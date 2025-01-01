من تعزيز تجربة العملاء إلى تسليح الموظفين بأدوات جديدة، تعد واجهات برمجة التطبيقات عنصرًا أساسيًا لتطبيقات الويب الحديثة اليوم. إذا كانت أي واحدة من واجهات برمجة التطبيقات التي يستدعيها تطبيق ما غير متوفرة أو بطيئة في الاستجابة، فيمكن أن تؤثر بشدة في أدائها وتؤدي إلى إحداث عوائق تجابه المستخدمين النهائيين. من دون فهم حقيقي لما يحدث خلف الكواليس، قد يكون عزل هذه المشكلات ومعالجتها أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا.
توفر مراقبة واجهات برمجة التطبيقات باستخدام IBM Instana Observability مراقبة شاملة لكشف وتشخيص وحل المشكلات المتعلقة بالواجهات الخاصة بالمهام الحساسة. من خلال تقديم الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والسياق والذكاء، يكشف Instana تلقائيًا نقاط تكامل واجهة برمجة التطبيقات، ويراقب أداء واجهات برمجة التطبيقات ويتتبع عمليات استدعاء واجهة برمجة التطبيقات على مستوى طبقات الخدمة المختلفة.
يوفر Instana رؤية شاملة للتأكد من أن جميع نقاط واجهة برمجة التطبيقات تقوم بإرجاع الاستدعاءات بشكل صحيح، ويتم تعظيم مدة التشغيل وتبقى تجربة المستخدمين سلسة.
يقوم Instana تلقائيًا بتتبع مقاييس أداء واجهات برمجة التطبيقات عن طريق متابعة تدفقات الطلب والاستجابة من خلال الخدمات المصغرة المتعددة للتأكد من أنها تقدم نتائج موثوقة ومتسقة للمستخدمين النهائيين.
في حالة وجود أخطاء في توفُّر واجهات برمجة التطبيقات (أو بطء الأداء، يرسل Instana تنبيهات تلقائية مع سياق تفصيلي بحيث تكون جميع البيانات المطلوبة لاستكشاف المشكلة وإصلاحها متاحة ويمكن تقليل فترة التعطل إلى الحد الأدنى.
يتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكات، مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل من دون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.
مراقبة تجربة المستخدم وتحسينها عبر النقطة النهائية باستخدام أدوات التجارب الرقمية المصممة لمراقبة السحابة الأصلية
تعرَّف على كيفية استخدام التتبع الموزع لتتبع طلبات التطبيقات ومراقبتها أثناء تحركها من خلال الأنظمة الموزعة أو بيئات الخدمات المصغرة.
يتيح الحل IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.