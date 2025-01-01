مراقبة أداء الذكاء الاصطناعي التوليدي في الوقت الفعلي

حماية دور الذكاء الاصطناعي التوليدي بصفته محفزًا أساسيًا للقيمة في تطبيقاتك

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الحفاظ على رضا المستخدمين وتعزيز العمليات

يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في مؤسستك إلى وجود معوقات للأداء لا يمكن التنبؤ بها ومخاوف زمن الانتقال بسبب النماذج المختلفة وقيود واجهة برمجة التطبيقات وأنماط الاستخدام، ما يؤثر في تجربة المستخدم والالتزام باتفاقية مستوى الخدمة. تعقّد الطبيعة المبهمة للذكاء الاصطناعي التوليدي مراقبة التطبيقات وتحسينها، ما يعوق قدرة المطورين على الحصول على الرؤى الواضحة ومعالجة مشاكل الأداء على الفور. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي من الصفر أمر مكلف، لذا عليك التفكير في الحلول التي تساعدك على تحقيق عائد استثمار كبير.

يحتم التطور السريع الذي يشهده عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي اتخاذ إجراءات فورية، ومن خلال الاستفادة من منصة IBM® Instana® Observability، يمكن للعملاء معالجة مشاكل الإدارة بشكل استباقي وتحسين الكفاءة والحفاظ على ميزة تنافسية في تقديم تجربة مستخدم استثنائية. يُعد هذا الأمر بالغ الأهمية عندما يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي محفزًا أساسيًا للقيمة، حيث يمكن أن تؤثر حتى التأخيرات الطفيفة في اتفاقيات مستوى الخدمة ورضا المستخدمين. كما يمكن أن تساعد منصة Instana الشركات على اعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة من خلال توفير مراقبة مستوى المؤسسة على أحمال العمل المبنية على هذه النماذج.
مراقبة تطبيقات ومنصات تكنولوجيا المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي
الميزات
الحفاظ على مستويات عالية من الأداء والموثوقية

يستخدم مستشعر منصة Instana لوقت تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي ميزات OpenTelemetry و Traceloop OpenLLLMetry لجمع الآثار والسجلات والمقاييس التي يمكن الاستفادة منها عبر مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تحقيق تحسين الأداء التدريجي

يمكن استخدام القياس عن بُعد والتتبعات التي تم جمعها لتصور مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام Apptio® -وهي شركة تابعة لـ IBM- لتحسين موارد وحدة معالجة الرسومات (GPU) باستخدام IBM Turbonomic® وغيرها.
توليد عائد استثمار مؤثر

إن بناء تطبيقات مراقبة الذكاء الاصطناعي التوليدي من الصفر أمر مكلف. مع Instana، استفد من استثماراتك الحالية مع مزودي النماذج اللغوية الكبيرة وقواعد بيانات المتجهات وأطر عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز الوقت المناسب للقيمة بشكل أسرع.

المزايا

مراقبة الأداء استغلال الموارد كشف الأخطاء وحالات الخلل التحجيم وموازنة الأحمال الاستجابة للحوادث والتعافي منها حلقة التقييمات لتحسين النموذج
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك تمكين أداء إلغاء قفل تطبيق السحابة الأصلية باستخدام قابلية الملاحظة المؤتمتة المستندة بالذكاء الاصطناعي.

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