يُعَد IBM® Operating System Environment Manager for z/OS (OSEM for z/OS) مدير خروج ديناميكي ومجموعة من مخارج التحكم الاختيارية والقياسية لبيئات OS/390 وz/OS. وباعتباره مدير خروج ديناميكيًّا، فإنه يوفر واجهة متسقة وسهلة الاستخدام لمعظم نقاط الخروج التي توفِّرها IBM لتعزيز بيئة OS/390 وz/OS.
يوفر OSEM for z/OS لمراكز البيانات قدرة محسَّنة على إدارة الأنظمة. بفضل واجهة ISPF سهلة الاستخدام، تجعل هذه الحلول إدارة موارد مركز البيانات لديك والتحكم في استخدامها أكثر سهولة. يوفر OSEM منهجية وواجهة تمكِّنك من إدارة بيئة مركز البيانات وضمان توافرها على مدار الساعة كمهام إدارية، بدلًا من أن تكون مسألة برمجية تقنية.
يوفر منهجية وواجهة لإدارة بيئة مركز البيانات وضمان التوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
الحصول على أقصى استفادة من تقنيات z/OS بفضل تحسين إنتاجية النظام ومستويات الخدمة وتقليل التكاليف.
بيئة يسهل استخدامها لكلٍّ من الطاقم الفني وطاقم العمليات.
بفضل هذه الوظيفة القوية، يمكنك توجيه المهام بين وحدات المعالجة المركزية بناءً على أسماء الموارد المحددة (مثل الأنظمة الفرعية IBM® DB2 أو IMS) وحالتها (متاحة أو غير متاحة). يمكنك إدارة توفُّر الموارد على كل نظام يعمل بواسطة IBM Operating System Environment Manager لتوجيه المهام، كما يمكنك التحكم في التوجيه باستخدام تعليمات JECL في المهمة أو عن طريق تعيين معلومات التحكم بالتوجيه عبر واجهة ISPF.
تمنع هذه الوظيفة تحديد المهام حتى تتوفر جميع مجموعات البيانات المطلوبة.
باستخدام خيارات جدولة المهام وتقييدها في End User Computing، يمكنك تحديد عدد المهام التي يمكن للمستخدم تشغيلها في الوقت نفسه.
يمكن استخدام هذه الوظيفة لإدراج ما يصل إلى 32 بايت من معلومات المحاسبة للمهمة (JOB) أو الخطوة (STEP) في سجل الكتالوج لمجموعة بيانات VSAM جديدة أو مجموعة بيانات غير VSAM تتم إدارتها بواسطة SMS. بالإضافة إلى ذلك، يتم وضع معرِّف المستخدم (User ID) للمهمة في حقل المالك (Owner) في سجل الكتالوج. لا يتم تجاوز أيٍّ من هذين الحقلين إذا تم توفير المعلومات مسبقًا.
تساعدك هذه الوظيفة على الترحيل إلى LE/370 وأي إصدار جديد لمعظم المنتجات البرمجية مثل FILE/AID وSAS وغيرها. يمكنك تعديل أو استبدال بيانات STEPLIB DD الموجودة أو إضافة STEPLIB DD جديدة استنادًا إلى فئة المهمة أو اسمها أو معرِّف المستخدم أو اسم الخطوة أو اسم البرنامج.
استخدِم هذه الوظيفة لحساب رسوم تقريبية لتشغيل كل خطوة من خطوات المهمة، وكذلك تقدير إجمالي تكلفة تشغيل المهمة.
استخدِم هذه الوظيفة لفرض حدود على وقت وحدة المعالجة المركزية (CPU). تمديد وقت وحدة المعالجة المركزية، ووقت انتظار المهمة، ووقت انتظار TSO. التحكم، حسب فئة المهمة، في إدراج مَعلمة الوقت المفقودة، مع تجاوز الوقت المحدد في بطاقة المهمة. إلغاء المهمة إذا تجاوز وقتها القيمة المحددة في JES2.
اكتشِف IBM Operating System Environment Manager for z/OS. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.