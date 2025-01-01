مع وجود تدفقات بيانات متعددة بمعايير مختلفة ومتعددة، يمكن أن يصبح جمع البيانات لغزاً محيراً لفريقك. يجب أن يكون الحل الكامل والتشغيلي للتوسع الأصل للتشغيل والمراقبة قادرًا على توفير رؤية واضحة لتتبع الأصل في الوقت الفعلي وتوحيد بياناتك تلقائيًا لحساس الأصل.

IBM Maximo Monitor يمكن أن تساعدك على جعل حل المراقبة الأصل الخاص بك على قيد الحياة من خلال ®Power of الذكاء الاصطناعي, تمكين فرق التقنية التشغيلية وتقنية المعلومات لديك من اتخاذ القرارات بثقة واتخاذ إجراءات استراتيجية لتقليل التكاليف التشغيلية. يساعد نظام إنترنت الأشياء الذكي هذا (إنترنت الأشياء (IOT)) على ضمان إرسال الإشعارات الصحيحة ويساعد في إجراء تحليل الهدف الأساسي, مما يمهد الطريق لمزيد من ®مرونة واستدامة العمليات.