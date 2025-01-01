حلول أمن الأجهزة المحمولة
إيقاف تهديدات أمن الأجهزة المحمولة على أي جهاز
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لمحة عامة

أمن الأجهزة المحمولة لعالم محمول

مكان العمل اليوم في أي مكان. يحتاج مدراء تقنية المعلومات ومدراء أمن المعلومات وفرقهم إلى حلول آمنة من القوى العاملة المتنقلة أمن الأجهزة المحمولة التي تتيح مرونة في تقديم الطلبات والمحتوى والموارد عبر الأجهزة. سواء أكان دعم أحضر جهازك المحمول (نظام أحضر جهازك المحمول (BYOD))، أو اختر جهازك الخاص (CYOD) أو بيئة الشركات, فهي تحتاج إلى خيارات استراتيجية لأمن الأجهزة المحمولة والوقاية، مثل تحليل المخاطر والتحليل السلوكي وسياسة الأمن والنقل بالحاويات من مهمة حساسيات حساسية الموارد.

في عالمنا المعاصر، يجب أن تدير المجموعة مركزياً نقطة النهاية والأمان مع الحفاظ على كفاءة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها, إنشاء تجربة خالية من الاحتكاك لمستخدميها، والحد من التهديدات السيبرانية والحفاظ على تكلفة إجمالية منخفضة للملكية (TCO).
اكتشف كيف تتم المقارنة بين ®IBM Security maas360 و Microsoft Intune (4.6 ميغابايت) maas360 - شركة رائدة في IDC MarketScape: إدارة نقاط النهاية الموحدة في جميع أنحاء العالم (UEM) 2022 تعلم كيف يمكن للمسار إلى إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) أن يزيد من أمن نقطة النهاية
نهج متكامل لرؤية أفضل وتحكم أفضل في محمول مجموعة محمول (127 كيلوبايت)

المزايا

إجراء تقييم مستند إلى الذكاء الاصطناعي للمخاطر في الوقت الفعلي

®IBM يوفر مستشار الأمان maas360 Advisor الرؤى في المخاطر التي قد تؤثر على أجهزتك المسجلة والمستخدمين. تأخذ إدارة مخاطر المستخدم في maas360 إدارة مخاطر المستخدم هذه الرؤى خطوة أخرى إلى الأمام من خلال تطوير درجة مخاطر يتم تحديثها باستمرار لكل مستخدم مسجل.

 تعرف على المزيد حول إدارة مخاطر المستخدم
حماية حساس التطبيق والبيانات بسياسة حاوية

لطالما كان الاحتواء حجر الزاوية في أمن الأجهزة المحمولة منذ الأيام الأولى لإدارة الأجهزة المحمولة (برنامج إدارة البيانات الرئيسية), ولا تزال تعمل بقوة حتى اليوم لتحقيق التوازن بين إنتاجية المستخدم وحماية بيانات الشركة. سواء تم استخدام المعلومات المعلوماتية في منع فقدان البيانات (DLP) أو إعداد المصادقة لمؤسسة ما، فإن maas360 لديها حاوية التطبيق المناسبة للمهمة.

تعرف على المزيد عن ماس360 حاوية التطبيق العملي
اتخذ إجراءً مباشرًا باستخدام الدفاع ضد التهديدات المحمولة

®IBM Security maas360 إدارة التهديدات المحمولة (MTM) يمكن أن يكشف برنامج ضارارار الناتج عن التطبيق المشبوه ويعالجه قبل أن يتسبب في حدوث صداع. من خلال الشراكة مع شركة Wandera، مزود خدمة الدفاع ضد التهديدات (MTD)، يتم تعميق هذه القدرات من خلال الدفاع ضد التصيد الاحتيالي, هجوم، والقرصنة الإلكترونية وغيرها من التهديدات القائمة على الأجهزة والشبكات والتطبيقات والمحتوى.

