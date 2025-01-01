علاوة على استخدام إمكانية النقل التبادلي لحركة مرور الشبكات (عبور مؤقت) من أفضل مزوِّدي خدمات الفئة الأولى في كل منطقة، تستخدم منصة NS1 Connect عشرات مزودي خدمات الإنترنت (NSP) الأصغر حجمًا، كما يستخدم إمكانية تبادل مرور الشبكات الرئيسية المقترنة للعثور على أفضل اتصال متاح لنظام أسماء النطاقات (DNS). وبالإضافة إلى شبكة البث المتعدد العالمية هذه، تشغِّل NS1 Connect أيضًا شبكة بث أحادي منفصلة خصوصًا للتعامل مع حركة مرور الشبكات في الصين والمناطق الخاضعة لها. حيث تستخدم الشبكة المواقع المشتركة التقليدية، ومقدمي خدمات الاستضافة المعتمدين، وشبكات المستخدمين، ومقدمي خدمات نظام أسماء النطاقات (DNS) الرئيسيين المتكررين.