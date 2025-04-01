{{اسم المنتجIBM}
{اجتماعًا اجتماعًا}} {اقرأ صحيفة البيانات (614 كيلو بايت)}}

{وصف الصفحة مع الروابط المضمنة التي كتبها IA: [اسم منتج IBM] هو [شكل (نوع الأجهزة، البرمجيات، إلخ)] مع [الميزة (الميزات) الرئيسية] التي [فائدة]. [اسم المنتج السابق، إن أمكن.] [جزء من العلامة التجارية/العائلة، إن أمكن] ومتوفر كـ [أشكال منتجات إضافية، إن أمكن].}}.

{وصف التحدي الذي يواجه العميل، وإلقاء الضوء على نقطة الألم الأساسية مع تحديد النماذج الذهنية الحالية. بعد ذلك، ألمح إلى الطريقة الجديدة للقيام بالأشياء التي يقدمها المنتج. سلط الضوء على ما يجعل المنتج مميزًا مقارنةً بنظرائه. قم بتوضيح عوامل التمايز الإضافية والطرق التقنية التي يحل بها المنتج مشكلة العميل بشكل فريد. قم بتضمين وجهة نظر IBM الفريدة.}}.  

  • {أداة تمييز إضافية: استلهم أفضل الجمل من أفضل الجمل من مواد المبيعات أو الرسائل ذات الصلة.}}.
  • {التفاصيل الفنية: تجنب المصطلحات التسويقية. تكنولوجيا المعلومات غامضة ولا تترجم بشكل جيد Globalization.}}
  • {فائدة/استخدام تجاري مثير: أعطِ الجمهور المستهدف العبارة التي ستجعلهم يبدون أذكياء أو تجلب منظورًا جديدًا لموضوع المنتج.}}.
{إصدار منتج جديد أو خبر هام أو حدث كبير}}
{إذا كانت البطاقة أدناه، استخدم العرض هنا فقط واربطه بالتسعير؛ ولا يكون العرض الجانبي أطول من النظرة العامة أبدًا}}
المزايا
{اذكر ميزة العميل المكتسبة}

{استخدم ثلاثة إلى ستة فوائد. لكل عنوان، اذكر ما الذي يتيح المنتج للعملاء القيام به. عبارة كل منها لا علاقة لها بحالات استخدام محددة. ما هي نتائج العمل التي سيحققها المنتج؟}}
{اذكر ميزة العميل المكتسبة}

{في كل وصف، تعمق في كيفية تحقيق الفائدة. كيف سيحقق المنتج نتائج الأعمال؟ ما هي الميزة الخاصة التي تؤدي إلى تحقيق الفائدة؟}}
{اذكر ميزة العميل المكتسبة}

{إذا كانت أي نسخة تبدو وكأنها تنطبق على أي منتج، اجعل المعلومات أكثر تحديدًا وتقنية. اذكر الإحصائيات إذا كانت مقنعة وذات مصدر موثوق وتدعم وجهة نظر مباشرة.}}.

ميزة

{اسم الميزة} {اسم الميزة} {اسم الميزة}
{ميزة فئة (فائدة أو وظيفة أو نوع)}} {اسم الميزة}

{اكتب كل اسم ميزة كاسم. كن محددًا (على سبيل المثال، "رمز منخفض Developer Tools ،" "تنقيح قائم على الدور" وليس "إدارة الأصول"). ميزة هي عناصر الأداة، وليست تطبيقًا للمعلومات التكنولوجية. لكل حاجب متحرك، استخدم نفس النوع من التسمية المكونة من كلمة واحدة أو كلمتين، أي إذا كان الحاجب الواحد يسمي الحاجب الذي يساهم في التسمية يجب أن يكون الجميع كذلك}.

