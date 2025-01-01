أبقِ مستخدميك متصلين بشكل موثوق به باستخدام شبكة مُصممة لتوفير السعة والسرعة على نطاق عالمي.
تعمل خدمة IBM® NS1® Connect بواسطة شبكة عالمية لنظام أسماء النطاقات للبث نحو الأقرب والتي تحتوي على 26 موقعًا لنقاط تواجد (PoP) في 6 قارات — ما يوفر اتصالات سريعة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
علاوة على استخدام إمكانية النقل التبادلي لحركة مرور الشبكات (عبور مؤقت) من أفضل مزوِّدي خدمات الفئة الأولى في كل منطقة، تستخدم منصة NS1 Connect عشرات مزودي خدمات الإنترنت (NSP) الأصغر حجمًا، كما يستخدم إمكانية تبادل مرور الشبكات الرئيسية المقترنة للعثور على أفضل اتصال متاح لنظام أسماء النطاقات (DNS). وبالإضافة إلى شبكة البث المتعدد العالمية هذه، تشغِّل NS1 Connect أيضًا شبكة بث أحادي منفصلة خصوصًا للتعامل مع حركة مرور الشبكات في الصين والمناطق الخاضعة لها. حيث تستخدم الشبكة المواقع المشتركة التقليدية، ومقدمي خدمات الاستضافة المعتمدين، وشبكات المستخدمين، ومقدمي خدمات نظام أسماء النطاقات (DNS) الرئيسيين المتكررين.
تتعامل خدمة NS1 Connect بسلاسة مع تريليونات من استفسارات تخص أنظمة أسماء النطاقات (DNS) شهريًا، حيث يُمكنك مواجهة التغيرات في العمل باستخدام شبكة نظام أسماء النطاقات (DNS) التي تتوسع أو تتقلص حسب حاجتك — أينما كنت بحاجة إليها.
تقدم البنية التحتية لنظام أسماء النطاقات (DNS) لدينا أداءً استثنائيًا بشكل مستمر مع أوقات استجابة عالمية رائدة في الصناعة.
تورنتو، أونتاريو (ON)، كندا
نيويورك، نيويورك (NY)، الولايات المتحدة الأمريكية
أشبورن، فيرجينيا (VA)، الولايات المتحدة الأمريكية
أتلانتا، جورجيا (GA)، الولايات المتحدة الأمريكية
ميامي، فلوريدا (FL)، الولايات المتحدة الأمريكية
شيكاغو، إلينوي (IL)، الولايات المتحدة الأمريكية
دالاس، تكساس (TX)، الولايات المتحدة الأمريكية
دنفر، كولورادو (CO)، الولايات المتحدة الأمريكية
سياتل، واشنطن (WA)، الولايات المتحدة الأمريكية
سان خوسيه، كاليفورنيا (CA)، الولايات المتحدة الأمريكية
لوس أنجلوس، كاليفورنيا (CA)، الولايات المتحدة الأمريكية
بوجوتا، كولومبيا (CO)
ساو باولو، البرازيل (BR)
لندن، المملكة المتحدة (UK)
مرسيليا، فرنسا (FR)
أمستردام، هولندا (NL)
فرانكفورت، ألمانيا (DE)
بوخارست، رومانيا (RO)
جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا (ZA)
تشيناي، الهند (IN)
طوكيو، اليابان (JP)
هونغ كونغ، (HK)
سنغافورة، (SG)
سيدني، أستراليا (AU)
هلسنكي، فنلندا (FI)
باريس، فرنسا (FR)