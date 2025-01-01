®إنستانا مقابل نيو ريليك

IBM إنستانا إنستانا بسيطة وشفافة التسعير بدون رسوم مفاجئة. تعرّف على المبلغ الذي يمكنك توفيره بالانتقال إلى ®Instana اليوم.

6 أسباب تدفعك للانتقال إلى ®Instana احجز عرضًا توضيحيًا توضيحيًا مباشرًا
6 أسباب للانتقال من New Relic إلىIBM Instana لقد اعتمدت على مراقبة تطبيق New Relic للتطبيق ولكن إدارة تطبيق السحابة الأصلية تتطلب نهجًا مختلفًا. قم بتنزيل الكتاب الإلكتروني يفهم السحابة الأكثر تعقيدًا في السحابة الأصلية وسحابة هجينة التطبيق

®إنستانا هي منصة قابلية الملاحظة المؤسسية التي تم تصميمها للتعامل مع تطبيق السحابة الأصلية مع نهج تطبيق المعلومات الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack).

 يلتقط ويخزن كل أثر لكل مستخدم - بدون تكلفة إضافية

IBM يتم تضمين التقاط التتبع لمستخدمي Instana والتقاط التخزين دون أي رسوم إضافية لتتمكن من التنبؤ بالتكاليف حتى لا تضطر إلى اختيار أي من الآثار التي تريد الاحتفاظ بها وأيها تتخلص منها.

 أتمتة عملية مراقبة التطبيق بالكامل

™IBM Instana بأتمتة كل جانب من جوانب دورة مراقبة الأداء بما في ذلك Application Discovery والمراقبة والتكوين والتكوين واللوحة والتنبيهات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

 يساعد في التنبؤ بالمشكلات وحوادث الخدمة قبل حدوثها

بفضل التنبيهات الذكية، كسرت ®Instana حاجز الزمن، حيث تتنبأ فعلياً بموعد حدوث المشاكل.

 توفير بيانات قابلية للملاحظة في الوقت الفعلي مع السياق

من خلال الرسم البياني الديناميكي الخاص بنا، ®إنستانا يفهم كيف يرتبط كل عنصر من عناصر المقاييس والتتبع والملف الشخصي بالبنية التحتية والخدمة السحابية والطلبة، وببعضها البعض.

 لا يوجد لدى التسعير تكاليف مفاجئة وهو بسيط وشفاف وشامل

®قدمت ®Instana سياسة الاستخدام العادل الجديدة التي تضع حدًا أقصى لكمية البيانات التي يمكن استيعابها (325 جيجابايت على Standard و50 جيجابايت على Essentials). استبدال وإزالة الإشارات إلى استيعاب البيانات غير المحدود أو عدم وجود حد أقصى للبيانات.

تعرّف على المبلغ الذي يمكنك توفيره بالانتقال إلى ™IBM Instana

عرض التسعير
المراجعات
الموارد
كان شراء مراقبة أداء التطبيقات (APM) قرارًا جيدًا (وكذلك التخلص من تكنولوجيا المعلومات)

لقد اتخذت قرارًا رائعًا باختيارك حل مراقبة أداء التطبيقات (APM) مثل New Relic لمراقبة بيئات الإرث التطبيقية الخاصة بك, لكن الأسباب التي دفعتك في البداية إلى استخدام New Relic هي نفس الأسباب التي تجعلك بحاجة إلى الانتقال إلى حركة ®Instana لتطبيقاتك الحديثة.
في قابلية الملاحظة "الأتمتة الأتمتة" تتهجى I-N-S-S-T-T-A-N-A

™IBM Instana أتمتة كل جانب من جوانب دورة حياة مراقبة الأداء. تقوم تكنولوجيا المعلومات بأتمتة التثبيت، والتكوين، Application Discovery ، لوحة المعلومات، والتنميط، والتنبيهات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وتغيير كشف.
اتخذ الخطوة التالية

هل تفكر في تبديل أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM)؟ تعرّف على المبلغ الذي يمكنك توفيره مع ™IBM Instana.

 جرّب ®Instana مجاناً احجز عرضًا توضيحيًا توضيحيًا مباشرًا