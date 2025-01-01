يمكن تبسيط عمليات إعادة توجيه HTTPS من خلال إدارة جميع العناصر عبر منصة واحدة.
حان وقت التوقف عن محاولات إدارة عمليات إعادة توجيه HTTPS عبر أنظمة إدارة DNS والشهادات.
حيث تتيح لك IBM® NS1 Connect إدارة جميع الإعدادات اللازمة في مكان واحد، ما يمكِّنك من التركيز على ما هو مهم حقًا: لتقديم حالات استخدام وتجارب مذهلة وآمنة.
توقَّف عن إدارة شهادات أمان HTTPS بشكل منفصل عن تكوينات DNS وعمليات إعادة توجيه عناوين URL.
أصبح بإمكانك معالجة طلبات إعادة توجيه HTTPS بشكل أسرع، ما يحافظ على تشغيل خوادم الويب والمواقع الإلكترونية وعمليات التطبيق بسرعة أكبر.
اجعل عمليات إعادة توجيه HTTPS سهلة الاستخدام مثل عمليات إعادة توجيه HTTP القياسية؛ وذلك للتشجيع على زيادة معدلات استخدامها.
إدارة شهادات SSL/TLS الخاصة بمؤسستك تلقائيًا بالاستفادة من تقنيات Let's Encrypt.
نقل المناطق بين NS1 والموفرين الثانويين، حتى عندما تحتوي على سجلات مواقع HTTPS.
تحميل ملفات CSV لسجلات HTTPS المراد إعادة توجيهها، وتنزيل ملفات النطاقات الحالية المعاد توجيهها.
تحليل حجم حركة مرور إعادة التوجيه وعرض السجلات الأولية لاستجابة عمليات إعادة التوجيه ونشاطها.
عزز أمان روابط HTTPS سهلة التذكر والملائمة لمحركات البحث التي تستخدمها فِرَق التسويق والمبيعات في مؤسستك مع العملاء.
يمكنك إدارة عمليات إعادة توجيه HTTPS واسعة النطاق بسهولة عند تحديث بنية موقعك الإلكتروني أو ترحيلها.
تبسيط إدارة النطاقات المتوقفة على نطاق واسع مع تعزيز أمان HTTPS.