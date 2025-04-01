IBM Instana Observability تقدم أكثر من حلول مراقبة أداء التطبيقات التقليدية (APM). توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إمكانية الوصول الآلي إلى المعلومات الآلية مع الذكاء الاصطناعي والقدرة على إضفاء الطابع الديمقراطي على المعلومات, جعل تكنولوجيا المعلومات في متناول أي شخص عبر عمليات التطوير، هندسة موثوقية الموقع (SRE)، هندسة المنصة و ITOps، والتطوير.

- ®Instana يمنحك تفصيلاً دقيقاً مدته ثانية واحدة، مما يساعدك على كشف المشاكل أو المعاملات بسرعة.

- بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على آثار بنسبة 100٪ تتيح لك حل المشكلات بسهولة.

®تعمل Instana على وضع البيانات من جميع المصادر، بما في ذلك القياس عن بُعد المفتوح، في سياقها لتوفير الرؤى اللازمة لمواكبة وتيرة التغيير.

تمنحك قابلية الملاحظة من IBM Instana Observability البيانات التي تريدها، مع السياق الذي تحتاجه، لاتخاذ إجراءات ذكية.