حلول أحضر جهازك (نظام أحضر جهازك (BYOD))
توفير نظام أحضر جهاز جهازك (BYOD) لأمن القوى العاملة عن بُعد
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شخص ينظر إلى جهاز لوحي

لمحة عامة

نظرة عامة على منصة نظام أحضر جهازك معك (BYOD)

نظام أحضر جهازك (BYOD) يمكّن الموظفين من استخدام هواتفهم الذكية الشخصية وجهاز لوحي وكمبيوتر محمول و قابل للارتداء للوصول إلى بيانات المؤسسة من أي مكان. للحفاظ على الأمان، يجب أن توازن مجموعة من القيود المفروضة على بيانات الشركة الحساسة مع إنتاجية المستخدم. سيسمح حل أحضر جهاز جهازك (BYOD) (BYOD) للمعلومات أو شخصية الشركة أو حاوية بالتحكم في من يمكنه الوصول إلى نظام أحضر جهازك (BYOD) وإلى أي بيانات. مع تزايد عامل عن بعد أكثر من أي وقت مضى، أصبح وجود نظام أحضر جهازك الخاص (BYOD) وسياسة مدروسة جيدًا وإدارة نظام أحضر جهازك الخاص (BYOD) أمرًا ضروريًا.

للحفاظ على نظام أمني جيد لنظام أحضر جهازك (BYOD) سياسات (BYOD), ستحتاج المجموعة إلى إدارة الأجهزة من خلال الجمع بين الإدارة الحديثة والتقليدية مع دعم الأجهزة غير القياسية بنفس مستوى الأجهزة القياسية. كما يجب عليهم أيضاً التغلب على مخاطر اختراق بيانات الأجهزة المصابة التي تحاول الاتصال بتطبيقات وبيانات الشركة.
maas360 - شركة رائدة في IDC MarketScape: إدارة نقاط النهاية الموحدة في جميع أنحاء العالم (UEM) 2022 تعلم كيف يمكن للمسار إلى إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) أن يزيد من أمن نقطة النهاية تتوقع شركة Forrester زيادة بنسبة 183% في إجمالي الأثر الاقتصادي لـ ibm maas360 في عام 2021. سجّل في التقرير
اكتشف القواعد العشر لنظام أحضر جهازك معك (BYOD) (795 كيلوبايت)

المزايا

زيادة الإنتاجية محمول محمول

عندما يتمكن الموظفون من استخدام أجهزتهم الشخصية، فإنك بذلك تمكّنهم من القيام بعملهم على أفضل وجه، سواء كانوا في المنزل أو في اجتماع أو أثناء التنقل. يتمتع المستخدمون بمستوى من الراحة في الوصول إلى بيانات العمل على جهاز شخصي، ويتيح لهم نظام أحضر جهازك (BYOD) دمج العمل في روتينهم اليومي. يمكن تطوير البرامج لكل من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة.
تخفيضات التكلفة

يمكن أن يكون لبرامج نظام أحضر جهازك معك (BYOD) فائدة إضافية تتمثل في توفير ميزانية المؤسسة من خلال تحويل تكاليف الأجهزة إلى المستخدم. قل وداعاً لعمليات الشراء بالجملة للهواتف الذكية أو جهاز لوحي للشركات، ووداعاً لحالة الشد والجذب التي تميل إلى الحدوث عندما يخرج الموظفون من مكان العمل ويحتاجون إلى ترك أجهزتهم المفضلة.

ثقة الموظفين

لتحقيق أقصى قدر من الالتزام بسياسات نظام أحضر جهازك معك (BYOD), يحتاج الموظفون إلى معرفة أنك تقوم بحماية استخدامهم الشخصي وخصوصيتهم من خلال اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي الخاصة بك وأن المجموعة لديها الأدوات اللازمة لفرض برامج الأمان والحلول الأمنية الخاصة بـ (BYOD).

حالة الاستخدام

نظام أحضر جهاز جهازك معك (BYOD) حل برمجيات (BYOD) حل شامل لإدارة نقاط النهاية الموحدة (إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)) مع نظام أحضر جهاز لا يقتصر دور جهازك معك (BYOD) على تأمين التطبيقات والبيانات على الجهاز الشخصي فحسب، بل يوفر أيضًا الذكاء الاصطناعي, التحليلات والتهديدات محمول والدفاع عن التهديدات للتأكد من عدم إحضار أي موظف لجهاز محفوف بالمخاطر أو مخترق في بيئتك. استكشف ®IBM الأمن ® الأمن maas360

حلول نظام أحضر جهازك معك (BYOD)

إدارة الأجهزة المحمولة (برنامج إدارة البيانات الرئيسية)

تحكم في أجهزة iOS و Android و macOS و Windows و Chrome OS - من الهواتف الذكية وجهاز لوحي وكمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى الأجهزة المتينة وإنترانت الأشياء (إنترنت الأشياء (IOT)) نقطة النهاية. يوفر برنامج إدارة البيانات الرئيسية سياسة جهاز دقيقة ودعمًا عن بُعد للمساعدة في تخصيص نشر الجهاز لأي حالة استخدام.
إدارة التنقل المؤسسي (إدارة التنقل المؤسسي)

