يتم تقديم معظم أعباء عمل التطبيقات في الوقت الحالي من بيئات متعددة ومواقع شتى. يُعَد تتبُّع الأداء والتوافر عبر السحابات، ومراكز البيانات، والمناطق الجغرافية أمرًا أساسيًا لتوفير تطبيقات مرنة وموثوق بها.

توفر منصة IBM NS1 Connect خيارات متعددة لمراقبة أداء وسلامة اتصالات تطبيقاتك، ما يمكِّنك من توجيه حركة مرور الشبكة إلى أكثر نقطة نهائية استقرارًا. يمكنك استخدام تدفقات المراقبة الأصلية المقدمة من IBM، أو تدفقات البيانات من أطراف ثالثة، أو تدفقات مراقبة النشاط الفعلي للمستخدم (RUM) لدعم توجيه حركة المرور الذكي والديناميكي استنادًا إلى سلامة وأداء موارد الشبكة الحالية.