لا يجب أن تكون إدارة الأجهزة معقدة. بالنسبة للمبتدئين، لم تعد فرق إدارة المعلومات التكنولوجية بحاجة إلى إدارة أجهزة المحمول الآمن من برنامج إدارة نقطة النهاية المنفصلة. يمكن للعامل اليوم استخدام هاتف ذكي شخصي وجهاز لوحي مشترك وجهاز مشترك صادر عن الشركة يستخدم نظام التشغيل Chrome OS، وذلك لمساحة العمل الرقمية الخاصة به. قد يتفاعلون أيضًا مع نقطة النهاية غير القياسية، ويكملون المعاملة باستخدام الكشكش. في كل حالة، يمكن إدارة الأجهزة بواسطة حل واحد لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) للوصول الآمن, وتقليل المخاطر ضد الثغرات الأمنية وإرضاء المستخدمين، مما يساعد مدراء المعلومات التكنولوجية على بناء نظام إدارة المعلومات الموحّدة.
قم بتأمين أجهزة Windows كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة HoloLens و Surface Hub من منصة مركزية. نشر أحدث وظائف السياسة المستندة إلى واجهة برمجة إدارة البيانات الرئيسية من Microsoft لإدارة الأجهزة وتكوينها. تحديد التطبيق الأمني وعرضه والإبلاغ عنه وعن حالته. استخدام الإجراءات في الوقت الفعلي على الخدمات لتوفير الدعم لمكتب المساعدة عن بُعد. الجمع بين برنامج إدارة البيانات الرئيسية ووظائف إدارة العميل باستخدام وظائف توزيع التصحيح وإدارة التصحيح والتثبيت المرفق. استخدم كتالوج التطبيق لمنح المستخدمين النهائيين سير العمل المشترك عبر جميع الأجهزة.
كشريك ذهبي للأندرويد Enterprise, برنامج ®IBM Security maas360 SaaS SaaS إدارة نقاط النهاية الموحدة (برنامج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)) تحقق وأوصت به Google لتوفير إدارة متقدمة لمؤسسات Android تقدم إرشادات موثوقة ودعمًا مؤسسيًا. أكثر من مجرد أدوات إدارة نقطة النهاية القياسية، ماس 360 هو حل إدارة نقاط النهاية الموحدة الذي يحمي ويدير أجهزتك التي تعمل بنظام أندرويد من التهديدات الإلكترونية, مع درجة عالية من الأتمتة وإدارة التطبيق المدمجة وإدارة التطبيقات المدمجة وأمن نقطة النهاية الأصلية.
يدعم نظام التشغيل iOS و iPad OS و macOS، ويتيح maas360 مجموعة من أحدث ميزات Apple, بما في ذلك تسجيل المستخدمين في نظام أحضر جهازك (نظام أحضر جهازك (BYOD)) والتطبيق المخصص للتطبيقات المؤسسية. يُمكِّن برنامج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) فرق العمل في إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) من تطبيق تصحيحات نظام التشغيل macOS وتوزيع التطبيق. السياسة الدقيقة، وإجراءات الامتثال التلقائية، والقدرات الأصلية للهوية - من بين وظائف متقدمة أخرى - من بين وظائف أخرى متقدمة - كل ذلك يكمّل أي نشر من Apple.
أساس أي برنامج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) نشر برنامج إدارة البيانات الرئيسية. في حين أن حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) توفر مجموعة غنية من أدوات الأمان والإنتاجية، إلا أن أياً من هذه الأدوات لا يهم إذا لم يتم تسجيل الأجهزة نفسها وإدارتها على المستوى الأساسي. توفر حلول برنامج إدارة البيانات الرئيسية السياسة القائمة على واجهة برمجة التطبيقات والأتمتة ودعم جميع أنظمة التشغيل, وقواعد الامتثال وتوزيع التطبيقات التي تشكل العمود الفقري لأي منصة إدارة الأجهزة المحمولة.
وتمثل حلول إدارة التنقل المؤسسي تطورًا من حلول إدارة التنقل المؤسسي التي تمثل تطورًا من برنامج إدارة البيانات الرئيسية، وهي نقطة منتصف الطريق إلى إدارة نقاط النهاية الموحدة الكاملة (UEM) مع التركيز على تجربة المستخدم وأمن البيانات. ضمن maas360 تشتمل إدارة التنقل المؤسسي على آلية تحديد الوصول الآمن - وهي آلية مشفرة مثبتة على أجهزة المستخدم المجهزة مع مكان العمل التطبيق العملي - بالإضافة إلى أدوات الهوية وسياسات إدارة تطبيق الأجهزة المحمولة للتطبيق المؤسسي.
إن نظام أحضر جهازك معك (BYOD) هو سياسة مؤسسية تمكّن الموظفين من أن يكونوا أكثر محمولاً - لجعل عالمهم مكتبهم وتعزيز مساحة العمل الرقمية الخاصة بهم. ببساطة، يشجع نظام أحضر جهازك (BYOD) على استخدام الأجهزة الشخصية (الهواتف الذكية وجهاز لوحي وكمبيوتر محمول وابل للارتداء) للوصول إلى بيانات المؤسسة من أي مكان. من حاويتك الأصلية إلى ميزة المطور مثل تسجيل المستخدم ونظام الأندرويد Enterprise ، تدعم maas360 جميع أنواع نظام أحضر جهازك (BYOD), نشر، والتحكم عن بعد لإدارة المعلومات التكنولوجية المنتجة.
يحتاج مدراء تقنية المعلومات ومدراء أمن المعلومات إلى أدوات وتقنيات تمكّن من التزويد وسرعة المعالجة والمرونة في تقديم التطبيقات والمحتوى والموارد عبر الأجهزة. فهم يحتاجون إلى خيارات لأمن الأجهزة المحمولة التي تتناسب مع حدود استراتيجيتهم الاستراتيجية. اكتشف كيف يقدم برنامج ضار كشف الذكاء الاصطناعي زمنًا شبه حقيقي للتنفيذ المخاطر، و برنامج ضار كشف عن المخاطر الأصلية يراقب التطبيق المشبوه, ويستجيب نظام الدفاع ضد التهديدات على مستوى الشبكة والمستخدمين والأجهزة والتطبيق والبيانات للهجمات الإلكترونية على مستوى الشبكة قبل أن تضرب.
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