يوفر برنامج إدارة التنقل المؤسسي التحكم في أي نوع من الأجهزة، سواء كان هاتفًا ذكيًا أو جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول الحاسوب المكتبي أو إنترنت الأشياء (IOT) نقطة النهاية، وهو امتداد لبرنامج إدارة البيانات الرئيسية. تساعد إدارة التنقل المؤسسي في منع تسرب البيانات من خلال الوصول الآمن والوصول المشروط.
إدارة نقاط النهاية الموحدة (نقاط النهاية الموحدة (uem))

تستمر حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) في التطور من إدارة التنقل المؤسسي وبرنامج إدارة البيانات الرئيسية لتوفير حل واحد لجميع أنواع الأجهزة. تضيف المعلومات محمول المعلومات الدفاع عن التهديدات (MTD)، الذكاء الاصطناعي الرؤى خارج نطاق تسجيل الدخول الموحد والوصول المشروط لتوفير وضع قوي لإدارة المخاطر دون تعطيل إنتاجية الموظفين.
أمن الأجهزة المحمولة

بدون حماية كافية واستباقية، تكون الأجهزة ومستخدميها عرضة بشكل خاص للهجمات الإلكترونية التقليدية. وتساعد هذه النقطة نفسها والموظفون الذين يقفون وراءها في تعزيز الابتكار والإنتاجية في مجموعة شركات العالم الأكثر تنافسية. تعرّف كيف تحافظ أمن الأجهزة المحمولة على حماية الأجهزة والمحتوى والبيانات والشبكة حتى تزدهر الأعمال الحديثة.

الخدمات

خدمات نجاح التنقُّل الناجحة

تساعدك عروض خدمات التنقل على تحقيق أقصى استفادة من استثمارك في ماس 360 طوال دورة حياة إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM). IBM أمن خدمات نجاح التنقل أمن خدمات نجاح التنقل تتدرج ارتباطات مختبرات خبير الأمن من العروض المصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مشاريع المؤسسات الكبيرة.

 تعرف على المزيد حول خدمات نجاح التنقل (238 كيلوبايت)

دراسات الحالة

كريديكو تحقق نسبة امتثال لسياسة جهاز لوحي 100% كيف يمكن لـ "مجموعة لوحي" إدارة الآلاف من مكاتب المبيعات المستقلة المنتشرة في جميع أنحاء القارة؟ المعلوماتية ليست سهلة. ولكن هذا ما يفعله كريديكو. مع نظام maas360، تمكنت Credico من تحسين تطبيق الامتثال للمعلومات التكنولوجية وإعداد التقارير الخاصة بالقدرات, بالإضافة إلى بوابة تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذاتية - تحقيق الامتثال الكامل للسياسة وسرعة تحديد المخاطر الأمنية ومعالجتها وتخفيض التكاليف بشكل كبير. اقرأ دراسة الحالة
توفر شركة SIHO 10,000 دولار أمريكي سنوياً من خلال حل التنقل تنشر شركة SIHO لخدمات التأمين، وهي شركة مسؤولة عن خدمات التأمين للموظفين، حلاً متنقلاً غنيًا بالأمان وسهل الإدارة لدعم بيئة التنقل الخاصة بالشركة (نظام أحضر جهازك معك (BYOD)). مشاهدة الفيديو (2:24)
المزيد من قصص النجاح من عملائنا استكشاف جميع إدارات إدارة نقاط النهاية الموحدة (إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)) قصص النجاح مع شركة ibm maas360 عبر مجموعة واسعة من الصناعات والمناطق الجغرافية، بما في ذلك معرض مقاطع الفيديو. استكشف كل الحالة

الموارد

ماضي وحاضر ومستقبل حلول إدارة نقطة النهاية في الماضي والحاضر والمستقبل

اقرأ مدونة مدونة 2022 لتتعرف على كيفية تطور حلول إدارة نقطة النهاية مع مرور الوقت.
الازدهار في عالم العمل من أي مكان

مكان العمل الهجين موجود هنا على المدى الطويل. اقرأ عن التحديات الجديدة التي تواجه فرق الأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكيفية التعامل معها.
حماية خصوصية مستخدم نظام أحضر جهازك (BYOD) مع maas360

تعرّف على ما يحتاجه نظام أحضر جهازك (BYOD) الاستراتيجية الاستراتيجية (BYOD)، ليس فقط ليكون فعالاً اليوم، ولكن أيضاً ليكون ملائماً لمستقبل ما بعد الجائحة.
تقرير بوصلة القيادة من كوبنجر كول - إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) 2021

اعثر على الحل الأنسب لاحتياجاتك وتعرف على ما يقدمه IBM كواحد من الرواد في إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).
TEI™ of ®IBM Security maas360

اقرأ تحليل Forrester للأثر الاقتصادي الإجمالي (TEI)، والذي يتضمن الوفورات والفوائد التي حققتها شركة maas360.
إدارة نقاط النهاية الموحدة والأمن

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الخطوات التالية
IBM الأمن الأمن maas360

تسخير ®قوة الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي لإدارة نقاط النهاية الموحدة ونظام أحضر جهازك معك (BYOD).

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