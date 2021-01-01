توفر حلول إدارة الأجهزة المحمولة الفعّالة في إدارة الأجهزة المحمولة قدرات متطورة لمواكبة التغيرات المستمرة. Enterprise يجب على قادة تكنولوجيا المعلومات وقادة الأمن إدارة أجهزة كمبيوتر كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية وجهاز لوحي وأجهزة قابل للارتداء وأجهزة إنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء (IOT)). قد يبدو الحصول على رؤية وإدارة كافية لمجموعة واسعة من الأجهزة وأنظمة التشغيل أمراً صعباً ولكن يمكن معالجته عند وجود الاستراتيجية والأدوات المناسبة.
نظرًا لأن التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني والتصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة هما أكثر التهديدات الإلكترونية شيوعًا في عام 2021، وفقًا لتقرير IDC في الولايات المتحدة. Enterprise لإدارة مساحة العمل والأمن، 2021، يجب على الشركات حماية جميع نقاطها الأمنية وزيادة مستوى الوضع الأمني لديها لتتوافق مع بنية ثورية صفرية.
سواء كنت تدير أنواعًا متعددة من الأجهزة أو مزيجًا من الأجهزة المملوكة لشركة وجهاز مستهدف معك (نظام استهداف شخصيتك (BYOD)) نقطة النهاية، فإن برنامج إدارة البيانات الرئيسية وحلول الاتجاه المحلي (إدارة الطيران المحلي) تساعدك على حماية التطبيقات والمستندات. والمحتوى والبيانات أثناء إدارة وصول المستخدم وهويته لضمان حصول الموظفين المناسبين على الوصول الصحيح إلى البيانات من الأجهزة المناسبة.
قم بإدارة أكثر أنواع الأجهزة وأنظمة التشغيل شيوعاً، بما في ذلك Android و iOS و macOS و Chrome OS و Windows 10 - كل ذلك من خلال نظام أساسي واحد لإدارة الأجهزة المحمولة.
استفد من سهولة تسجيل الجهاز عبر الأثير (OTA) من أجل النشر السريع للأجهزة باستخدام منصة برنامج إدارة البيانات الرئيسية السحابة الرائدة. مع مدير أعمال Apple Business Manager، يمكنك تبسيط عملية إعداد الجهاز لأجهزة Apple، بما في ذلك iPhone وiPad وMac. استخدم ميزة التسجيل بدون لمس لنظام Android لتقديم تجربة إعداد جهاز آمن واستثنائي وخارج الصندوق للموظفين.
من خلال برنامج نظام أحضر جهازك الخاص (BYOD) الذي تتم إدارته بشكل صحيح، فإنك تمكّن موظفيك من أن يكونوا أكثر مرونة في كيفية عملهم. يمكنك أن ترى زيادة الإنتاجية، وتحسين الأمان، وخفض التكاليف، وتحسين ثقة الموظفين.
اجمع بين المستخدم، وإدارة التطبيق والمحتوى مع أمن البيانات القوية لتبسيط الطريقة التي تدير بها بيئة جهازك. ®IBM الأمان maas360 إدارة التنقل المؤسسي يساعد المستخدمين على الاتصال بسرعة بموارد الشركة، مما يتيح زيادة الإنتاجية والتعاون. كما تساعد معلومات التعريف الشخصية (PII) في حماية بيانات الشركة الحساسة ومعلومات التعريف الشخصية (PII) مع الامتثال للوائح التنظيمية الصارمة الخاصة بالشركات.
يساعد نظام إدارة الموارد الموحدة (UEM) من ibm maas360 إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) مجموعة من الشركات على اتباع نهج إدارة حديث، ويتيح تجربة رقمية أفضل للموظفين ويوفر قدرات أمنية متقدمة.
تستهدف التهديدات الشبكات والمستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات بمعدل غير مسبوق. ومع ذلك، فإن القوى العاملة عن بُعد تحتاج إلى وصول فوري وآمن إلى موارد العمل، بغض النظر عن مكان وجودها. تعرّف على كيفية مساعدة أمن الأجهزة المحمولة تكنولوجيا المعلومات وفرق الأمن على تحقيق التوازن المناسب بين الأمان والإنتاجية على الأجهزة.
من خلال عروض ينسق والتعاقدات المخصصة, IBM صُممت مختبرات أمان خدمات نجاح التنقل لخدمات نجاح التنقل لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من استثمارك في شركة ibm maas360 خلال كل خطوة من دورة حياة إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).
تعرّف على كيفية مساعدة برنامج إدارة البيانات الرئيسية maas360 في إدارة جميع أجهزتك وحمايتها عبر أنظمة التشغيل الرئيسية. (43 كيلوبايت)
ما عليك سوى نشر وإدارة وإدارة النظام المحمول الآمن التطبيق باستخدام مدير التطبيق maas360 محمول maas360. (42.8 كيلوبايت)
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