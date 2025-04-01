تجنّب فترات التعطل المكلفة باستخدامIBM إنستانا

™IBM إنستانا هو الحل الوحيد في الوقت الحقيقي Full Stack Observability: تتبع العينة صفر

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IBM Instana Observability - الأتمتة والسياق والعمل الذكي الكل في واحد من المنصة.

IBM Instana Observability تقدم أكثر من حلول مراقبة أداء التطبيقات التقليدية (APM). توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إمكانية الوصول الآلي إلى المعلومات الآلية مع الذكاء الاصطناعي والقدرة على إضفاء الطابع الديمقراطي على المعلومات, جعل تكنولوجيا المعلومات في متناول أي شخص عبر عمليات التطوير، هندسة موثوقية الموقع (SRE)، هندسة المنصة و ITOps، والتطوير.

- ®Instana يمنحك تفصيلاً دقيقاً مدته ثانية واحدة، مما يساعدك على كشف المشاكل أو المعاملات بسرعة.

- بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على آثار بنسبة 100٪ تتيح لك حل المشكلات بسهولة.

®تعمل Instana على وضع البيانات من جميع المصادر، بما في ذلك القياس عن بُعد المفتوح، في سياقها لتوفير الرؤى اللازمة لمواكبة وتيرة التغيير.

تمنحك قابلية الملاحظة من IBM Instana Observability البيانات التي تريدها، مع السياق الذي تحتاجه، لاتخاذ إجراءات ذكية. 

 تجربة ®إنستانا
تعرف على كيفية تكامل ™IBM Instana بسلاسة مع OpenTelemetry
ما الجديد؟
دراسة فورستر فورستر TEI
قم بتنزيل تقرير الأثر الاقتصادي الإجمالي لعام 2024™IBM إنستانا
موثوق بها من قبل مجموعة صغيرة ومتوسطة وكبيرة لقيادة النتائج 2 مليون دولار أمريكي فأكثر

تم الحفظ من خلال تحسين الأداء.

 تسليط الضوء على العملاء: بروفيدنس 90%

 تقليل الوقت الذي يقضيه المطور في استكشاف الأخطاء وإصلاحها

 تنزيل: تقرير TEI 5,800+

إجراءات إعادة الموارد الآلية في 90 يومًا.

 تسليط الضوء على العميل: ناتورا

مفتاح حالة الاستخدام

 

 

    مراقبة السحابة المراقبة الرقمية الترحيل إلى السحابة في الوقت الحقيقي الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (المكدس الكامل)
    الفرق ®إنستانا
    بيانات عالية الدقة في سياق التطبيق 

    ®تقوم Instana بجمع بيانات عالية الدقة في الوقت الفعلي دون أي ثغرات، مما يمنحك تقارير دقيقة وتحليلات تحليلية، ويقلل من وقت رد الفعل، ويعزز قدرات العمل.
    الأتمتة في كل مكان

    ®تستخدم Instana الأتمتة في كل جزء من أجزاء المنصة بدءًا من الأجهزة إلى الاكتشاف، ومن التعيين والتجميع وصولاً إلى تصور البيانات والتحليلات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.  
    الإجراءات الذكية

    وتتيح البيانات عالية الدقة المقترنة بنماذج الذكاء الاصطناعي الجيني والتعلم الآلي (ML) تقديم توصيات دقيقة وفي الوقت المناسب لإجراءات التخفيف من حدة المشكلات ومعالجتها تلقائيًا لتجنب ثغرات الرؤية.
    يمكن التنبؤ بها وشفافة التسعير

    التسعير بسيط ويمكن التنبؤ به، ويعتمد على عدد المضيفين (الفعليين أو الافتراضيين) الذين تتم مراقبتهم. لا يتم فرض رسوم إضافية على المستخدمين، ووظائف القيمة المضافة، والتطبيقات، والخدمات، والآثار. وبالتالي، يمكن للفرق استخدام المنصة دون القلق بشأن الرسوم المفاجئة.
    دراسات الحالة
    تحقيق الرؤية في الوقت الفعلي

    تعرف كيف ساعد موقع ®Instana شركة Enento على تحديد الأخطاء بشكل أسرع بكثير، وخفض زمن الانتقال الحالي وتوفير رؤية في الوقت الفعلي لكل طلب خدمة (بدون أخذ عينات).
    تحسين مدة التشغيل الأمثل مع ®Instana

    من خلال تيسير أكثر من ملياري عملية نقل ملفات سنويًا للعملاء، تعرّف على كيفية تمكُّن Exavault من تقليل متوسط الوقت اللازم لحل المشكلة (MTTR) بنسبة 56% باستخدام ®Instana.
    ربط أصحاب العمل بالموظفين

    ألغت شركة التوظيف Pathmotion 10٪ من المعلومات التكنولوجية Virtual Machines للحفاظ على ذروة الإنتاج ومدة التشغيل الإنتاج، مما أدى إلى تحسين أداء موظفيها وتجربة العملاء.
    العثور على أوجه القصور غير المحددة

    بالنسبة لشركة ريبيندو، وهي مطور ®PASW، فإن التكامل مع ®Instana منح العملاء مراقبة في الوقت الفعلي لعمليات التطبيق لتعزيز سلاسة العمليات.
    تحسين نتائج المرضى

    من خلال ®Instana، تعمل مايدن على تحسين الأداء والموثوقية والأمان في معالجة المعلومات الطبية التي تساعد في تقديم خدمات السلامة العقلية لأكثر من 5 ملايين مريض في المملكة المتحدة.

    إيقاف زمن الانتقال في زمن الانتقال في مسارات المعلوماتية

    شاهد كيف قامت شركة ديلروير بإزالة الاختناقات لتقليل زمن تسليم العقود من 10 دقائق إلى ثوانٍ مع تجربة التسليم الجديدة من دون تلامس من شركة تكنولوجيا المعلومات.
    ™IBM Instana يفوز بأفضل الجوائز على G2 وCRN وTrustRadius
    تجربة ®Turbonomic
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