 {رابط وصفي اختياري للتفاصيل التقنية}}
{ميزة فئة (فائدة أو وظيفة أو نوع)}} {اسم الميزة} {لكل ميزة، أضف وصفًا تقنيًا من جملة أو جملتين لكل ميزة. اكتب لموظفي تكنولوجيا المعلومات الذين يريدون فهم الآليات الداخلية. كن محددًا بما فيه الكفاية ليكون له صدى لدى متخصصي تكنولوجيا المعلومات دون أن يصعب على الآخرين فهمه.}}. {كن وصفيًا لإمكانية الوصول}}
{ميزة فئة (فائدة أو وظيفة أو نوع)}} {اسم الميزة}

{تجنّب المصطلحات والصفات الغامضة مثل "مفتوحة" و "غنية بالأمان." مفتوح كيف؟ هل كل التعليمات البرمجية في Github؟ كم عدد عمليات التكامل؟ كيف تكون تكنولوجيا المعلومات غنية بالأمان (عمليات التدقيق الخارجية، واتباع إرشادات المعهد الوطني للمعايير والمقاييس والتقنية (NIST)، والامتثال لمعايير PCI-DSS، وما إلى ذلك)؟ ذكر الوظائف الإضافية المتاحة وتضمين رابط مضمن للصفحة الفرعية.}}.

 {رابط وصفي اختياري لصفحة الميزة أو التفاصيل التقنية}}
ميزة {اسم الميزة}

{اكتب كل ميزة كاسم. كن محددًا، على سبيل المثال، "رمز منخفض Developer Tools"، "تنقيح قائم على الدور"، وليس "إدارة الأصول". قم بترتيبها بناءً على أكبر تأثير على العميل.}}.

 {رابط إلى صفحة الميزة} {اسم الميزة}

{ميزة هي عناصر الأداة، وليست عناصر لأداة من أدوات التشفير. بالنسبة لكل ميزة، أضف وصفًا تقنيًا من جملة أو جملتين حول الجوانب المميزة التي تساعد العملاء على تحقيق الأهداف.}}.

{رابط إلى صفحة الميزة} {اسم الميزة}

{اكتب لموظفي تكنولوجيا المعلومات الذين يرغبون في فهم الآليات الداخلية. كن محددًا بما فيه الكفاية ليكون له صدى لدى متخصصي تكنولوجيا المعلومات دون أن يصعب على الآخرين فهمه.}}.

 {رابط إلى صفحة الميزة} {اسم الميزة}

{تمييز وظائف الميزة عن فوائد الميزة (النتائج التي تساعد العملاء على تحقيق الأهداف). كن محددًا بشأن الأوجه أو الأدوات أو التي تعد جزءًا من الميزة.}}. 

 {رابط إلى صفحة الميزة} {اسم الميزة}

{تجنّب المصطلحات والصفات الغامضة مثل "مفتوح" و"غني بالأمان". افتح كيف؟ تأمين كيف؟ لا تستخدم لغة مصطنعة مثل "الأتمتة-" (لن تترجم تكنولوجيا المعلومات بشكل جيد).}}.

 {رابط إلى صفحة الميزة} {اسم الميزة}

{يجب أن تكون جميع عبارات الحث على اتخاذ إجراء المستقلة في القسم مرتبطة بصفحات فردية ميزة أو لا شيء منها. استخدم الروابط المضمنة للربط بالصفحات التقنية ذات الصلة أو الأصل أو المستندات.}}.

 {رابط إلى صفحة الميزة}

حالة الاستخدام

{حالة الاستخدام علامة تبويب الاستخدام}} {حالة الاستخدام علامة تبويب الاستخدام}} {حالة الاستخدام علامة تبويب الاستخدام}}
حالة الاستخدام {حالة الاستخدام الاسم}}

{{هناك ثلاثة طرق لأسماء التضمين: تسمية اسمية عن مجال عمل يساعده المنتج ("معلومات تكنولوجيا المعلومات"، "تسويق" أو أكثر تحديدًا مثل "توظيف")؛...}}.

 {{رابط وصفي اختياري}} {حالة الاستخدام الاسم}}

{... تسمية فعّالة موجهة نحو الفعل ("الحد من المخاطر الأمنية")؛ أو تسمية اسمية صفة ("إدارة الحوادث التنبؤية"). كن متسقًا مع تنسيقات العناوين.}}.

{{رابط وصفي اختياري}} {حالة الاستخدام الاسم}}

{في النسخة الأساسية، قم بتفصيل كيفية عمل حالة الاستخدام. قم بتسمية التقنية المحددة أو التقنية المستخدمة وركز على كيفية مساعدة الشركات على تحقيق أهداف محددة.}

{{رابط وصفي اختياري}} {حالة الاستخدام الاسم}}

{توضيح كيف تخفف حالة الاستخدام من نقاط الألم. تأكد من إبراز قيمة المنتج في سياق قائم على التطبيق. يمكن أن تتضمن حالة الاستخدام محتوى خاص بالشركات}}.

