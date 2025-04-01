لضمان إتاحة مواقعك الإلكترونية وتطبيقاتك على الإنترنت بشكل مستمر، تحتاج إلى خدمات شبكية مرنة تصمد وقت الأزمات، علاوةً على طبقات احتياطية لتغطية الحالات غير المتوقعة. ويمكن أن يؤدي تنفيذ بنية DNS تقليدية تعتمد على نظام رئيسي/فرعي إلى تعقيدات وتحديات في الإدارة.

يضمن خادم DNS المخصص استمرارية أعمالك دون انقطاع بفضل البنية التحتية الأصلية الخاصة بحل DNS الثانوي لضمان استمرارية العمليات بكل سلاسة. ويتميز نظام المستأجر الواحد هذا بأنه منفصل تمامًا عن المثيل الرئيسي ويُدار من واجهة التحكم نفسها. ومع هذا الإعداد، لا تحتاج إلى التبديل المستمر بين الأنظمة أو زيادة عبء الإدارة من خلال وجود مزودَين لنظام DNS. بالإضافة إلى ذلك، يوفر DNS المخصص وظائف DNS المُدارة نفسها، حيث تكون جميع قدرات توجيه المرور، وموازنة التحميل، والأمان مُعدة مسبقًا وجاهزة للاستخدام عندما تحتاج إليها.