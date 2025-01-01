IBM InfoSphere Identity Insight
اكتشِف النشاط الإجرامي والمخاطر المحتملة من خلال حل الكيانات والتحليلات
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تحليل متقدم للهويات والشبكات الاجتماعية

يساعدك برنامج IBM InfoSphere Identity Insight على تحديد نقاط الضعف والتهديدات المحتملة، والكشف عن العلاقات الخفية والأنشطة المشبوهة، وتلقي تنبيهات استباقية بناءً على الأنماط المكتشفة.

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مطابقة الهوية

التوفيق بين الهويات الفريدة أو المتعددة عبر الأنظمة. تقييم إذا ما كان شخصان أو أكثر هما الشخص نفسه، وتحديد السجلات المتعلقة باستخدام معرِّف فريد.
تحليل العلاقات

إجراء تحليل لشبكة العلاقات لتحديد إذا ما كان الأفراد أو المجموعات المحددة مرتبطين بأي شكل من الأشكال.
تحليلات الكيانات

تحديد النشاط المشبوه في بياناتك بسرعة من خلال اكتشاف الكيانات والعلاقات غير الواضحة. تُتيح لك واجهتنا المبسطة اكتشاف الرؤى المخفية بسهولة.
    تحليل المعاملات

    تحديد العلاقات المشبوهة وأنماط النشاط غير المعتادة التي تشمل الأفراد أو المجموعات والتنبيه بشأنها.

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