نظام أحضر جهازك (BYOD) يمكّن الموظفين من استخدام هواتفهم الذكية الشخصية وجهاز لوحي وكمبيوتر محمول و قابل للارتداء للوصول إلى بيانات المؤسسة من أي مكان. للحفاظ على الأمان، يجب أن توازن مجموعة من القيود المفروضة على بيانات الشركة الحساسة مع إنتاجية المستخدم. سيسمح حل أحضر جهاز جهازك (BYOD) (BYOD) للمعلومات أو شخصية الشركة أو حاوية بالتحكم في من يمكنه الوصول إلى نظام أحضر جهازك (BYOD) وإلى أي بيانات. مع تزايد عامل عن بعد أكثر من أي وقت مضى، أصبح وجود نظام أحضر جهازك الخاص (BYOD) وسياسة مدروسة جيدًا وإدارة نظام أحضر جهازك الخاص (BYOD) أمرًا ضروريًا.
للحفاظ على نظام أمني جيد لنظام أحضر جهازك (BYOD) سياسات (BYOD), ستحتاج المجموعة إلى إدارة الأجهزة من خلال الجمع بين الإدارة الحديثة والتقليدية مع دعم الأجهزة غير القياسية بنفس مستوى الأجهزة القياسية. كما يجب عليهم أيضاً التغلب على مخاطر اختراق بيانات الأجهزة المصابة التي تحاول الاتصال بتطبيقات وبيانات الشركة.
عندما يتمكن الموظفون من استخدام أجهزتهم الشخصية، فإنك بذلك تمكّنهم من القيام بعملهم على أفضل وجه، سواء كانوا في المنزل أو في اجتماع أو أثناء التنقل. يتمتع المستخدمون بمستوى من الراحة في الوصول إلى بيانات العمل على جهاز شخصي، ويتيح لهم نظام أحضر جهازك (BYOD) دمج العمل في روتينهم اليومي. يمكن تطوير البرامج لكل من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة.
يمكن أن يكون لبرامج نظام أحضر جهازك معك (BYOD) فائدة إضافية تتمثل في توفير ميزانية المؤسسة من خلال تحويل تكاليف الأجهزة إلى المستخدم. قل وداعاً لعمليات الشراء بالجملة للهواتف الذكية أو جهاز لوحي للشركات، ووداعاً لحالة الشد والجذب التي تميل إلى الحدوث عندما يخرج الموظفون من مكان العمل ويحتاجون إلى ترك أجهزتهم المفضلة.
لتحقيق أقصى قدر من الالتزام بسياسات نظام أحضر جهازك معك (BYOD), يحتاج الموظفون إلى معرفة أنك تقوم بحماية استخدامهم الشخصي وخصوصيتهم من خلال اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي الخاصة بك وأن المجموعة لديها الأدوات اللازمة لفرض برامج الأمان والحلول الأمنية الخاصة بـ (BYOD).
تحكم في أجهزة iOS و Android و macOS و Windows و Chrome OS - من الهواتف الذكية وجهاز لوحي وكمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى الأجهزة المتينة وإنترانت الأشياء (إنترنت الأشياء (IOT)) نقطة النهاية. يوفر برنامج إدارة البيانات الرئيسية سياسة جهاز دقيقة ودعمًا عن بُعد للمساعدة في تخصيص نشر الجهاز لأي حالة استخدام.
يوفر برنامج إدارة التنقل المؤسسي التحكم في أي نوع من الأجهزة، سواء كان هاتفًا ذكيًا أو جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول الحاسوب المكتبي أو إنترنت الأشياء (IOT) نقطة النهاية، وهو امتداد لبرنامج إدارة البيانات الرئيسية. تساعد إدارة التنقل المؤسسي في منع تسرب البيانات من خلال الوصول الآمن والوصول المشروط.
تستمر حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) في التطور من إدارة التنقل المؤسسي وبرنامج إدارة البيانات الرئيسية لتوفير حل واحد لجميع أنواع الأجهزة. تضيف المعلومات محمول المعلومات الدفاع عن التهديدات (MTD)، الذكاء الاصطناعي الرؤى خارج نطاق تسجيل الدخول الموحد والوصول المشروط لتوفير وضع قوي لإدارة المخاطر دون تعطيل إنتاجية الموظفين.
بدون حماية كافية واستباقية، تكون الأجهزة ومستخدميها عرضة بشكل خاص للهجمات الإلكترونية التقليدية. وتساعد هذه النقطة نفسها والموظفون الذين يقفون وراءها في تعزيز الابتكار والإنتاجية في مجموعة شركات العالم الأكثر تنافسية. تعرّف كيف تحافظ أمن الأجهزة المحمولة على حماية الأجهزة والمحتوى والبيانات والشبكة حتى تزدهر الأعمال الحديثة.
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