم بتسمية خدمات محددة تتيح للعملاء تحقيق أهدافهم وشرح ما تم تحقيقه. تأكد من أن جميع أوصاف البطاقات بنفس الطول.}}.
{وصف كيف يمكن أن تكون هذه المواد من الخدمة. قم بتسمية خدمات محددة تتيح للعملاء تحقيق أهدافهم وشرح ما تم تحقيقه. تأكد من أن جميع أوصاف البطاقات بنفس الطول.}}.
{وصف كيف يمكن أن تكون هذه المواد من الخدمة. قم بتسمية خدمات محددة تتيح للعملاء تحقيق أهدافهم وشرح ما تم تحقيقه. تأكد من أن جميع أوصاف البطاقات بنفس الطول.}}.
{يرجى تجنب استخدام هذا القسم. بدلاً من ذلك، قم بنسج الموارد ذات الصلة في السياق في جميع أنحاء الصفحة باستخدام الروابط المضمنة.}}.
يرجى تجنب استخدام هذا القسم. بدلاً من ذلك، قم بنسج الموارد ذات الصلة في السياق في جميع أنحاء الصفحة باستخدام الروابط المضمنة.
يرجى تجنب استخدام هذا القسم. بدلاً من ذلك، قم بنسج الموارد ذات الصلة في السياق في جميع أنحاء الصفحة باستخدام الروابط المضمنة.
{وصف ما سيتعلمه العملاء المحتملون على صفحة الحلول ذات الصلة. تأكد من توضيح العلاقة بين الخدمة وصفحة الحلول. يجب أن تكون جميع الأوصاف بنفس الطول.}}.
{وصف ما سيتعلمه العملاء المحتملون على صفحة الحلول ذات الصلة. تأكد من توضيح العلاقة بين الخدمة وصفحة الحلول. يجب أن تكون جميع الأوصاف بنفس الطول.}}.
{وصف ما سيتعلمه العملاء المحتملون على صفحة الحلول ذات الصلة. تأكد من توضيح العلاقة بين الخدمة وصفحة الحلول. يجب أن تكون جميع الأوصاف بنفس الطول.}}.
{إجراء اتصال واضح بين الخدمة والخطوات التالية (ق). كن صريحاً بشأن القيمة المكتسبة. إذا كانت أفضل خطوة هي التواصل مع مرآب آي بي إم، جرّب، "استكشف كيف يمكن لـ [اسم الخدمة] [نوع التحسين] في عملك من خلال تحديد موعد اجتماع مع خبرائنا في مرآب آي بي إم، [نوع من الأشياء] حيث نتشارك معك لتطوير الحلول."}}