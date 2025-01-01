حان وقت التوقف عن محاولات إدارة عمليات إعادة توجيه HTTPS عبر أنظمة إدارة DNS والشهادات.

حيث تتيح لك IBM® NS1 Connect إدارة جميع الإعدادات اللازمة في مكان واحد، ما يمكِّنك من التركيز على ما هو مهم حقًا: لتقديم حالات استخدام وتجارب مذهلة وآمنة.