نظام أحضر جهازك (BYOD) يمكّن الموظفين من استخدام هواتفهم الذكية الشخصية وجهاز لوحي وكمبيوتر محمول و قابل للارتداء للوصول إلى بيانات المؤسسة من أي مكان. للحفاظ على الأمان، يجب أن توازن مجموعة من القيود المفروضة على بيانات الشركة الحساسة مع إنتاجية المستخدم. سيسمح حل أحضر جهاز جهازك (BYOD) (BYOD) للمعلومات أو شخصية الشركة أو حاوية بالتحكم في من يمكنه الوصول إلى نظام أحضر جهازك (BYOD) وإلى أي بيانات. مع تزايد عامل عن بعد أكثر من أي وقت مضى، أصبح وجود نظام أحضر جهازك الخاص (BYOD) وسياسة مدروسة جيدًا وإدارة نظام أحضر جهازك الخاص (BYOD) أمرًا ضروريًا.

للحفاظ على نظام أمني جيد لنظام أحضر جهازك (BYOD) سياسات (BYOD), ستحتاج المجموعة إلى إدارة الأجهزة من خلال الجمع بين الإدارة الحديثة والتقليدية مع دعم الأجهزة غير القياسية بنفس مستوى الأجهزة القياسية. كما يجب عليهم أيضاً التغلب على مخاطر اختراق بيانات الأجهزة المصابة التي تحاول الاتصال بتطبيقات وبيانات الشركة.