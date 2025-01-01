مع وجود تدفقات بيانات متعددة بمعايير مختلفة ومتعددة، يمكن أن يصبح جمع البيانات لغزاً محيراً لفريقك. يجب أن يكون الحل الكامل والتشغيلي للتوسع الأصل للتشغيل والمراقبة قادرًا على توفير رؤية واضحة لتتبع الأصل في الوقت الفعلي وتوحيد بياناتك تلقائيًا لحساس الأصل.
IBM Maximo Monitor يمكن أن تساعدك على جعل حل المراقبة الأصل الخاص بك على قيد الحياة من خلال ®Power of الذكاء الاصطناعي, تمكين فرق التقنية التشغيلية وتقنية المعلومات لديك من اتخاذ القرارات بثقة واتخاذ إجراءات استراتيجية لتقليل التكاليف التشغيلية. يساعد نظام إنترنت الأشياء الذكي هذا (إنترنت الأشياء (IOT)) على ضمان إرسال الإشعارات الصحيحة ويساعد في إجراء تحليل الهدف الأساسي, مما يمهد الطريق لمزيد من ®مرونة واستدامة العمليات.
استخدم مكتبتنا من ما قبل البناء التكامل للأجهزة الصناعية للحصول على حالة أصلية للرؤساء وتقليل وقت الطرح. تكامل بيانات التقنية التشغيلية من مصادر متعددة من خلال نقل قائمة انتظار الرسائل عن بُعد (MQTT) وموصلات التحكم الإشرافي والحصول على البيانات (SCADA).
يمكنك تصور بيانات الاتجاهات الحالية والتاريخية لاستخدام الأصل عبر مؤسستك من خلال لوحة واحدة قابلة للتخصيص وعناصر واجهة مستخدم بدون رمز في نظام مراقبة الأصل الموحد.
استخدم التحاليل المتقدمة للبيانات والتحليلات المتقدمة للبيانات والذكاء الاصطناعي للتعرف على الحالات الشاذة بسرعة واستخدام البيانات من سجل التشغيل لتقليل فترة التعطل وتمديد دورة حياة الأصل.
الوصول إلى البيانات التاريخية لإجراء تحليل جنائي متعمق لاتجاهات الفشل، مما يسرّع من عملية الحل. تندمج وظيفة التنقيب القابلة للتكوين بسلاسة في سير العمل الحالي في إدارة الأصول (EAM) في المؤسسة، مما يتيح تدخلات أكثر ذكاءً واستهدافًا.
إنشاء تسلسل هرمي لتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وإدارة الأصل على مستويات مختلفة من التفصيل. سواءً كان تقييم السلامة العامة لنظامك بشكل عام أو تقييم التسلسل الهرمي الأصلي لجهاز معين، فإن التسلسل الهرمي الأصلي يوفر اتساعًا وعمقًا في فهم وإدارة الأصل.
احصل على نشر سريع ومنخفض التكلفة قائم على السحابة القائمة على السحابة لتسريع الوقت المناسب للقيمة. تمكّنك حلول الاتصال والتجميع المستندة إلى إنترنت الأشياء (IOT) القائمة على حلول الاتصال والتجميع التدريجية من زيادة القيمة بمرور الوقت باستخدام خوارزميات تسجيل النتائج والخوارزميات التنبؤية.
باستخدام ®ماكسيمو مونيتور، يمكن لقادة الصيانة الأصلية والقادة التشغيليين تجميع بيانات تكنولوجيا المعلومات مع البيانات التشغيلية ومعلمات العمليات عبر أنظمة التحكم الحالية, والمؤرخات، وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT) وغيرها من المستودعات لتوفير رؤية على مستوى المؤسسة في الأداء والحالة الأصلية.
يعالج هذا الحل التحدي المتمثل في مصادر بيانات متباينين. يمكن دمج البيانات في الوقت الفعلي ويمكن توسيع نطاق الحل بسرعة عبر المؤسسة. من خلال لوحة المعلومات سهلة الاستخدام والتحليلات المتقدمة، ®ماكسيمو مونيتور يوفر نظام إدارة شامل للأداء الأساسي, تمكين مجموعة من اتخاذ قرارات مستنيرة ومشكلات استباقية وتحسين ®إعادة الابتكار الرقمي لتعزيز الكفاءة التشغيلية. تساعد نشر المعلومات الخاصة بشركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على ضمان الانتشار السريع عبر أساطيل الأساطيل، مما يتيح للمستخدمين الحصول على قيمة أسرع من أي وقت مضى.
يدير مالكو الأصل حافظات واسعة النطاق من الأصول التي تعمل على بروتوكولات اتصال مختلفة تعمل كمصادر بيانات لـ ®Maximo Monitor. يعد إنشاء معيار موحد لجميع الأجهزة ضرورياً لتبسيط عملية التكامل ويتطلب وقتاً وجهداً كبيرين في التكامل اليدوي.
يحتوي أداة تجميع البيانات الحافة على مكتبة من تفاصيل الجهاز والمقاييس التي تتيح للمستخدمين تحديد الشركة المصنعة للجهاز والجهاز، ثم اختيار المقاييس التي يريدون تتبعها لهذا الجهاز. تنطبق هذه الميزة على أجهزة التقنيات التشغيلية ووحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) وخوادم اتصالات المنصة المفتوحة (OPC). ثم يتم توحيد البيانات بعد ذلك بسلاسة وإرسالها إلى ®Maximo Monitor، مما يسهل عملية النشر السريع لتتبع الأصل عبر أسطول الأصل بأكمله ويساعد المستخدمين على استخلاص القيمة من النظام بشكل أسرع من أي وقت مضى.