توفر حلول إدارة الأجهزة المحمولة الفعّالة في إدارة الأجهزة المحمولة قدرات متطورة لمواكبة التغيرات المستمرة. Enterprise يجب على قادة تكنولوجيا المعلومات وقادة الأمن إدارة أجهزة كمبيوتر كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية وجهاز لوحي وأجهزة قابل للارتداء وأجهزة إنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء (IOT)). قد يبدو الحصول على رؤية وإدارة كافية لمجموعة واسعة من الأجهزة وأنظمة التشغيل أمراً صعباً ولكن يمكن معالجته عند وجود الاستراتيجية والأدوات المناسبة.

نظرًا لأن التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني والتصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة هما أكثر التهديدات الإلكترونية شيوعًا في عام 2021، وفقًا لتقرير IDC في الولايات المتحدة. Enterprise لإدارة مساحة العمل والأمن، 2021، يجب على الشركات حماية جميع نقاطها الأمنية وزيادة مستوى الوضع الأمني لديها لتتوافق مع بنية ثورية صفرية.