مكان العمل اليوم في أي مكان. يحتاج مدراء تقنية المعلومات ومدراء أمن المعلومات وفرقهم إلى حلول آمنة من القوى العاملة المتنقلة أمن الأجهزة المحمولة التي تتيح مرونة في تقديم الطلبات والمحتوى والموارد عبر الأجهزة. سواء أكان دعم أحضر جهازك المحمول (نظام أحضر جهازك المحمول (BYOD))، أو اختر جهازك الخاص (CYOD) أو بيئة الشركات, فهي تحتاج إلى خيارات استراتيجية لأمن الأجهزة المحمولة والوقاية، مثل تحليل المخاطر والتحليل السلوكي وسياسة الأمن والنقل بالحاويات من مهمة حساسيات حساسية الموارد.

في عالمنا المعاصر، يجب أن تدير المجموعة مركزياً نقطة النهاية والأمان مع الحفاظ على كفاءة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها, إنشاء تجربة خالية من الاحتكاك لمستخدميها، والحد من التهديدات السيبرانية والحفاظ على تكلفة إجمالية منخفضة للملكية (TCO).