 تعرّف على كيفية تقديم أمن الأجهزة المحمولة (404 كيلوبايت) من إدارة الأجهزة المحمولة (404 كيلوبايت)

المنصة

منصة أمن الأجهزة المحمولة لقد أصبح مجرم مجرم إلكتروني اليوم أكثر تطوراً، وأصبح الموظفون يتعاملون مع عدد لا نهائي من الرسائل، وأصبحت البيانات عملة. تتعرض الشركات لضغوط من أجل القيام باستثمارات وتعديلات في الاستراتيجية باستخدام حلول أمن الأجهزة المحمولة. ولكن هذه ليست فقط للهواتف الذكية وجهاز لوحي. يمكن إدارة أجهزة كمبيوتر محمول كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) والأجهزة غير القياسية تمامًا مثل نظيراتها من الأجهزة المحمولة. يجب أن تقود منصات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) المجهزة بمنصات مستند إلى الذكاء الاصطناعي استعلامات التهديدات والمعالجة أي أمن نقطة النهاية محادثة. استكشف ®IBM الأمن ® الأمن maas360

الحلول

حلول أمن الأجهزة المحمولة
إدارة الأجهزة المحمولة (برنامج إدارة البيانات الرئيسية)

أساس أي برنامج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) نشر برنامج إدارة البيانات الرئيسية. في حين أن حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) توفر مجموعة غنية من أدوات الأمان والإنتاجية لأي جهاز، إلا أن أياً من هذه الأدوات لا يهم إذا لم يتم تسجيل الأجهزة نفسها وإدارتها على المستوى الأساسي. توفر حلول برنامج إدارة البيانات الرئيسية السياسة القائمة على واجهة برمجة التطبيقات، والدعم في نفس اليوم لجميع أنظمة التشغيل الشائعة, وقواعد الامتثال، وتوزيع التطبيق التي تشكل العمود الفقري لأي منصة برنامج إدارة البيانات الرئيسية.
إدارة التنقل المؤسسي (إدارة التنقل المؤسسي)

وتمثل حلول إدارة التنقل المؤسسي تطورًا من حلول إدارة التنقل المؤسسي التي تمثل تطورًا من برنامج إدارة البيانات الرئيسية، وهي نقطة منتصف الطريق إلى إدارة نقاط النهاية الموحدة الكاملة (UEM) مع التركيز على تجربة المستخدم وأمن البيانات. ضمن maas360 تشتمل إدارة التنقل المؤسسي على آلية تحديد الوصول الآمن - وهي آلية مشفرة مثبتة على أجهزة المستخدم المزودة ب مكان التطبيق التطبيق-بالإضافة إلى أدوات الهوية وسياسات إدارة تطبيق الأجهزة المحمولة (MAM) للتطبيق المؤسسي.
أحضر جهازك (نظام أحضر جهازك (بايود))

نظام أحضر جهازك معك (BYOD) هو سياسة الشركة التي تمكّن الموظفين من أن يكونوا أكثر محمولاً - لجعل عالمهم مكتبهم. ببساطة، يشجع نظام أحضر جهازك (BYOD) على استخدام الأجهزة الشخصية (الهواتف الذكية وجهاز لوحي وكمبيوتر محمول وابل للارتداء) للوصول إلى بيانات المؤسسة من أي مكان. من الحاسب الآلي الأصلي إلى المطور مثل تسجيل المستخدم و Android Enterprise ، يدعم نظام أحضر جهازك (BYOD) نشر جميع أنواع نظام أحضر جهازك (BYOD).
إدارة نقاط النهاية الموحدة (نقاط النهاية الموحدة (uem))

توفر إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) نهجاً مبسطاً وموحداً لإدارة الأجهزة. تكنولوجيا المعلومات هي تتويج لسياسة الجهاز المتوفرة في إدارة البرامج الرئيسية وأمن البيانات والهوية المقدمة من خلال إدارة التنقل المؤسسي نشر نشر الأجهزة. تضيف إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) إلى تلك القدرات وتضع طبقات من الدفاع ضد التهديدات والذكاء الاصطناعي التحليلات وإدارة أي جهاز - سواء كان هاتفًا ذكيًا, جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي أو إنترنت الأشياء (IOT)، باستخدام أي من أنظمة التشغيل الأكثر استخدامًا.
تطوير الجهاز المحمول المحمول الآمن التطبيق

بناء خدمات محمول أكثر ذكاءً وخدمات التطبيق IBM Cloud. تصميم التطبيقات ونماذجها الأولية وطرحها في السوق بسرعة. قم بتسريع تطبيق الأجهزة المحمولة في الوقت المناسب للقيمة من خلال المصادقة والتحليلات والذكاء الاصطناعي. إشعارات إشعارات الدفع، وأتمتة مزامنة البيانات للاستخدام عبر الإنترنت وغير المتصل وتوسيع نطاق التطبيق بدون خادم تلقائيًا.