{{رابط وصفي اختياري}} {حالة الاستخدام الاسم}}

{يمكنك تضمين رابط نصي مستقل اختياري أسفل النسخة الأساسية لصفحة كاملة من صفحة الاستخدام، أو العرض التوضيحي، إلخ. قدّم معلومات مقنعة لتحفيز القراء على النقر.}}.

 {{رابط وصفي اختياري}} {حالة الاستخدام الاسم}}

{كن محددًا قدر الإمكان في نص CTA لتلبية متطلبات إمكانية الوصول (على سبيل المثال، "شاهد تحديث البيانات يعزز المشاركة بنسبة 50% (00:00)".}}.

 {{رابط وصفي اختياري}}

دراسة الحالة

{{حاجب العينين (مقاطع، بيز، وحدة بيز، فئة، إلخ)}} {{اسم العميل، النتائج و/أو اسم العميل و/أو اسم المستخدم المتحقق إذا كان معروفًا}}

{سلط الضوء على المشكلة التي احتاجت الشركة إلى حلها وما هي الميزة أو التقنية المستخدمة. ما الذي استفادته الشركة في النهاية من استخدام المنتج؟ كيف تغيرت الأعمال التجارية؟ ما هي القيمة التي استفاد منها عملاء تكنولوجيا المعلومات؟ قم بتضمين اسم الشركة هنا إذا لم يكن اسم الشركة معروفًا.}}.

{اقتباس رائع ومحادثة حول كيفية مساعدة المنتج. استبعد هذا القسم إذا كانت الصفحة طويلة جداً.}}". {الاسم} {الدور} {الشركة} {{أطلب نتائج أو نتائج محددة لأن هناك مساحة كبيرة}}

التقييمات والمراجعات

كيفية الشراء

{قدم الخيارات وكن واضحًا بشأن نهج الشراء (مثل التراخيص) وشكل المنتج (الإصدار، النشر، التكوين، إلخ). على سبيل المثال، "اعثر على خيار الترخيص المناسب لمؤسستك أو جرب إصدارًا كامل الميزات من SIEM الرائد في السوق مجانًا."}}.

{{انظر/احسب التسعير أو اتصل بنا (رابط اختياري لاستبدال روابط البطاقة)}}
{{بدءاً من XX دولار أمريكي لكل X (اختياري)}} {اسم الإصدار أو الخطة أو النشر أو النموذج}

{قم بتسليط الضوء على قيود الباقة (&quot;تدعم فقط قواعد البيانات حتى 40 جيجابايت&quot;)، والمميزات (&quot;فواتير شهرية&quot;، &quot;مُدارة,&quot; و&quot;الحصول على النسخ الاحتياطية المجانية&quot;)، وحالة الاستخدام (&quot;للعملاء الذين لديهم متطلبات بيانات أكبر وأكثر تعقيدًا&quot;) وحقائق المنتج.}

الأكثر شعبية Enterprise
{الطريقة الفعالة للشراء/ينشرشر}} {{بدءاً من XX دولار أمريكي لكل X (اختياري)}} {اسم الإصدار أو الخطة أو النشر أو النموذج}

{مثال على حقائق المنتج: &quot;إصدار المجتمع هو إصدار مجاني كامل الميزات من ®QRadar وهو إصدار مجاني كامل الميزات من QRadar منخفض الذاكرة ومنخفض EPS، ويتضمن ترخيص دائم&quot; تأكد أن تكون نسخة كل وصف بنفس الطول.}}.

Enterprise
{الطريقة الفعالة للشراء/ينشرشر}} {{بدءاً من XX دولار أمريكي لكل X (اختياري)}} {اسم الإصدار أو الخطة أو النشر أو النموذج}

{يجب أن تؤدي إلى صفحة تنزيل الإصدار المجاني للمنتج أو صفحة تنزيل الإصدار المجاني أو فتح وحدة الاتصال. إذا كانت عبارات الدعوة للحث على اتخاذ إجراء هي نفسها للجميع، فبدلاً من ذلك قم بالربط بصفحة التسعير أو صفحة الاتصال الخاصة بالمنتج باستخدام الرابط الموجود أسفل العنوان الفرعي.}}.

