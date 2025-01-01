مراقبة الخدمات المصغرة

تتيح الخدمات المصغرة للشركات إجراء المراقبة بطرق حديثة بعيدًا عن مراقبة التطبيقات بالطريقة المتراصة القديمة، وحل العديد من المشكلات المرتبطة بتسليم البرامج ومراقبة أداء التطبيقات (APM). يؤدي تشغيل الخدمات المصغرة على بنيات سحابية أصلية تعتمد على أدوات مفتوحة المصدر مثل Kubernetes أو حاويات مثل Docker أيضًا إلى تقديم مستوى جديد من التطوير والتعقيد لبيئات الأنظمة البنائية للتطبيقات. وعندما يتعلق الأمر بمراقبة الوظائف وإدارة جودة الخدمة على نحو فعال عبر العديد من لغات البرمجة، فإن استراتيجيات أنظمة المراقبة التقليدية تفشل ببساطة في عالم الخدمات المصغرة.
تقدم IBM® Instana® حلاً رائعًا من حلول المراقبة مع إمكانية المراقبة الكاملة لبيئة الخدمات المصغرة بالكامل. حيث تجري أتمتة كل شيء، بما في ذلك اكتشاف التطبيق ونشر الوكيل ومراقبة التكوين خلال مجموعة تقنيات هندسة الخدمات المصغرة الكاملة لديك. كما تعمل Instana أيضًا على تقليل جهود استكشاف الأخطاء وإصلاحها من خلال التخلص من الإزعاج وتحديد الحدث المُسبِّب والسبب المحتمل وراء كل حادث.
تعني المراقبة الدقيقة في الوقت الفعلي لمجموعة الخدمات المصغرة الكاملة عدم تفويت أي مقياس أو أثر مهم للخدمات المصغرة. فيتم دائمًا تمرير معلومات الإدارة الدقيقة إلى فِرق عمليات التطوير مما يزيد من وقت الاستجابة لمنع الحوادث و/أو تصنيفها حسب الأولوية.
يتوفر رسم بياني ديناميكي في Instana لتسجيل وتصميم العلاقات بين جميع الكيانات (بما فيها الخدمات المصغرة) في الوقت الفعلي، مما يعطي المستخدمين المعرفة بجميع التبعيات المتبادلة والقدرة على تقسيم الوظائف التي تعمل من التي لا تعمل، في أي وقت.
توفر Instana إطار عمل للمراقبة مع رؤى قيمة بشأن أداء النظام، مما يتيح لفِرق عمل التطوير تحديد أعطال وقت التشغيل ومجالات التحسين الممكن، وتحسين أداء النظام للخدمات المصغرة.
تتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكة مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل بدون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.
تعرف على التعقيدات المحيطة بتطبيقات المراقبة، وهي تطبيقات تم إنشاؤها باستخدام الخدمات المصغرة، وتعلم كيفية التحديث إلى حل قابلية ملاحظة الأداء الذي تم تصميمه لهذه البيئة.
فيما يلي ملخص شامل لكل ميزة تمت إضافتها إلى Instana في عام 2023، والجوائز التي حصلنا عليها، وروابط إلى آخر تحديث، وكيف يمكنك بدء كل تحسين.
يتيح حل IBM Instana Observability لكل شخص على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدها في السياق الذي يحتاج إليه، لسرعة تفادي وقوع المشكلات، ولسرعة معالجتها إن وقعت.