الخدمات

خدمات نجاح التنقُّل الناجحة

بدءاً من شراء الأجهزة ونشرها وإدارة دورة حياتها وخدمات ترحيل Windows 10، تساعد خدمات نجاح التنقل في مؤسستك على زيادة الأمان والإنتاجية.

 تعرف على المزيد حول خدمات نجاح التنقل (234 كيلوبايت)

دراسات الحالة

تتجاوز Vivio توقعات عملاء الهواتف المحمولة تقدم Vivio الآن ماس 360 إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) كمنصة الخدمة السحابية لـالمعلومات-عملائك وكمنصة لإدارة الأجهزة المحمولة من البداية إلى النهاية التي تشمل نشر إدارة وأجهزة إدارة الأجهزة المحمولة مع نظام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) من maas360، يمكن لمزود خدمات الاتصالات تقديم المستوى المناسب من الخدمة للشركات الصغيرة ذات الاحتياجات الإدارية الأساسية وكذلك للشركات الكبيرة. اقرأ دراسة الحالة
كريديكو الولايات المتحدة الأمريكية تحقق 100٪ من الامتثال لسياسة جهاز لوحي كيف يمكن لـ "مجموعة لوحي" إدارة الآلاف من مكاتب المبيعات المستقلة المنتشرة في جميع أنحاء القارة؟ باستخدام نظام ibm maas360، تمكنت Credico من تحسين تطبيق الامتثال للمعلومات المعلوماتية وإعداد التقارير, بالإضافة إلى بوابة تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذاتية - تحقيق الامتثال التام للسياسة وسرعة تحديد المخاطر الأمنية ومعالجتها وتخفيض التكاليف بشكل كبير. اقرأ دراسة الحالة
المزيد من قصص النجاح من عملائنا استكشاف جميع إدارات إدارة نقاط النهاية الموحدة (إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)) قصص النجاح مع شركة ibm maas360 عبر مجموعة واسعة من الصناعات والمناطق الجغرافية، بما في ذلك معرض مقاطع الفيديو. استكشف كل الحالة

الموارد

إدارة نقاط النهاية الموحدة والأمن

اطلع على مستقبل الأمان في عالم العمل من أي مكان. تعرف على الاتجاه الجديد للتقارب بين أمن نقطة النهاية، وإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) واكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها / XDR.
حماية جميع أجهزتك المحمولة وإدارتها

تعرّف على كيفية مساعدة برنامج إدارة البيانات الرئيسية maas360 في إدارة جميع أجهزتك وحمايتها عبر أنظمة التشغيل الرئيسية. (43 كيلوبايت)
TEI™ من ®IBM الأمان maas360

قامت شركة IBM بتكليف شركة Forrester Consulting بإجراء دراسة الأثر الاقتصادي الكلي لمساعدة قادة تكنولوجيا المعلومات والأمن على إدراك وإثبات وتبرير قيمة الاستثمار في إدارة تجربة المستخدم الموحدة. يتعمق هذا التقرير في القيمة الملموسة التي يجلبها الدفاع عن التهديدات وغيرها من أدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).
الطريق إلى إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) يمكن أن يعزز أمن نقطة النهاية

تعرف على تطور إدارة الأجهزة الحديثة، والاتجاهات التي تقود الاستثمار في إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) والمزيد.
ماذا تفعل عندما يكون كل جهاز محمول؟

يمكنك ببساطة نشر وإدارة وإدارة وإدارة النظام المحمول الآمن التطبيق باستخدام مدير التطبيق المحمول من maas360. (44 كيلوبايت)
ما الذي يجعل حل ibm maas360 رائدًا في السوق؟

نهج متكامل لرؤية أفضل وتحكم أفضل في مجموعة محمولك. (127 كيلوبايت)
الخطوات التالية
IBM الأمن الأمن maas360

 

استكشاف نهج السحابة المفتوحة لأمن الأجهزة المحمولة وإدارة نقاط النهاية الموحدة (إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)).

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