Enterprise
{الطريقة الفعالة للشراء/ينشرشر}}
كيفية الشراء

{قدم الخيارات وكن واضحًا بشأن نهج الشراء (مثل التراخيص) وشكل المنتج (الإصدار، النشر، التكوين، إلخ). على سبيل المثال، "اعثر على خيار الترخيص المناسب لمؤسستك أو جرب إصدارًا كامل الميزات من SIEM الرائد في السوق مجانًا."}}.

{{انظر/احسب التسعير أو اتصل بنا (رابط اختياري لاستبدال روابط البطاقة)}}

{المنتج الإصدار X، الخطة X، إلخ}}

اسم العلامة

{{"ابتداءً من X,XXX دولار أمريكي ل/لكل XXX" أو "ترخيص مجاني" إلخ}}

{قم بتسليط الضوء على قيود الخطة/الإصدار ("تدعم فقط قواعد البيانات حتى 40 جيجابايت")، والمميزات ("فواتير شهرية"، "مُدارة,"، "الحصول على النسخ الاحتياطية مجانًا")، حالة الاستخدام ("للعملاء الذين لديهم متطلبات بيانات أكبر وأكثر تعقيدًا..") وحقائق المنتج.}}.

 {{"اطلع على تفاصيل الترخيص"، "اشتر الآن"، "حمّل الآن" إلخ}}

{إصدار المنتج Y، الخطة Y، إلخ}}

{{"ابتداءً من X,XXX دولار أمريكي ل/لكل XXX" أو "ترخيص مجاني" إلخ}}

{مثال على حقائق المنتج: "إصدار المجتمع هو إصدار مجاني كامل المزايا من ®QRadar وهو إصدار مجاني كامل المزايا من QRadar منخفض الذاكرة ومنخفض EPS، ويتضمن ترخيص دائم"}}.

 {{"اطلع على تفاصيل الترخيص"، "اشتر الآن"، "حمّل الآن" إلخ}}

{إصدار المنتج Y، الخطة Y، إلخ}}

{{"ابتداءً من X,XXX دولار أمريكي ل/لكل XXX" أو "ترخيص مجاني" إلخ}}

{يجب أن تؤدي إلى صفحة تنزيل الإصدار المجاني للمنتج أو صفحة تنزيل الإصدار المجاني أو فتح وحدة الاتصال. إذا كانت عبارات الحث على الشراء متشابهة للجميع، فبدلاً من ذلك قم بالربط بصفحة المنتج التسعير باستخدام الرابط الموجود أسفل العنوان الفرعي.}}.

 {{"اطلع على تفاصيل الترخيص"، "اشتر الآن"، "حمّل الآن" إلخ}}

{إصدار المنتج Y، الخطة Y، إلخ}}

{{"ابتداءً من X,XXX دولار أمريكي ل/لكل XXX" أو "ترخيص مجاني" إلخ}}

{{اتبع الإرشادات أعلاه لجميع العناصر، واستخدم خيار عنصر عنصر هذا عندما يكون لديك أربع طرق أو أكثر للمشاركة في شراء هذا المنتج.}}.

 {{"اطلع على تفاصيل الترخيص"، "اشتر الآن"، "حمّل الآن" إلخ}}
الموارد {الموارد العنوان}}

{الأولوية (مطلوبة) الأصل الموارد التدريبية لمساعدة العملاء المحتملين على البدء في المنتج، مثل البرامج التعليمية والجولات والمختبرات العملية التي تسلط الضوء على التطبيق والمعلومات التقنية.}}.

{الموارد العنوان}}

{ثانيًا، الارتباط العميق بالمستندات (المستندات التقنية مثل أنماط التعليمات البرمجية) والدعم والمجتمع. يمكن تكرار روابط المستوى الأعلى من &quot;المزيد من الطرق للاستكشاف&quot; في الخطوات التالية إذا كان الربط العميق غير كافٍ.}}.

 {الموارد العنوان}}

{أضف أوراق بيضاء/ذكية وتقارير المحللين وبث ويب وموجزات الحلول وصحيفة البيانات والكتب إذا استنفدت الأولوية الأصل. في الحاجب، قم بتسمية الأصل؛ لا تستخدم المصطلحات ذات العلامات التجارية مثل &quot;الكتاب الأحمر،&quot; استخدم &quot;الكتاب.&quot;}}

{الموارد العنوان}}

{إذا كان عنوان الموارد طويلًا جدًا أو غير وصفي بما فيه الكفاية، اكتب عنوانًا قصيرًا في حالة الجملة يلخص بشكل أفضل تكنولوجيا المعلومات. حاول استخدام نفس التنسيق لجميع عناوين الموارد في القسم.}}.

