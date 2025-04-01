مواكبة اتصال المستخدمين النهائيين في البر الرئيسي للصين بتطبيقاتك ومواقع الويب والخدمات الخاصة بك بشكل موثوق به يأتي مع مجموعة فريدة من التحديات. يتطلب ضمان السرعة والأداء نظام DNS موثوق به مصمم خصيصًا للمنطقة—مما يتطلب تطويرًا يمكن أن يكون تحديًا مستهلكًا للوقت ومكلفًا ومعقدًا لفريقك الداخلي.

توفر خدمة Managed DNS for China اتصالات أسرع 3 مرات للمستخدمين في بر الصين الرئيسي. حيث تتيح لك قدرات تسريع أداء خوادم الأسماء التي نقدمها تحسين توجيه حركة مرور الشبكة لتقديم تجربة مستخدم متميزة وأوقات استجابة أسرع، مع مراعاة البنية التحتية الفريدة للشبكة حسب كل منطقة. يتم تقديم Managed DNS for China من خلال البوابة نفسها المستخدمة في حلول IBM NS1 Connect الأخرى لتبسيط إدارة نظام أسماء النطاقات (DNS) لفريقك.

