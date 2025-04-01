خدمة DNS مدار مخصصة للصين
تحسين الأداء ومضاعفته بمقدار 3 مرات للمستخدمين في بر الصين الرئيسي
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رسم توضيحي يوضح اتصال نقاط تواجد خدمة Managed DNS for China ببقية العالم، مما يضمن أداءً عاليًا وموثوقية.

تمكَّن من تقديم اتصالات أسرع وأكثر موثوقية للمستخدمين النهائيين في بر الصين الرئيسي باستخدام خدمة Managed DNS for China

مواكبة اتصال المستخدمين النهائيين في البر الرئيسي للصين بتطبيقاتك ومواقع الويب والخدمات الخاصة بك بشكل موثوق به يأتي مع مجموعة فريدة من التحديات. يتطلب ضمان السرعة والأداء نظام DNS موثوق به مصمم خصيصًا للمنطقة—مما يتطلب تطويرًا يمكن أن يكون تحديًا مستهلكًا للوقت ومكلفًا ومعقدًا لفريقك الداخلي.

توفر خدمة Managed DNS for China اتصالات أسرع 3 مرات للمستخدمين في بر الصين الرئيسي. حيث تتيح لك قدرات تسريع أداء خوادم الأسماء التي نقدمها تحسين توجيه حركة مرور الشبكة لتقديم تجربة مستخدم متميزة وأوقات استجابة أسرع، مع مراعاة البنية التحتية الفريدة للشبكة حسب كل منطقة. يتم تقديم Managed DNS for China من خلال البوابة نفسها المستخدمة في حلول IBM NS1 Connect الأخرى لتبسيط إدارة نظام أسماء النطاقات (DNS) لفريقك.

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الميزات
تحسين الأداء في بر الصين الرئيسي

يمكنك إدارة جميع مواقع الويب والتطبيقات والخدمات التي تواجه الجمهور تحت اسم مجال عالمي واحد دون مشاكل الأداء التي غالبًا ما تحدث عندما تحاول حركة مرور الإنترنت الاتصال بخادم خارج الصين. تساعد قدرات تسريع خوادم الأسماء الفريدة لدينا® على ضمان توجيه استعلامات DNS الداخلة والخارجة من المنطقة عبر نقطة النهاية المثلى لتجربة مستخدم ممتازة.
تقديم تطبيقات ذات حيز تغطية يتوسع حسب نمو أعمالك

وسِّع نطاق وجودك الرقمي في بر الصين الرئيسي دون تحمُّل تكلفة أو ضياع وقت ودون التعقيدات المصاحبة لبناء بنية تحتية لفصل حركة مرور الشبكة على مستوى البلد. تتميز بنية DNS التحتية العالمية لدينا بأربع نقاط وجود أحادية البث (PoPs) في المنطقة، ما يتيح لك البدء بتوفير خدمات DNS فور الاشتراك في خدمة Managed DNS for China.
بوابة واحدة لجميع حلول NS1 Connect

يمكنك التحكم في إعداد خدمة Managed DNS for China من البوابة ذاتها التي تستخدمها أنت لخدمة DNS المُدارة والحلول الأخرى التي تقدِّمها NS1 لك. تتميز بوابتنا السحابية بميزات التحكم في الوصول القائم على الأدوار، وواجهة برمجة التطبيقات القوية، وتكاملات النظام البنائي لتبسيط إدارة DNS المُوثَّق لفريق تقديم التطبيقات والشبكات.
المزايا شبكة البث الأحادي لبر الصين الرئيسي

تشتمل شبكة DNS الموثوق بها والمُدارة بالكامل لدينا على أربع نقاط اتصال أحادية البث في بر الصين الرئيسي وتتعامل مع حركة المرور المحلية حصريًا.

 الانتشار السريع لنظام أسماء النطاقات (DNS)

عند إجراء تحديثات DNS في خدمة Managed DNS for China، يتم دفع تلك التحديثات إلى عُقَد الحافة الخاصة بنا في الصين في ثوانٍ قليلة.

 الاستجابة السريعة لنظام أسماء النطاقات (DNS)

أوقات الاستجابة لاستعلامات DNS التي تنشأ في الصين أسرع بثلاث مرات من أوقات استجابة مزودي خدمات DNS الأخرى العالمية المعتمدة والمُدارة على السحابة.

 تسريع أداء خوادم الأسماء

يتم الرد على استعلامات DNS التي تنشأ في الصين بواسطة خوادم الأسماء أحادية البث الخاصة بنا والموجودة في الصين؛ ويتم الرد على الاستعلامات التي تنشأ من خارج بر الصين الرئيسي بواسطة البنية التحتية العالمية لنظام أسماء النطاقات متعدد البث الخاص بنا.

 إدارة سحابية موحَّدة

تعمل خدمة Managed DNS for China جنبًا إلى جنب مع شبكة DNS المُدارة الأساسية الخاصة بك، ما يجعل من السهل تكوين وإدارة جميع مناطق DNS العالمية، والسجلات، وسياسات إدارة حركة المرور من بوابة واحدة من السحابة وواجهة برمجة التطبيقات.

 الميزات الرائدة في صناعتنا

تتضمَّن الميزات نفسها التي تعرفها وتعتمد عليها في IBM NS1 Connect Managed DNS، كالتحكم الدقيق في توجيه حركة المرور، والمراقبة القوية، وتغذية البيانات، والتكامل مع الحلول التي تقدمها أطراف خارجية.
كيفية الشراء

وتُعد خدمة Managed DNS for China وظيفة إضافية اختيارية لخدمة NS1 Connect Managed DNS. تواصَل مع أحد خبراء IBM لمعرفة المزيد حول الأسعار، أو اطَّلِع على صفحة التسعير والخطط لدينا للمزيد من المعلومات.

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الموارد أسباب عدم استخدام Global Anycast DNS في الصين

تعرَّف على أفضل حل لإرسال استعلامات إلى نظام DNS سواء أكانت متجهة إلى داخل بر الصين الرئيسي أو خارجة منها، والاتصال عبر عوامل التصفية وغيرها من عناصر التحكم.

توجيه حركة مرور IBM NS1 Connect DNS

تمكَّن من تحسين شبكتك للأداء والموثوقية والتكلفة وغير ذلك، مع القدرة على توجيه حركة مرور الشبكة بناءً على مجموعة واسعة من العوامل، كل ذلك في واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.

اتخِذ الخطوة التالية

تمكَّن من تقديم اتصالات أسرع وأكثر موثوقية للمستخدمين النهائيين في بر الصين الرئيسي باستخدام خدمة Managed DNS for China. احصل على عرض توضيحي مخصص أو استكشف المزيد من خيارات الأسعار.

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