{الموارد العنوان}}

{في نسخة النص، قم بوصف الـ &quot;م.م.م&quot; من حيث ما يحصل عليه العميل. احرص على توضيح كيفية ارتباط المعلوماتية بالمنتج. ابدأ بفعل (&quot;استكشف،&quot; &quot; اكتشف،&quot; &quot; شاهد،&quot; إلخ).}}.

{الموارد العنوان}}

{إضافة المزيد من التفاصيل حسب ما تسمح به المساحة. تأكد من أن نسخة كل وصف للعنصر في القسم بنفس الطول. يجب أن يرتبط كل عنصر من عناصر الموارد بالأصل (تجنب نماذج URX وصفحات الهبوط).}}.

 {إذا كان المنتج يحتوي على صفحة فرعية للموارد، استخدم "عرض كل الموارد"}}
المنتجات ذات الصلة {الاسم الرسمي للمنتج}

{استخدم هذا القسم لمنتجين أو أكثر وفقط إذا كانت المنتجات مرتبطة بقوة بمنتج الصفحة. لتجنب الطول الزائد للصفحة، ضع في اعتبارك اختبار إزالة هذا القسم من أجل الأداء.}}.

 {الاسم الرسمي للمنتج}

{بالنسبة لعنوان القسم، لا تستخدم أبدًا &quot;الحلول ذات الصلة&quot; وكن محددًا، مثل &quot;المنتجات والخدمات ذات الصلة&quot;. في النسخة الأساسية، العلاقة بين المنتج الرئيسي ومنتج الصفحة...}}.

 {الاسم الرسمي للمنتج}

{...يجب أن يكون صريحًا: هل المعلومات مضافة؟ هل يوجد تداخل في الأدوار؟ ابدأ بفعل لإبقاء المعلومات التكنولوجية نشطة ووصف المنتج ذي الصلة من حيث ما تسمح المعلومات التكنولوجية للعميل بإنجازه تقنيًا.}}.

 {الاسم الرسمي للمنتج}

{إذا كان هناك مجال، اذكر الفوائد التقنية أو الفوائد التي تتعلق بمنتج الصفحة. احرص على أن تكون نسخة كل وصف بنفس الطول. قد يتضمن العنصر أيضًا حاجبًا اختياريًا.}}.

 {الاسم الرسمي للمنتج}

{سيكون الحاجب عبارة عن واصف من كلمة واحدة أو كلمتين لتصنيف كل منتج ذي صلة. إذا كانت المنتجات من نفس صفحة العائلة، قم بتضمين رابط بطاقة الحث على الشراء أسفل عناصر المحتوى.}}.

{الاسم الرسمي للمنتج}

{استخدم هذا القسم لمنتجين أو أكثر وفقط إذا كانت المنتجات مرتبطة بقوة بمنتج الصفحة. لتجنب الطول الزائد للصفحة، ضع في اعتبارك اختبار إزالة هذا القسم من أجل الأداء.}}.

 {إذا كانت جميع المنتجات جزءًا من عائلة منتجات IBM، استخدم "استكشف المزيد من منتجات [عائلة المنتجات]}}
اتخذ الخطوة التالية

{كن محددًا قدر الإمكان بشأن القيمة المكتسبة من زر (أزرار) الحث على الشراء. على سبيل المثال: &quot;البدء في إصدار إصدار تجريبي مجاني من IBM Watson Studio أو احجز استشارة خبير IBM لمناقشة كيف يمكن للمعلومات أن تعزز احتياجات عملك المحددة.&quot; إذا كان تجريبي مجاني في L1 وكان للمساحة الرئيسية زر CTA، فاستخدم كلاهما هنا.}}.

{{ابدأ إصدار تجريبي مجاني}} {اجتماعًا اجتماعًا}}
المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم الشركاء الموارد المجتمع
الحواشي

{1 عنوان التقرير، الناشر، الشهر XX الشهر XXXXXX}}