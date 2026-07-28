تعمل IBM Pipeline Automation for Z على تبسيط دورة حياة تطوير البرمجيات من خلال سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يسرّع عمليات إنشاء تطبيقات الكمبيوتر المركزي والتحقق منها وتسليمها. ومن خلال دمج الأتمتة والتحليلات في جميع مراحل التطوير، وتوحيد قدرات DevOps ضمن نموذج قائم على المسارات، تُمكّن من تقديم التطبيقات بسرعة أكبر، وبجودة عالية، وموثوقية على نطاق واسع.

