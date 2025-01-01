من تعزيز تجربة العملاء إلى تسليح الموظفين بأدوات جديدة، تعد واجهات برمجة التطبيقات عنصرًا أساسيًا لتطبيقات الويب الحديثة اليوم. إذا كانت أي واحدة من واجهات برمجة التطبيقات التي يستدعيها تطبيق ما غير متوفرة أو بطيئة في الاستجابة، فيمكن أن تؤثر بشدة في أدائها وتؤدي إلى إحداث عوائق تجابه المستخدمين النهائيين. من دون فهم حقيقي لما يحدث خلف الكواليس، قد يكون عزل هذه المشكلات ومعالجتها أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا.

توفر مراقبة واجهات برمجة التطبيقات باستخدام IBM Instana Observability مراقبة شاملة لكشف وتشخيص وحل المشكلات المتعلقة بالواجهات الخاصة بالمهام الحساسة. من خلال تقديم الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والسياق والذكاء، يكشف Instana تلقائيًا نقاط تكامل واجهة برمجة التطبيقات، ويراقب أداء واجهات برمجة التطبيقات ويتتبع عمليات استدعاء واجهة برمجة التطبيقات على مستوى طبقات الخدمة المختلفة.