IBM إنستانا إنستانا بسيطة وشفافة التسعير بدون رسوم مفاجئة. تعرّف على المبلغ الذي يمكنك توفيره بالانتقال إلى ®Instana اليوم.
®إنستانا هي منصة قابلية الملاحظة المؤسسية التي تم تصميمها للتعامل مع تطبيق السحابة الأصلية مع نهج تطبيق المعلومات الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack).
IBM يتم تضمين التقاط التتبع لمستخدمي Instana والتقاط التخزين دون أي رسوم إضافية لتتمكن من التنبؤ بالتكاليف حتى لا تضطر إلى اختيار أي من الآثار التي تريد الاحتفاظ بها وأيها تتخلص منها.
™IBM Instana بأتمتة كل جانب من جوانب دورة مراقبة الأداء بما في ذلك Application Discovery والمراقبة والتكوين والتكوين واللوحة والتنبيهات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
بفضل التنبيهات الذكية، كسرت ®Instana حاجز الزمن، حيث تتنبأ فعلياً بموعد حدوث المشاكل.
من خلال الرسم البياني الديناميكي الخاص بنا، ®إنستانا يفهم كيف يرتبط كل عنصر من عناصر المقاييس والتتبع والملف الشخصي بالبنية التحتية والخدمة السحابية والطلبة، وببعضها البعض.
®قدمت ®Instana سياسة الاستخدام العادل الجديدة التي تضع حدًا أقصى لكمية البيانات التي يمكن استيعابها (325 جيجابايت على Standard و50 جيجابايت على Essentials). استبدال وإزالة الإشارات إلى استيعاب البيانات غير المحدود أو عدم وجود حد أقصى للبيانات.
لقد اتخذت قرارًا رائعًا باختيارك حل مراقبة أداء التطبيقات (APM) مثل New Relic لمراقبة بيئات الإرث التطبيقية الخاصة بك, لكن الأسباب التي دفعتك في البداية إلى استخدام New Relic هي نفس الأسباب التي تجعلك بحاجة إلى الانتقال إلى حركة ®Instana لتطبيقاتك الحديثة.
™IBM Instana أتمتة كل جانب من جوانب دورة حياة مراقبة الأداء. تقوم تكنولوجيا المعلومات بأتمتة التثبيت، والتكوين، Application Discovery ، لوحة المعلومات، والتنميط، والتنبيهات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وتغيير كشف.