IBM Operating System Environment Manager for z/OS

يمكن استخدام هذه الوظيفة لإدراج ما يصل إلى 32 بايت من معلومات المحاسبة للمهمة (JOB) أو الخطوة (STEP) في سجل الكتالوج لمجموعة بيانات VSAM جديدة أو مجموعة بيانات غير VSAM تتم إدارتها بواسطة SMS. بالإضافة إلى ذلك، يتم وضع معرِّف المستخدم (User ID) للمهمة في حقل المالك (Owner) في سجل الكتالوج. لا يتم تجاوز أيٍّ من هذين الحقلين إذا تم توفير المعلومات مسبقًا.